Outil de Vidéo de Formation pour Concessionnaires : Simplifiez l'Intégration
Créez rapidement des vidéos de formation engageantes avec des avatars AI pour améliorer le développement des employés et l'activation des ventes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un guide pratique de 45 secondes pour les techniciens de service expérimentés de concession, démontrant une nouvelle fonctionnalité de logiciel de diagnostic. Le style visuel doit être direct et très informatif, utilisant des modèles et des scènes dynamiques pour simuler des captures d'écran, avec des sous-titres précis pour mettre en évidence chaque étape. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen ainsi que les sous-titres pour créer une aide visuelle efficace et facilement assimilable pour les guides pratiques et la documentation vidéo.
Produisez une vidéo d'annonce soignée d'une minute destinée à toutes les équipes de gestion et de vente de concession, présentant la dernière mise à jour de notre plateforme de gestion d'inventaire en ligne. Le style visuel et audio doit être autoritaire mais accessible, utilisant des graphiques épurés et un branding cohérent, narré par une voix off professionnelle générée à partir d'un script. Cette vidéo doit mettre en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script et permettre un redimensionnement et des exportations d'aspect ratio faciles pour divers canaux de communication interne, facilitant le partage efficace des connaissances et l'activation des ventes.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes offrant un conseil rapide sur la gestion des questions courantes des clients concernant les options de financement, spécifiquement destinée aux représentants commerciaux de concession. L'approche visuelle doit être engageante et dynamique, incorporant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock et des textes animés, accompagnée d'une voix off énergique. Cette vidéo utilisera efficacement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen et la génération de voix off pour offrir un développement des employés percutant à travers un format de tutoriel technique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir les Programmes de Formation des Concessionnaires.
Générez des cours de formation diversifiés avec AI pour intégrer efficacement de nouveaux concessionnaires et diffuser les connaissances sur les produits à travers des réseaux mondiaux.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Utilisez des avatars AI et du contenu dynamique pour créer des vidéos de formation captivantes, augmentant l'engagement des concessionnaires dans l'apprentissage et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation de haute qualité ?
Le générateur de vidéos AI de HeyGen transforme les scripts en vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Son interface intuitive et ses modèles variés simplifient l'ensemble du processus de production vidéo, rendant la création de contenu complexe accessible.
HeyGen peut-il être utilisé efficacement pour la formation technique et les guides pratiques ?
Oui, HeyGen est une plateforme vidéo AI idéale pour la formation technique, permettant la création rapide de guides pratiques détaillés. Les utilisateurs peuvent tirer parti des voix off AI et des sous-titres automatiques pour améliorer la clarté et faciliter le partage efficace des connaissances.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la gestion de contenu et la collaboration ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques robustes pour une gestion de contenu fluide, y compris le stockage centralisé des vidéos et des options de partage sécurisé. Ses outils de collaboration et son accessibilité sur les applications mobiles et de bureau améliorent la productivité de l'équipe et la rétention des connaissances.
Comment HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans le contenu éducatif ?
HeyGen permet aux organisations de maintenir une forte cohérence de marque dans tout le contenu de développement des employés et d'activation des ventes grâce à des contrôles de branding complets. Les utilisateurs peuvent intégrer des logos personnalisés, des couleurs de marque et utiliser des modèles adaptés, garantissant que chaque vidéo reflète leur identité d'entreprise de manière professionnelle.