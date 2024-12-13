générateur de vidéos promotionnelles de concession : Créez des publicités automobiles époustouflantes

Créez rapidement des vidéos promotionnelles personnalisées pour les concessions avec Texte en vidéo à partir d'un script pour augmenter les ventes et engager les clients.

Produisez une vidéo vibrante de 45 secondes ciblant les responsables marketing des concessions, montrant comment HeyGen agit comme un générateur de vidéos promotionnelles de concession de premier plan. Le style visuel doit être élégant et moderne, avec des coupes dynamiques de divers modèles de voitures et d'intérieurs de showroom, complétées par une bande sonore entraînante et professionnelle et une voix off énergique. Mettez en avant la facilité d'utilisation avec "Modèles & scènes" pour créer rapidement un contenu promotionnel engageant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo innovante de 60 secondes pour les concessions cherchant un marketing de pointe, démontrant comment les avatars AI révolutionnent les vidéos promotionnelles de voitures. L'esthétique visuelle doit être épurée et futuriste, illustrant des avatars AI présentant professionnellement de nouvelles fonctionnalités de voitures ou des témoignages de clients, accompagnés de transitions fluides et d'une voix off amicale et informative. Soulignez la puissance des "avatars AI" pour personnaliser et étendre le message de votre concession.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative complète de 1 minute 30 secondes conçue pour les départements de vente et de formation des concessions, illustrant la capacité de HeyGen en tant que puissant générateur de vidéos publicitaires de concession pour des modèles ou des fonctionnalités spécifiques. La présentation visuelle doit être claire et instructive, avec des prises de vue de produits de haute qualité accompagnées d'animations de texte élégantes à l'écran, soutenues par une voix off autoritaire et précise avec une musique de fond subtile. Concentrez-vous sur l'efficacité du "Texte en vidéo à partir d'un script" pour une création de contenu rapide.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité rapide de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux concessions cherchant à maximiser leur présence en ligne, positionnant HeyGen comme le créateur ultime de vidéos promotionnelles pour une distribution multi-plateforme. Visuellement, cela doit être très engageant avec des coupes rapides de véhicules dans des environnements divers, utilisant une musique de fond tendance et une voix off concise et percutante. Montrez comment "Redimensionnement & exportation des formats" permet une adaptation sans faille sur diverses plateformes de médias sociaux.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos promotionnelles de concession

Créez facilement des vidéos promotionnelles de concession captivantes, augmentant l'engagement et mettant en valeur votre inventaire avec notre éditeur vidéo AI intuitif.

1
Step 1
Choisissez votre point de départ
Commencez par sélectionner parmi des modèles conçus professionnellement pour les concessions, ou collez votre script pour utiliser notre fonctionnalité Texte en vidéo à partir d'un script pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Personnalisez votre contenu
Téléchargez et éditez facilement vos vidéos, images et textes pour mettre en avant des modèles de voitures spécifiques, des promotions ou des caractéristiques de concession. Utilisez des outils d'édition pour créer des vidéos personnalisées qui résonnent avec votre public.
3
Step 3
Améliorez avec l'AI
Élevez votre vidéo promotionnelle en ajoutant des avatars AI pour présenter des informations clés ou générer des voix off naturelles. Utilisez des outils alimentés par l'AI pour rendre votre message dynamique et engageant.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo avec le redimensionnement et l'exportation des formats pour diverses plateformes, puis téléchargez ou partagez directement sur vos plateformes de médias sociaux. Atteignez un public plus large et suscitez l'intérêt pour votre concession.

Cas d'Utilisation

Présentez des témoignages de clients

Produisez des témoignages vidéo authentiques et engageants de clients satisfaits pour renforcer la confiance et la crédibilité de votre concession.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos promotionnelles pour les concessions ?

HeyGen sert d'éditeur vidéo AI avancé et de générateur de vidéos promotionnelles pour les concessions, vous permettant de créer facilement des vidéos promotionnelles captivantes pour vos campagnes automobiles. Vous pouvez utiliser des outils alimentés par l'AI pour générer un contenu marketing vidéo dynamique.

HeyGen prend-il en charge les avatars AI et les capacités de texte en vidéo ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI avancés et une fonctionnalité robuste de Texte en vidéo à partir d'un script, simplifiant votre processus de création de contenu. Ces outils alimentés par l'AI vous permettent de transformer rapidement du texte brut en récits visuels engageants.

Puis-je personnaliser mes vidéos publicitaires de concession en utilisant les modèles de HeyGen ?

Absolument. L'éditeur en ligne de HeyGen offre une variété de modèles vidéo conçus professionnellement et d'outils d'édition puissants, ainsi que des contrôles de branding. Cela vous permet de personnaliser entièrement vos vidéos publicitaires de concession, garantissant qu'elles s'alignent parfaitement avec l'identité de votre marque.

Quelles options de sortie HeyGen offre-t-il pour le marketing vidéo ?

HeyGen propose des options de sortie flexibles, y compris le redimensionnement et l'exportation des formats, pour optimiser vos vidéos pour diverses plateformes de médias sociaux. Cela garantit que votre contenu marketing vidéo a un aspect professionnel et fonctionne bien sur tous vos canaux de distribution.

