Créez une vidéo de 45 secondes pour les employés d'entreprise et les chefs d'équipe, en utilisant un style visuel professionnel mais empathique avec des avatars AI diversifiés dans un cadre de bureau moderne. L'audio doit comporter une voix off AI claire et calme qui présente un scénario courant de biais inconscient, puis offre un conseil pratique pour favoriser une culture inclusive, en mettant en avant les puissants avatars AI de HeyGen pour une représentation réaliste.

Générer une Vidéo