Générateur de Vidéos de Formation DEI : Créez du Contenu Inclusif avec l'AI

Donnez aux équipes L&D et RH les moyens de construire une culture inclusive sans effort grâce aux puissants avatars AI de HeyGen.

Créez une vidéo de 45 secondes pour les employés d'entreprise et les chefs d'équipe, en utilisant un style visuel professionnel mais empathique avec des avatars AI diversifiés dans un cadre de bureau moderne. L'audio doit comporter une voix off AI claire et calme qui présente un scénario courant de biais inconscient, puis offre un conseil pratique pour favoriser une culture inclusive, en mettant en avant les puissants avatars AI de HeyGen pour une représentation réaliste.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo informative de 60 secondes ciblant les équipes mondiales de L&D et RH, en utilisant un style visuel dynamique qui présente des environnements globaux diversifiés avec une musique de fond engageante. La vidéo doit démontrer le rôle crucial de l'accessibilité dans la formation en affichant visuellement la fonctionnalité de sous-titres/captions multilingues de HeyGen, permettant aux spectateurs de voir comment un contenu engageant peut atteindre efficacement un public plus large.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de 30 secondes, dynamique et concise, pour les petites et moyennes entreprises cherchant une intégration rapide de la DEI. Le style visuel doit tirer parti de modèles et de scènes personnalisables pour souligner la facilité de création, tandis qu'une voix AI amicale explique à quel point il est simple de transformer un script en une vidéo personnalisée sur la diversité et l'inclusion en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes axée sur une histoire pour les responsables RH et L&D, en employant un style visuel professionnel avec des scènes et des transitions variées pour illustrer un scénario positif du monde réel résultant de pratiques DEI efficaces. Une voix off AI professionnelle avec des sons de fond pertinents racontera cette mini-histoire, démontrant comment les modèles et scènes engageants de HeyGen peuvent être utilisés pour des vidéos de formation des employés percutantes et des solutions d'apprentissage en ligne.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation DEI

Créez sans effort des vidéos de formation engageantes et inclusives sur la diversité, l'équité et l'inclusion avec des outils alimentés par l'AI, transformant votre message en contenu visuel percutant.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation DEI
Commencez par définir votre message sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Notre plateforme utilise votre texte pour générer un contenu vidéo captivant avec la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Sélectionnez un avatar AI qui convient le mieux au ton et au public de votre formation.
3
Step 3
Personnalisez l'Esthétique de Votre Vidéo
Personnalisez votre vidéo de formation pour correspondre à l'identité de votre marque. Appliquez des contrôles de marque personnalisés comme les logos et les couleurs pour maintenir une apparence cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Une fois votre vidéo de formation DEI terminée, exportez-la facilement dans le format souhaité. Utilisez le redimensionnement et les exports au format d'aspect pour préparer votre vidéo pour diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez une Culture Inclusive

Inspirez et motivez votre personnel avec des vidéos DEI engageantes et percutantes, favorisant une culture de travail plus inclusive et équitable.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des vidéos de formation DEI engageantes ?

HeyGen permet aux équipes L&D et RH de produire un contenu hautement engageant en utilisant une variété de modèles vidéo et de visuels personnalisés. Notre générateur de vidéos AI simplifie la transformation de vos scripts de formation en vidéos personnalisées sur la diversité et l'inclusion avec des avatars AI dynamiques et des voix off, garantissant que votre message résonne.

HeyGen peut-il transformer mes scripts de formation à la diversité existants en vidéos ?

Oui, HeyGen est spécialisé dans la conversion efficace de texte en vidéo à partir de scripts. Il vous suffit d'entrer votre script vidéo, et le générateur de vidéos AI de HeyGen créera des vidéos de qualité professionnelle avec des avatars AI réalistes et des voix off AI synchronisées, prenant en charge des capacités multilingues pour une portée plus large.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil efficace pour les équipes L&D et RH développant des vidéos de formation des employés ?

HeyGen offre une solution simplifiée pour créer des vidéos de formation des employés percutantes et des vidéos de formation DEI. Sa plateforme intuitive, associée à des fonctionnalités comme les sous-titres et les options d'accessibilité, aide les équipes L&D et RH à développer des solutions d'apprentissage en ligne complètes qui traitent efficacement des sujets comme la formation sur les biais inconscients.

Comment HeyGen peut-il garantir que nos vidéos de formation DEI présentent des avatars et des voix AI diversifiés ?

HeyGen propose une large sélection d'avatars AI diversifiés et de voix off AI pour représenter avec précision divers horizons et démographies dans vos vidéos de formation DEI. Vous pouvez personnaliser davantage ces éléments et appliquer des contrôles de marque personnalisés pour aligner avec la culture inclusive et le message de votre organisation.

