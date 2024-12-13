Créez une vidéo explicative de 90 secondes démontrant le concept de 'Yield Farming' pour les nouveaux venus dans la DeFi, en particulier ceux qui explorent la finance décentralisée. La vidéo doit utiliser une animation 2D propre et moderne avec des graphiques en mouvement dynamiques pour illustrer des concepts financiers complexes de manière facilement compréhensible. Une narration engageante, générée grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, guidera le spectateur à travers les subtilités des protocoles DeFi, rendant ce sujet technique accessible et clair.

Générer une Vidéo