Générateur de Vidéo d'Aperçu d'Accord : Créez des Pitches Plus Rapidement

Produisez instantanément des vidéos explicatives et des pitches de vente engageants avec des avatars AI réalistes qui captivent votre audience.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo de pitch de vente engageante de 60 secondes conçue pour les propriétaires de petites entreprises, en mettant l'accent sur les avantages immédiats de notre solution. Utilisez des visuels dynamiques et énergiques, en tirant parti des nombreux modèles et scènes vidéo de HeyGen pour une production rapide et une bande sonore vibrante, tout en veillant à ce que le script prenne vie grâce à la fonction Texte-en-vidéo pour un rendu percutant.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur un aperçu d'accord pour les équipes de vente internes et les nouveaux clients, en exposant clairement la proposition de valeur d'un partenariat récent. La présentation visuelle doit être claire, marquée et facile à comprendre, en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité et le support de la bibliothèque de médias/stock pour intégrer des aides visuelles pertinentes, le tout accompagné d'une voix amicale et rassurante.
Créez une vidéo marketing captivante de 50 secondes destinée aux professionnels du marketing, illustrant le pouvoir transformateur de l'utilisation d'un générateur de vidéo AI pour la création de campagnes. Cette vidéo doit comporter des éléments visuellement riches et créatifs avec des transitions fluides, en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour une préparation multi-plateforme et un Texte-en-vidéo sophistiqué pour une voix AI captivante.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Génération de Vidéo d'Aperçu d'Accord

Transformez facilement les spécificités d'un accord en présentations vidéo professionnelles et engageantes avec notre générateur de vidéo AI intuitif, garantissant que vos propositions se démarquent.

1
Step 1
Créez Votre Script d'Accord
Commencez par saisir les informations clés de votre accord. Notre **générateur de vidéo d'aperçu d'accord** intuitif utilise le **texte-en-vidéo à partir du script** pour convertir sans effort votre contenu écrit en un récit vidéo dynamique, parfait pour votre prochaine présentation de vente.
2
Step 2
Choisissez Votre Base Visuelle
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée de **modèles vidéo** ou commencez avec un avatar AI pour poser les bases de votre aperçu d'accord. Ces **modèles & scènes** préconçus offrent un look professionnel et cohérent, simplifiant votre processus de création.
3
Step 3
Ajoutez des Touches Personnelles et du Branding
Personnalisez votre vidéo en ajoutant le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres éléments de **branding personnalisé** à l'aide de nos **contrôles de branding intuitifs (logo, couleurs)**. Améliorez la clarté avec nos capacités de génération de voix off AI pour un son soigné.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Produisez votre **vidéo de vente** finale et de haute qualité en toute simplicité. Une fois générée, partagez votre vidéo en toute confiance en utilisant un **lien de partage traçable** pour suivre l'engagement et obtenir des informations précieuses sur vos pitches de vente.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Promouvez les Points Forts des Produits & Accords

Créez rapidement des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant les caractéristiques des produits et annoncer les aperçus d'accords, captivant votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos AI pour les projets créatifs ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos AI professionnelles sans effort en transformant le texte en contenu engageant. Utilisez une large gamme de modèles vidéo et d'avatars AI réalistes pour donner vie à votre vision créative rapidement et efficacement avec notre AI intuitive de texte-en-vidéo.

HeyGen peut-il créer des vidéos de produits de marque et des pitches de vente convaincants ?

Absolument. HeyGen est un générateur exceptionnel de vidéos de produits, vous permettant de produire des vidéos de vente de haute qualité avec un branding personnalisé. Intégrez vos logos et couleurs pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes vos vidéos marketing et pitches de vente.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos explicatives convaincantes ?

HeyGen fournit des capacités AI robustes pour les vidéos explicatives, y compris la génération avancée de voix off AI directement à partir de votre script. Notre AI de texte-en-vidéo garantit que votre message est délivré clairement et professionnellement, rendant les concepts complexes faciles à comprendre.

HeyGen prend-il en charge la création de contenus divers, tels que des vidéos d'intégration engageantes ?

Oui, HeyGen est polyvalent pour divers besoins de contenu, y compris des vidéos d'intégration percutantes et des solutions de générateur de vidéo d'aperçu d'accord. Profitez de nos avatars AI dynamiques et de nos nombreux modèles vidéo pour produire du contenu sur mesure pour n'importe quel objectif.

