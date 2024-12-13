Créateur de Vidéos de Formation pour Concession : Créez des Vidéos Engagantes pour le Personnel

Optimisez la formation des employés avec des vidéos professionnelles. Utilisez de puissants avatars AI pour captiver votre équipe et améliorer les résultats d'apprentissage.

509/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez un module d'intégration de 2 minutes spécifiquement pour les nouveaux associés commerciaux, en mettant l'accent sur un service client de concession supérieur. La vidéo présentera une esthétique visuelle chaleureuse et accueillante associée à un ton audio encourageant. Intégrez harmonieusement les divers modèles et scènes de HeyGen pour une élégance structurelle et utilisez le texte en vidéo à partir du script pour garantir un récit soigné pour une formation efficace des employés.
Exemple de Prompt 2
Pour les équipes de formation et développement dans les concessions, produisez une vidéo informative de 60 secondes montrant la création rapide de modules de formation sur les nouvelles fonctionnalités des véhicules. Adoptez un style de présentation énergique et visuellement riche avec une voix dynamique. En tant que générateur de vidéo AI, les capacités de HeyGen seront mises en avant en incluant des sous-titres précis et en enrichissant le contenu grâce à sa vaste bibliothèque de médias/stock pour des vidéos de formation percutantes.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo tutorielle ciblée de 45 secondes destinée au personnel du département des pièces, expliquant les fonctionnalités du nouveau système de gestion des stocks. Le style visuel souhaité est simple et illustratif, complété par une voix claire et concise. Cet exemple de créateur de vidéo de formation démontrera une création de contenu efficace en utilisant le texte en vidéo à partir du script et garantira l'adaptabilité pour divers canaux de communication interne via le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour une formation technique critique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation pour Concession

Produisez rapidement des vidéos de formation engageantes et informatives pour votre personnel de concession en utilisant des outils AI avancés et des modèles personnalisables.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Formation
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation. La capacité de **texte en vidéo à partir du script** de HeyGen transforme votre matériel écrit directement en vidéo, servant de base à votre formation en concession.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI
Améliorez l'engagement et le professionnalisme en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'**avatars AI** pour présenter votre contenu, rendant vos vidéos de formation en concession visuellement attrayantes.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off AI
Utilisez les puissantes **voix off AI** de HeyGen pour narrer votre script avec des voix AI réalistes dans plusieurs langues, assurant un message clair et cohérent pour votre formation en concession.
4
Step 4
Exportez Vos Vidéos de Formation
Une fois votre vidéo de formation terminée, utilisez le **redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio** pour l'exporter facilement dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez vos nouvelles vidéos de formation avec votre équipe de concession pour un apprentissage efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivantes

.

Produisez des vidéos motivantes pour renforcer le moral de l'équipe de vente et renforcer une culture de concession positive parmi tous les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation pour concession ?

HeyGen permet aux concessions de produire rapidement des vidéos de formation engageantes en utilisant une plateforme vidéo AI. Vous pouvez transformer des scripts en contenu soigné avec des avatars AI et des voix off AI réalistes, réduisant considérablement le temps de production vidéo traditionnel. Cela rend la création de modules de formation pour les employés et la formation technique efficace et évolutive.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour une production vidéo avancée ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes comme le texte en vidéo à partir du script, permettant une génération de contenu précise. Il inclut une génération avancée de voix off, des sous-titres multilingues, et la possibilité de personnaliser avec des contrôles de marque tels que les logos et les couleurs. Ces outils garantissent des vidéos de formation de haute qualité et techniquement précises.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer des modules de formation complexes pour les employés ?

Oui, les avatars AI de HeyGen sont conçus pour délivrer un contenu de formation technique complexe et d'intégration de manière claire et cohérente. En utilisant ces avatars AI réalistes, combinés avec le texte en vidéo à partir du script, les entreprises peuvent créer des vidéos de formation professionnelle et engageante pour les employés qui maintiennent l'attention et la compréhension.

HeyGen soutient-il la cohérence de la marque pour divers contenus de formation technique ?

Absolument, HeyGen assure la cohérence de la marque à travers toutes vos vidéos de formation technique grâce à ses contrôles de marque complets. Vous pouvez facilement intégrer le logo de votre entreprise, des palettes de couleurs spécifiques et des polices, et également utiliser des modèles personnalisables pour un look unifié. Cela maintient une identité de marque professionnelle et reconnaissable dans tous les supports de formation des employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo