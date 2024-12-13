Générateur de Visite de Concession : Construisez Votre Showroom Virtuel
Créez des visites virtuelles automobiles immersives et engagez les acheteurs avec une génération de voix off dynamique.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo professionnelle de 90 secondes à destination des propriétaires de concessions et des responsables marketing, mettant en avant les avantages commerciaux de nos visites virtuelles interactives. Le style visuel doit être élégant et riche en fonctionnalités avec une musique de fond entraînante, soulignant nos solutions en marque blanche. Utilisez des avatars AI pour présenter les principaux avantages et démontrer les différents modèles et scènes disponibles pour la personnalisation.
Produisez une vidéo captivante de 2 minutes pour les passionnés de technologie et les artistes 3D, explorant les capacités de pointe d'une visite virtuelle de concession automobile 3D, notamment son intégration avec les technologies de génération d'images AI. La vidéo doit avoir un style d'animation 3D futuriste et dynamique avec une narration experte, générée à partir de texte en vidéo, et complétée par une vaste bibliothèque de médias/stock.
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les chefs de projet et les spécialistes des opérations, illustrant le flux de travail efficace de notre générateur de visite de concession et son intégration transparente avec l'application mobile. Employez un style visuel rapide avec des graphiques modernes et des sous-titres clairs pour transmettre rapidement la facilité d'utilisation, en soulignant comment le résultat peut être optimisé grâce au redimensionnement des proportions et aux exportations pour diverses plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez rapidement des publicités vidéo percutantes.
Générez des publicités vidéo performantes pour promouvoir vos visites virtuelles 3D de concession automobile et vos nouvelles gammes de véhicules.
Produisez du contenu engageant pour les réseaux sociaux.
Produisez rapidement des vidéos captivantes pour les réseaux sociaux afin de présenter vos visites virtuelles interactives et vos showrooms automobiles.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant que générateur d'images AI pour du contenu dynamique ?
HeyGen utilise une AI avancée pour transformer des scripts textuels en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes et des scènes personnalisées, servant efficacement de 'générateur de vidéos AI' plutôt que de générateur d'images statiques. Cette capacité technique permet aux entreprises de créer du contenu dynamique et évolutif efficacement pour divers besoins marketing.
HeyGen peut-il créer une expérience de visite virtuelle pour un showroom automobile virtuel ?
Bien que HeyGen se concentre sur la génération de vidéos AI plutôt que sur des visites virtuelles 3D interactives, il peut produire un contenu vidéo convaincant qui simule un showroom virtuel ou une visite de concession. Les utilisateurs peuvent exploiter les modèles, les contrôles de marque et les avatars AI de HeyGen pour créer des visites virtuelles automobiles engageantes pour le marketing.
Quels avantages techniques HeyGen offre-t-il pour présenter des produits par rapport aux photos 360 traditionnelles ?
HeyGen propose une génération de vidéos alimentée par AI avec des capacités de narration dynamique via des avatars AI et des voix off, offrant une expérience plus engageante que les photos 360 statiques. Cette approche technique permet des explications détaillées et des récits interactifs dans le contexte d'une visite virtuelle, améliorant les présentations de produits.
Comment HeyGen peut-il être utilisé comme générateur de visite de concession pour un marketing efficace ?
HeyGen permet aux concessions de générer efficacement des vidéos professionnelles de visites guidées en utilisant des avatars AI et la technologie de texte en vidéo, éliminant les complexités de la production cinématographique traditionnelle. Cette capacité simplifie la création de contenu de visite virtuelle de haute qualité, améliorant l'engagement client et présentant les installations sans présence physique.