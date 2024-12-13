Générateur de Visite de Concession : Construisez Votre Showroom Virtuel

Créez des visites virtuelles automobiles immersives et engagez les acheteurs avec une génération de voix off dynamique.

442/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo professionnelle de 90 secondes à destination des propriétaires de concessions et des responsables marketing, mettant en avant les avantages commerciaux de nos visites virtuelles interactives. Le style visuel doit être élégant et riche en fonctionnalités avec une musique de fond entraînante, soulignant nos solutions en marque blanche. Utilisez des avatars AI pour présenter les principaux avantages et démontrer les différents modèles et scènes disponibles pour la personnalisation.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo captivante de 2 minutes pour les passionnés de technologie et les artistes 3D, explorant les capacités de pointe d'une visite virtuelle de concession automobile 3D, notamment son intégration avec les technologies de génération d'images AI. La vidéo doit avoir un style d'animation 3D futuriste et dynamique avec une narration experte, générée à partir de texte en vidéo, et complétée par une vaste bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les chefs de projet et les spécialistes des opérations, illustrant le flux de travail efficace de notre générateur de visite de concession et son intégration transparente avec l'application mobile. Employez un style visuel rapide avec des graphiques modernes et des sous-titres clairs pour transmettre rapidement la facilité d'utilisation, en soulignant comment le résultat peut être optimisé grâce au redimensionnement des proportions et aux exportations pour diverses plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Visite de Concession

Créez facilement une visite immersive de concession automobile 3D pour présenter votre inventaire et vos installations, engageant les clients avec des visites virtuelles interactives.

1
Step 1
Téléchargez Vos Photos 360
Commencez par télécharger vos photos 360 ou d'autres médias. Notre plateforme peut aider à générer des images pour votre showroom virtuel en utilisant un 'générateur d'images AI' pour combler les lacunes.
2
Step 2
Concevez Votre Visite Interactive
Organisez votre contenu téléchargé dans le créateur de visite. Intégrez des éléments interactifs en utilisant des 'points d'interaction' pour guider les spectateurs sans heurts à travers votre concession virtuelle.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Engagée
Améliorez votre visite guidée de concession avec un audio captivant. Exploitez la 'génération de voix off' pour ajouter une narration ou des descriptions professionnelles à chaque partie de votre visite de concession automobile 3D.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Visite
Une fois votre showroom virtuel interactif terminé, utilisez le 'redimensionnement des proportions et les exportations' pour préparer votre visite pour diverses plateformes, rendant votre concession accessible partout.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant les histoires de réussite client avec la vidéo

.

Illustrez les expériences positives des clients et les témoignages avec des vidéos AI engageantes, renforçant la confiance dans votre concession.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur d'images AI pour du contenu dynamique ?

HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts textuels en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes et des scènes personnalisées, servant efficacement de 'générateur de vidéos AI' plutôt que de générateur d'images statiques. Cette capacité technique permet aux entreprises de créer du contenu dynamique et évolutif efficacement pour divers besoins marketing.

HeyGen peut-il créer une expérience de visite virtuelle pour un showroom automobile virtuel ?

Bien que HeyGen se concentre sur la génération de vidéos AI plutôt que sur des visites virtuelles 3D interactives, il peut produire un contenu vidéo convaincant qui simule un showroom virtuel ou une visite de concession. Les utilisateurs peuvent exploiter les modèles, les contrôles de marque et les avatars AI de HeyGen pour créer des visites virtuelles automobiles engageantes pour le marketing.

Quels avantages techniques HeyGen offre-t-il pour présenter des produits par rapport aux photos 360 traditionnelles ?

HeyGen propose une génération de vidéos alimentée par AI avec des capacités de narration dynamique via des avatars AI et des voix off, offrant une expérience plus engageante que les photos 360 statiques. Cette approche technique permet des explications détaillées et des récits interactifs dans le contexte d'une visite virtuelle, améliorant les présentations de produits.

Comment HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de visite de concession pour un marketing efficace ?

HeyGen permet aux concessions de générer efficacement des vidéos professionnelles de visites guidées en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo, éliminant les complexités de la production cinématographique traditionnelle. Cette capacité simplifie la création de contenu de visite virtuelle de haute qualité, améliorant l'engagement client et présentant les installations sans présence physique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo