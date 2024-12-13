Créez une vidéo "tutoriel sur l'apprentissage profond" d'une minute captivante, ciblant les débutants en apprentissage profond et les étudiants inscrits à des cours en ligne, conçue pour démystifier des concepts complexes comme la rétropropagation. Le style visuel doit être épuré et professionnel, avec des animations à l'écran engageantes pour illustrer des idées abstraites, complétées par une voix off claire et de qualité studio. Utilisez les "AI avatars" avancés de HeyGen pour présenter le matériel, offrant une expérience d'apprentissage humaine mais efficace.

Générer une Vidéo