Créez des parcours vidéo interactifs dynamiques avec une interface sans code, enrichis par des avatars AI réalistes pour engager les spectateurs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez une vidéo explicative convaincante d'une minute pour les équipes DevOps et les architectes systèmes, illustrant comment un générateur de vidéos AI avec une interface sans code simplifie les flux de production vidéo complexes. Mettez en avant la facilité d'intégration de la création vidéo dans les systèmes existants grâce à l'intégration API, illustrée par des démonstrations d'interfaces épurées. Le style visuel et audio doit être moderne et énergique, utilisant des animations vibrantes et une voix amicale et informative. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des séquences d'apparence professionnelle.
Produisez une vidéo engageante de 75 secondes pour les stratèges marketing et les professionnels de la formation et du développement, montrant comment les plateformes vidéo interactives utilisent des avatars AI personnalisables pour créer des parcours dynamiques pour les spectateurs. Mettez en avant la puissance de la personnalisation dans les systèmes décisionnels, en utilisant divers styles et expressions d'avatars dans différents scénarios. La vidéo doit avoir un style visuel lumineux et optimiste avec une voix off claire et conversationnelle. Utilisez la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen pour donner vie aux personnages et démontrer une représentation diversifiée.
Imaginez une vidéo complète de 2 minutes pour les analystes commerciaux et les directeurs marketing mondiaux, détaillant comment les créateurs de vidéos de systèmes décisionnels permettent des analyses avancées robustes et un support multilingue dans leurs processus de création et d'édition vidéo. Présentez des tableaux de bord de données complexes et des exemples de portée mondiale. L'esthétique visuelle doit être sophistiquée et informative, avec des graphiques soignés et une voix off professionnelle disponible en plusieurs langues. Utilisez la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour atteindre efficacement un public diversifié et international.
Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Systèmes Décisionnels

Apprenez à créer des expériences vidéo interactives engageantes qui guident les spectateurs à travers des parcours personnalisés avec une logique de ramification et des éléments alimentés par l'AI, sans codage requis.

Step 1
Créez Votre Vidéo de Base
Commencez par créer votre contenu vidéo initial. Utilisez des outils intuitifs pour la création et l'édition de vidéos afin de concevoir le récit fondamental de votre expérience interactive.
Step 2
Ajoutez des Branches Interactives
Intégrez des points de décision et des chemins de ramification en utilisant la logique conditionnelle. Concevez des parcours dynamiques pour les spectateurs où les choix mènent à différents segments vidéo, augmentant l'engagement.
Step 3
Sélectionnez des Avatars AI
Améliorez votre vidéo avec une présentation personnalisée. Incorporez des avatars AI pour présenter des informations ou guider les spectateurs à travers divers choix interactifs, ajoutant une touche humaine.
Step 4
Exportez Votre Vidéo Interactive
Publiez votre vidéo interactive terminée et analysez sa performance. Utilisez des analyses avancées pour obtenir des informations précieuses sur l'engagement des spectateurs et optimiser vos stratégies de contenu interactif.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Campagnes Marketing Dynamiques

Produisez rapidement des publicités vidéo interactives performantes avec l'AI, améliorant les campagnes marketing pour un meilleur engagement et des conversions accrues du public.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qui rend HeyGen un générateur de vidéos AI efficace ?

HeyGen est un puissant générateur de vidéos AI qui simplifie la création de contenu en permettant aux utilisateurs de produire facilement des vidéos professionnelles. Il exploite des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo, rationalisant l'ensemble du processus de création et d'édition vidéo.

Comment HeyGen s'intègre-t-il dans les flux de production vidéo existants ?

HeyGen simplifie les flux de production vidéo en offrant une interface sans code conviviale et des options d'intégration API robustes. Cela permet aux entreprises d'incorporer sans effort les puissantes capacités de génération de vidéos AI de HeyGen dans leurs systèmes existants pour une création de contenu efficace.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour le contenu vidéo ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre contenu vidéo grâce à une large gamme de modèles et de contrôles de marque puissants. Vous pouvez facilement ajuster des éléments comme les logos et les couleurs pour que toutes vos vidéos s'alignent parfaitement avec l'identité et les exigences de votre marque.

HeyGen peut-il être utilisé pour des initiatives de marketing et de formation ?

HeyGen est une solution idéale pour développer des campagnes marketing engageantes et des modules de formation complets. Ses avatars AI avancés et ses fonctionnalités efficaces de texte-à-vidéo permettent la production rapide de contenu vidéo de haute qualité, professionnel, adapté à diverses applications commerciales.

