Créateur de Vidéos de Formation DEI : Créez un Contenu DEI Impactant
Créez rapidement des vidéos de formation engageantes sur la diversité en utilisant les avatars AI de HeyGen pour une éducation dynamique et inclusive en milieu de travail.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un module de micro-apprentissage de 45 secondes pour les spécialistes de la formation et du développement, conçu pour rafraîchir les connaissances des employés existants sur les aspects clés de l'inclusion en milieu de travail. Le style visuel doit être épuré et engageant, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un look professionnel, garantissant que le contenu soit facilement assimilable et mémorable.
Produisez une vidéo de communication interne d'une minute et 30 secondes, destinée à tous les employés de l'entreprise, présentant de nouvelles initiatives pour favoriser l'inclusion en milieu de travail. La vidéo doit avoir une esthétique soignée et de marque, incorporant des éléments de marque personnalisés via HeyGen pour maintenir une identité d'entreprise cohérente dans tous les messages, avec un présentateur virtuel guidant les spectateurs à travers les mises à jour.
Concevez un court-métrage de 30 secondes pour les responsables RH, transmettant rapidement les mises à jour essentielles pour les vidéos de formation DEI. Le style visuel doit être direct et percutant, utilisant la capacité de HeyGen à convertir du texte en vidéo à partir d'un script pour transformer rapidement le contenu écrit en une vidéo dynamique, enrichie de sous-titres clairs pour l'accessibilité et une compréhension rapide.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation DEI.
Utilisez des présentateurs virtuels alimentés par AI pour créer une formation dynamique et mémorable sur la diversité et l'inclusion qui captive les employés et renforce la rétention des connaissances.
Élargissez les Programmes de Formation sur la Diversité.
Développez et déployez efficacement une gamme plus large de contenu de formation sur la diversité et l'inclusion, atteignant tous les employés à l'échelle mondiale avec un message cohérent.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur la diversité et l'inclusion ?
HeyGen sert de créateur intuitif de vidéos de formation DEI, permettant aux responsables RH et aux spécialistes de la formation et du développement de produire rapidement du contenu de formation de haute qualité sur la diversité et l'inclusion. Avec son générateur de vidéos AI, vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes de manière efficace, rationalisant vos efforts de communication interne.
Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour produire un contenu DEI engageant ?
HeyGen propose une suite robuste d'outils créatifs, y compris des modèles préfabriqués et des avatars AI personnalisables, pour garantir que vos vidéos de formation sur la diversité soient visuellement attrayantes. Vous pouvez également incorporer des éléments de marque personnalisés, générer des voix off naturelles et rédiger des scripts détaillés, faisant de HeyGen une plateforme idéale de présentateur virtuel.
HeyGen peut-il utiliser des avatars AI et la conversion de texte en vidéo pour le micro-apprentissage DEI ?
Absolument, HeyGen excelle dans la création de modules de micro-apprentissage DEI concis et percutants en exploitant des avatars AI avancés et des capacités puissantes de conversion de texte en vidéo. Ce générateur de vidéos AI transforme votre script écrit en contenu vidéo dynamique généré par AI, parfait pour une formation rapide et assimilable.
Comment les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement bénéficient-ils de la plateforme HeyGen pour l'inclusion en milieu de travail ?
Les responsables RH et les spécialistes de la formation et du développement bénéficient grandement de HeyGen en produisant facilement des vidéos de formation professionnelle sur la diversité qui favorisent l'inclusion en milieu de travail. Le générateur de vidéos AI de la plateforme simplifie le processus, permettant une communication interne efficace et un message cohérent à travers toutes les initiatives DEI.