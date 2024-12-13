Outil de Vidéo de Formation pour Concessionnaires : Simplifiez l'Intégration

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI pour améliorer le développement des employés et l'activation des ventes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide pratique de 45 secondes pour les techniciens de service expérimentés de concession, démontrant une nouvelle fonctionnalité de logiciel de diagnostic. Le style visuel doit être direct et très informatif, utilisant des modèles et des scènes dynamiques pour simuler des captures d'écran, avec des sous-titres précis pour mettre en évidence chaque étape. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les sous-titres pour créer une aide visuelle efficace et facilement assimilable pour les guides pratiques et la documentation vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'annonce soignée d'une minute destinée à toutes les équipes de gestion et de vente de concession, présentant la dernière mise à jour de notre plateforme de gestion d'inventaire en ligne. Le style visuel et audio doit être autoritaire mais accessible, utilisant des graphiques épurés et un branding cohérent, narré par une voix off professionnelle générée à partir d'un script. Cette vidéo doit mettre en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script et permettre un redimensionnement et des exportations d'aspect ratio faciles pour divers canaux de communication interne, facilitant le partage efficace des connaissances et l'activation des ventes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 30 secondes offrant un conseil rapide sur la gestion des questions courantes des clients concernant les options de financement, spécifiquement destinée aux représentants commerciaux de concession. L'approche visuelle doit être engageante et dynamique, incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock et des textes animés, accompagnée d'une voix off énergique. Cette vidéo utilisera efficacement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et la génération de voix off pour offrir un développement des employés percutant à travers un format de tutoriel technique.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne l'outil de vidéo de formation pour concessionnaires

Transformez la formation complexe des concessionnaires en contenu vidéo engageant et de haute qualité de manière efficace, assurant que votre équipe est toujours informée et à jour.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une variété de "Modèles et scènes" professionnels adaptés à la formation. Cela vous permet de démarrer rapidement, vous concentrant immédiatement sur les objectifs d'apprentissage de votre concessionnaire.
2
Step 2
Personnalisez le Contenu
Utilisez "Texte en vidéo à partir d'un script" en saisissant votre matériel de formation. Améliorez votre vidéo avec des visuels et assurez la cohérence de la marque, faisant de cela une véritable expérience de "générateur de vidéo AI".
3
Step 3
Améliorez avec des Avatars AI
Donnez vie à votre formation de concessionnaire en sélectionnant un "avatar AI" expressif pour présenter votre contenu. Améliorez encore l'engagement avec des voix off naturelles et des sous-titres clairs.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos "Vidéos de Formation" professionnelles en assurant un affichage optimal sur n'importe quel appareil avec "Redimensionnement et exportations d'aspect ratio". Ensuite, partagez facilement vos guides complétés avec votre réseau de concessionnaires pour un partage efficace des connaissances.

Produire un Contenu d'Activation des Ventes Engagé

Développez des vidéos d'activation des ventes inspirantes et des mises à jour de performance qui motivent les équipes de concessionnaires et renforcent efficacement les meilleures pratiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation de haute qualité ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme les scripts en vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Son interface intuitive et ses modèles variés simplifient l'ensemble du processus de production vidéo, rendant la création de contenu complexe accessible.

HeyGen peut-il être utilisé efficacement pour la formation technique et les guides pratiques ?

Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour la formation technique, permettant la création rapide de guides pratiques détaillés. Les utilisateurs peuvent tirer parti des voix off AI et des sous-titres automatiques pour améliorer la clarté et faciliter le partage efficace des connaissances.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la gestion de contenu et la collaboration ?

HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour une gestion de contenu fluide, y compris le stockage centralisé des vidéos et des options de partage sécurisé. Ses outils de collaboration et son accessibilité sur les applications mobiles et de bureau améliorent la productivité de l'équipe et la rétention des connaissances.

Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans le contenu éducatif ?

HeyGen permet aux organisations de maintenir une forte cohérence de marque dans tout le contenu de développement des employés et d'activation des ventes grâce à des contrôles de branding complets. Les utilisateurs peuvent intégrer des logos personnalisés, des couleurs de marque et utiliser des modèles adaptés, garantissant que chaque vidéo reflète leur identité d'entreprise de manière professionnelle.

