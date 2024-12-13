Générateur de Vidéos de Formation aux Données avec AI

Produisez des vidéos de formation captivantes pour l'intégration des employés et la formation technique. Utilisez les Avatars AI pour transformer votre texte en contenu engageant et professionnel sans effort.

Créez une vidéo captivante de 45 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe expliquant des concepts de données complexes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information avec une esthétique visuelle moderne et infographique et une génération de voix off dynamique et amicale.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une publicité dynamique de 30 secondes pour les réseaux sociaux ciblant les professionnels du marketing, montrant comment transformer instantanément du texte en vidéos engageantes avec les modèles et scènes de HeyGen, avec des coupes rapides, des graphiques tendance et une bande sonore énergique accompagnée d'une voix off claire.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation introductive concise de 60 secondes pour les départements RH sur une nouvelle politique d'entreprise, en utilisant le générateur de vidéos AI de HeyGen pour créer une esthétique d'entreprise professionnelle avec des avatars AI et une voix off claire, autoritaire mais accessible, améliorant la compréhension avec des textes en surbrillance à l'écran.
Exemple de Prompt 3
Développez une documentation vidéo complète de 90 secondes pour les employés apprenant une nouvelle procédure technique, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels étape par étape et des enregistrements d'écran, complétés par des sous-titres pour l'accessibilité, le tout présenté avec une voix off calme et instructive et un design minimaliste, détaillant efficacement les SOP avec AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation aux Données

Transformez sans effort vos scripts de formation aux données en documentation vidéo professionnelle et engageante avec notre plateforme vidéo AI intuitive, simplifiant votre processus d'apprentissage et de développement.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Collez votre contenu de formation aux données ou des instructions détaillées directement dans la plateforme. Notre fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" convertira votre texte en un récit vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour narrer votre formation aux données, donnant vie à votre contenu avec une présence professionnelle à l'écran.
3
Step 3
Appliquez Marque & Style
Améliorez l'attrait visuel de votre vidéo et maintenez la cohérence de la marque en appliquant des "Modèles & scènes" professionnels adaptés au contenu éducatif.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Générez votre vidéo de formation de haute qualité, complète avec des "Sous-titres" automatiques, prête pour une intégration transparente dans les LMS ou pour être partagée en tant que documentation vidéo cruciale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationaliser la Formation Technique

.

Simplifiez les concepts de données complexes et les procédures techniques en convertissant des informations complexes en vidéos AI claires et faciles à comprendre.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon processus créatif pour générer des vidéos de formation aux données ?

HeyGen est un générateur de vidéos AI innovant qui transforme le texte en vidéos engageantes, idéal pour les vidéos de formation aux données créatives. Utilisez des Avatars AI réalistes et divers modèles pour rationaliser vos flux de production vidéo et créer du contenu visuel captivant efficacement.

Qu'est-ce qui rend HeyGen une plateforme vidéo AI efficace pour la documentation vidéo complète ?

HeyGen offre une plateforme vidéo AI intuitive qui simplifie la création de documentation vidéo. Avec des Avatars AI réalistes et des voix off AI de haute qualité, vous pouvez facilement produire du contenu professionnel et engageant qui résonne avec votre audience.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les réseaux sociaux et les SOP avec AI ?

HeyGen vous permet de transformer rapidement du texte en vidéos engageantes, parfaites pour des vidéos dynamiques sur les réseaux sociaux ou des SOP détaillés avec AI. Profitez des modèles préconstruits et des options de personnalisation pour maintenir la cohérence de la marque dans toutes vos communications vidéo.

HeyGen peut-il aider avec le support multilingue pour les vidéos d'intégration des employés à l'échelle mondiale ?

Oui, HeyGen prend en charge la création de vidéos multilingues, ce qui en fait un excellent outil pour l'intégration des employés à l'échelle mondiale. Générez facilement des voix off AI dans diverses langues pour garantir que vos vidéos de formation soient accessibles et percutantes pour une main-d'œuvre diversifiée.

