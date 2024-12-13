Générateur de Vidéos de Formation DEI : Créez du Contenu Inclusif avec l'AI
Donnez aux équipes L&D et RH les moyens de construire une culture inclusive sans effort grâce aux puissants avatars AI de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les équipes mondiales de L&D et RH, en utilisant un style visuel dynamique qui présente des environnements globaux diversifiés avec une musique de fond engageante. La vidéo doit démontrer le rôle crucial de l'accessibilité dans la formation en affichant visuellement la fonctionnalité de sous-titres/captions multilingues de HeyGen, permettant aux spectateurs de voir comment un contenu engageant peut atteindre efficacement un public plus large.
Développez une vidéo de 30 secondes, dynamique et concise, pour les petites et moyennes entreprises cherchant une intégration rapide de la DEI. Le style visuel doit tirer parti de modèles et de scènes personnalisables pour souligner la facilité de création, tandis qu'une voix AI amicale explique à quel point il est simple de transformer un script en une vidéo personnalisée sur la diversité et l'inclusion en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Concevez une vidéo de 45 secondes axée sur une histoire pour les responsables RH et L&D, en employant un style visuel professionnel avec des scènes et des transitions variées pour illustrer un scénario positif du monde réel résultant de pratiques DEI efficaces. Une voix off AI professionnelle avec des sons de fond pertinents racontera cette mini-histoire, démontrant comment les modèles et scènes engageants de HeyGen peuvent être utilisés pour des vidéos de formation des employés percutantes et des solutions d'apprentissage en ligne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation DEI.
Augmentez l'engagement des employés et la rétention des connaissances sur des sujets DEI critiques en utilisant la génération de vidéos alimentée par l'AI.
Étendez la Portée Globale de la DEI.
Générez efficacement des cours de formation DEI complets et accessibles, assurant une portée auprès d'employés diversifiés à l'échelle mondiale avec un support multilingue.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de formation DEI engageantes ?
HeyGen permet aux équipes L&D et RH de produire un contenu hautement engageant en utilisant une variété de modèles vidéo et de visuels personnalisés. Notre générateur de vidéos AI simplifie la transformation de vos scripts de formation en vidéos personnalisées sur la diversité et l'inclusion avec des avatars AI dynamiques et des voix off, garantissant que votre message résonne.
HeyGen peut-il transformer mes scripts de formation à la diversité existants en vidéos ?
Oui, HeyGen est spécialisé dans la conversion efficace de texte en vidéo à partir de scripts. Il vous suffit d'entrer votre script vidéo, et le générateur de vidéos AI de HeyGen créera des vidéos de qualité professionnelle avec des avatars AI réalistes et des voix off AI synchronisées, prenant en charge des capacités multilingues pour une portée plus large.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour les équipes L&D et RH développant des vidéos de formation des employés ?
HeyGen offre une solution simplifiée pour créer des vidéos de formation des employés percutantes et des vidéos de formation DEI. Sa plateforme intuitive, associée à des fonctionnalités comme les sous-titres et les options d'accessibilité, aide les équipes L&D et RH à développer des solutions d'apprentissage en ligne complètes qui traitent efficacement des sujets comme la formation sur les biais inconscients.
Comment HeyGen peut-il garantir que nos vidéos de formation DEI présentent des avatars et des voix AI diversifiés ?
HeyGen propose une large sélection d'avatars AI diversifiés et de voix off AI pour représenter avec précision divers horizons et démographies dans vos vidéos de formation DEI. Vous pouvez personnaliser davantage ces éléments et appliquer des contrôles de marque personnalisés pour aligner avec la culture inclusive et le message de votre organisation.