Générateur de Vidéos d'Intégration DEI : Engagez les Nouveaux Recrues Sans Effort
Créez des expériences d'intégration inclusives et percutantes rapidement, en utilisant des modèles personnalisables et des scènes diversifiées pour chaque nouvelle recrue.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Développez un module de formation de 45 secondes pour tous les employés actuels, soulignant l'importance du langage inclusif et des pratiques, servant de vidéos de formation essentielles à la diversité. Ce contenu nécessite un style visuel professionnel mais engageant avec des graphiques clairs et informatifs et une voix off calme et rassurante. Tirer parti de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script permettra des mises à jour de contenu efficaces.
Générez un clip de recrutement dynamique de 30 secondes pour les candidats potentiels, mettant en avant la culture d'entreprise vibrante et inclusive dans le cadre de nos efforts de générateur de vidéos d'intégration DEI. La vidéo doit avoir un style visuel énergique avec des coupes rapides entre des scènes diverses et une musique moderne et entraînante, conçue pour engager les nouveaux employés. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer rapidement cette vidéo captivante.
Produisez un segment vidéo d'intégration informatif de 75 secondes pour la direction et les chefs d'équipe, détaillant les nouvelles exigences de conformité légale liées à la diversité en milieu de travail. La présentation visuelle doit être propre et autoritaire, avec des narrations professionnelles et une musique de fond subtile et sérieuse. La fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen garantira un audio cohérent et de haute qualité pour cette communication critique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Améliorez l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour l'intégration DEI avec des vidéos alimentées par l'AI.
Créez un Contenu d'Intégration Diversifié à l'Échelle Mondiale.
Créez efficacement un contenu d'intégration DEI diversifié et atteignez toutes les nouvelles recrues à l'échelle mondiale avec des avatars AI multilingues.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'intégration DEI percutantes ?
HeyGen agit comme un générateur intuitif de vidéos d'intégration DEI, utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo pour créer des vidéos de formation à la diversité convaincantes. Vous pouvez créer efficacement du contenu engageant pour les nouveaux employés sans compétences complexes en montage vidéo.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un puissant générateur de vidéos AI pour la formation des employés ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI robuste offrant une large gamme de modèles vidéo et un générateur de texte-à-vidéo fluide. Cela permet aux entreprises de produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité pour les employés, simplifiant ainsi les processus d'intégration des employés.
HeyGen peut-il produire des vidéos créatives et personnalisées avec un support multilingue ?
Absolument, HeyGen est conçu pour la production vidéo créative, permettant des scènes entièrement personnalisables et une bibliothèque diversifiée de modèles vidéo. Il prend en charge les voix off et les sous-titres multilingues, facilitant la création de contenu engageant pour les nouveaux employés de différents horizons linguistiques.
Comment HeyGen soutient-il la création de vidéos avec des avatars AI et un contenu diversifié ?
HeyGen exploite des avatars AI avancés pour transformer la génération de votre script vidéo en récits visuels dynamiques. Ce générateur de vidéos AI permet la création de vidéos d'intégration professionnelles et de vidéos de formation des employés, garantissant la conformité légale et une représentation inclusive en milieu de travail.