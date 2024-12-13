Générateur de vidéos de formation Databricks pour les compétences en IA

Produisez rapidement des vidéos de formation Databricks à la demande, en tirant parti des avatars AI de HeyGen pour des cours dynamiques et engageants en auto-formation.

583/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo engageante de 90 secondes pour les éducateurs techniques et les créateurs de cours spécialisés en apprentissage automatique. La vidéo doit adopter un style visuel informatif et dynamique avec des transitions de scène fluides et une voix amicale et encourageante, montrant à quel point il est facile de simplifier le processus de création de contenu original pour des sujets complexes en apprentissage automatique. Mettez l'accent sur l'utilisation des divers modèles et scènes de HeyGen et la génération de voix off de haute qualité pour créer des cours captivants.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux équipes d'ingénierie des données et aux formateurs en informatique, illustrant la création rapide de vidéos essentielles à la demande pour les procédures techniques. Le style visuel et audio doit être net et direct, incorporant des superpositions de texte précises à l'écran pour plus de clarté et un ton professionnel et concis. Illustrez l'utilité des sous-titres/captions de HeyGen et du support étendu de la bibliothèque de médias/stock pour produire des guides rapides et détaillés sur les outils d'ingénierie des données.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo approfondie de 2 minutes conçue pour les développeurs et chercheurs explorant les grands modèles de langage, expliquant des concepts avancés et des applications pratiques. Le style visuel et audio doit être explicatif et détaillé, avec des diagrammes clairs et des éléments interactifs, narré par une voix calme et experte. Montrez comment HeyGen facilite l'enseignement de compétences complexes en IA en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour diverses plateformes et en employant des avatars AI réalistes pour présenter des informations complexes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment générer des vidéos de formation Databricks

Apprenez à transformer rapidement votre contenu de formation Databricks en leçons vidéo engageantes et à la demande en utilisant des outils AI puissants.

1
Step 1
Créez votre script avec un avatar AI
Commencez par saisir votre script de formation Databricks. Ensuite, sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour donner vie à votre contenu, initiant la création de "contenu original" engageant.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et du branding
Améliorez l'attrait de votre vidéo en incorporant des visuels pertinents de la "bibliothèque de médias/support stock" ou en téléchargeant les vôtres. Personnalisez l'apparence avec les couleurs et le logo de votre marque.
3
Step 3
Affinez la voix off et ajoutez des sous-titres
Générez une narration naturelle pour votre contenu de formation en utilisant la "génération de voix off". Affinez davantage votre vidéo en assurant l'accessibilité avec des sous-titres et légendes automatiques.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation à la demande
Examinez votre vidéo de formation Databricks complète pour les ajustements finaux. Utilisez le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" pour télécharger votre vidéo de haute qualité, prête pour la distribution en tant que "vidéos à la demande".

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des clips de formation supplémentaires

.

Générez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour la formation Databricks, parfaits pour des teasers, des résumés ou des modules de micro-apprentissage pour soutenir les cours principaux.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'IA générative pour créer des vidéos de formation technique ?

HeyGen exploite l'IA générative avancée et les grands modèles de langage pour transformer des scripts complexes en vidéos engageantes à la demande. Cela permet de créer rapidement du contenu de haute qualité, parfait pour illustrer des concepts d'apprentissage automatique ou d'ingénierie des données.

HeyGen peut-il soutenir la production de vidéos spécialisées pour les analystes de données ou la formation Databricks ?

Absolument. HeyGen fournit des outils complets, y compris la transformation de texte en vidéo à partir de scripts et des contrôles de marque personnalisés, pour générer des vidéos de formation précises et professionnelles adaptées aux analystes de données ou à des plateformes spécifiques comme Databricks. Vous pouvez créer efficacement du contenu original pour tout sujet technique.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour générer des cours de développement de compétences en IA ?

HeyGen accélère considérablement la production de cours de compétences en IA et de webinaires enregistrés. Avec la génération d'avatars AI et de voix off, vous pouvez rapidement créer des vidéos engageantes à la demande qui simplifient des sujets techniques complexes.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour la production de vidéos techniques ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, des couleurs spécifiques et des modèles pour maintenir une apparence professionnelle cohérente. Cela garantit que votre contenu original s'aligne parfaitement avec l'identité de votre organisation dans toutes vos vidéos de formation technique.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo