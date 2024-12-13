Créez une vidéo d'une minute ciblant les responsables informatiques et les responsables des achats, démontrant comment notre générateur d'intégration de concessionnaires rationalise les opérations. Le style visuel doit être professionnel et épuré, mettant en avant des flux de travail automatisés efficaces et des capacités de gestion documentaire robustes avec un texte clair à l'écran et une voix off confiante générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. L'audio doit être précis et informatif, soulignant les avantages techniques de la réduction des efforts manuels.

Générer une Vidéo