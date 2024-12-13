Générateur de Vidéos de Formation pour Concession : Créez du Contenu Engagé Rapidement

Créez facilement des vidéos de formation engageantes pour les concessions avec des avatars AI, augmentant l'engagement des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de formation dynamique de 45 secondes visant à améliorer les compétences des équipes de vente existantes d'une concession, illustrant des techniques de négociation avancées. Le style visuel doit être moderne et énergique avec des animations nettes, accompagné d'une bande sonore entraînante et d'une voix off confiante générée à l'aide de la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo pour assurer une livraison précise.
Exemple de Prompt 2
Pour les techniciens de service dans les concessions automobiles, créez une vidéo de formation technique convaincante de 90 secondes démontrant l'utilisation correcte de nouveaux équipements de diagnostic. Cette vidéo nécessite un style visuel très détaillé avec des plans rapprochés de l'équipement et des annotations à l'écran, soutenue par une voix off claire et autoritaire et les sous-titres/captions de HeyGen pour aider à la compréhension dans des environnements d'atelier bruyants.
Exemple de Prompt 3
Les équipes L&D peuvent créer une vidéo de formation sur la conformité de 30 secondes pour la direction des concessions, décrivant les principales mises à jour réglementaires. La vidéo doit utiliser une esthétique visuelle propre et corporative avec des graphiques professionnels, présentant un ton formel dans la voix off. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une production soignée sans effort de conception étendu.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation pour Concession

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes et précises pour votre personnel de concession avec des avatars AI et des outils faciles à utiliser.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Entrez le contenu de formation de votre concession sous forme d'invites textuelles, et notre plateforme le convertira en un script vidéo professionnel, prêt pour la production en utilisant notre capacité de transformation de texte en vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI réalistes pour être le visage de votre formation en concession. Ces présentateurs réalistes engagent efficacement votre équipe.
3
Step 3
Personnalisez Vos Visuels Vidéo
Personnalisez votre vidéo de formation en ajoutant le logo de votre concession, les couleurs de votre marque et d'autres éléments visuels à l'aide de contrôles de branding complets.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo Finale
Téléchargez votre vidéo de formation terminée dans divers formats et résolutions. Exportez facilement votre fichier MP4 de haute qualité, prêt pour toute plateforme d'apprentissage.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Sujets Automobiles Complexes

Distinguez facilement les spécifications de produits complexes, les procédures techniques ou les réglementations de conformité en vidéos de formation claires et compréhensibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il transformer la création de vidéos de formation pour les concessions ?

HeyGen permet aux concessions de générer efficacement des vidéos de formation engageantes, en utilisant des avatars AI et des outils intuitifs pour simplifier le développement de contenu pour l'habilitation des ventes, l'intégration des employés et la formation à la conformité.

Quels avantages les avatars AI offrent-ils pour la formation des employés ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen créent des vidéos de formation dynamiques et personnalisées, rendant l'information complexe plus accessible et augmentant l'engagement par rapport aux méthodes traditionnelles de formation des employés.

HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos de formation pour des audiences mondiales diversifiées ?

Absolument, HeyGen vous permet de générer des vidéos de formation avec des traductions en un clic dans plus de 140 langues, garantissant que votre contenu de formation automobile est localisé et atteint efficacement un public plus large.

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus global de création de vidéos pour les équipes L&D ?

HeyGen simplifie la création de vidéos pour les équipes L&D en convertissant des invites textuelles en vidéos de formation professionnelles avec des modèles et des mises à jour faciles, réduisant considérablement le temps et l'effort de production pour la formation technique ou l'habilitation des ventes.

