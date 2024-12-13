Créateur de Vidéos de Formation DEI : Créez un Contenu DEI Impactant

Créez une vidéo de 60 secondes destinée aux nouvelles recrues, mettant en scène un avatar AI engageant qui présente de manière concise les principes de diversité et d'inclusion. Le style visuel doit être professionnel et accueillant, complété par une voix off amicale générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant une première impression positive pour les vidéos de formation essentielles sur la DEI.

Exemple de Prompt 1
Développez un module de micro-apprentissage de 45 secondes pour les spécialistes de la formation et du développement, conçu pour rafraîchir les connaissances des employés existants sur les aspects clés de l'inclusion en milieu de travail. Le style visuel doit être épuré et engageant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un look professionnel, garantissant que le contenu soit facilement assimilable et mémorable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne d'une minute et 30 secondes, destinée à tous les employés de l'entreprise, présentant de nouvelles initiatives pour favoriser l'inclusion en milieu de travail. La vidéo doit avoir une esthétique soignée et de marque, incorporant des éléments de marque personnalisés via HeyGen pour maintenir une identité d'entreprise cohérente dans tous les messages, avec un présentateur virtuel guidant les spectateurs à travers les mises à jour.
Exemple de Prompt 3
Concevez un court-métrage de 30 secondes pour les responsables RH, transmettant rapidement les mises à jour essentielles pour les vidéos de formation DEI. Le style visuel doit être direct et percutant, utilisant la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement le contenu écrit en une vidéo dynamique, enrichie de sous-titres clairs pour l'accessibilité et une compréhension rapide.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation DEI

Créez facilement des vidéos de formation sur la diversité et l'inclusion avec l'AI, transformant le texte en contenu dynamique avec des présentateurs virtuels.

1
Step 1
Collez Votre Script de Formation
Commencez par coller votre script de formation sur la diversité et l'inclusion dans la plateforme. Notre AI préparera instantanément votre texte pour la génération de vidéos.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour agir en tant que votre présentateur virtuel, donnant vie à votre contenu DEI avec une présentation naturelle.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque Personnalisés
Incorporez vos éléments de marque personnalisés, tels que les logos et les couleurs de la marque, pour garantir que vos vidéos de formation DEI s'alignent parfaitement avec votre communication interne.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Générée par AI
Finalisez et exportez votre vidéo de haute qualité générée par AI, prête pour un déploiement immédiat auprès de vos responsables RH et spécialistes de la formation et du développement pour les initiatives d'inclusion en milieu de travail.

Cas d'Utilisation

Favorisez une Culture de Travail Inclusive

Produisez des vidéos inspirantes générées par AI qui promeuvent des valeurs positives, favorisent l'empathie et cultivent un environnement véritablement inclusif au sein de l'organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur la diversité et l'inclusion ?

HeyGen sert de créateur intuitif de vidéos de formation DEI, permettant aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement de produire rapidement du contenu de formation de haute qualité sur la diversité et l'inclusion. Avec son générateur de vidéos AI, vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes de manière efficace, rationalisant vos efforts de communication interne.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour produire un contenu DEI engageant ?

HeyGen propose une suite robuste d'outils créatifs, y compris des modèles préfabriqués et des avatars AI personnalisables, pour garantir que vos vidéos de formation sur la diversité soient visuellement attrayantes. Vous pouvez également incorporer des éléments de marque personnalisés, générer des voix off naturelles et rédiger des scripts détaillés, faisant de HeyGen une plateforme idéale de présentateur virtuel.

HeyGen peut-il utiliser des avatars AI et la conversion de texte en vidéo pour le micro-apprentissage DEI ?

Absolument, HeyGen excelle dans la création de modules de micro-apprentissage DEI concis et percutants en exploitant des avatars AI avancés et des capacités puissantes de conversion de texte en vidéo. Ce générateur de vidéos AI transforme votre script écrit en contenu vidéo dynamique généré par AI, parfait pour une formation rapide et assimilable.

Comment les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement bénéficient-ils de la plateforme HeyGen pour l'inclusion en milieu de travail ?

Les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement bénéficient grandement de HeyGen en produisant facilement des vidéos de formation professionnelle sur la diversité qui favorisent l'inclusion en milieu de travail. Le générateur de vidéos AI de la plateforme simplifie le processus, permettant une communication interne efficace et un message cohérent à travers toutes les initiatives DEI.

