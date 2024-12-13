Le Créateur Ultime de Vidéos de Formation à la Sécurité des Données pour les Équipes

Produisez des vidéos de formation à la sécurité des données engageantes pour lutter contre le phishing et les violations de données en utilisant nos avatars AI réalistes.

Créez une vidéo engageante d'une minute basée sur un scénario pour les nouveaux employés, en mettant l'accent sur la reconnaissance des tentatives de phishing courantes et la prévention des violations de données. Le style visuel doit être accessible et légèrement interactif, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour démontrer les actions correctes et incorrectes, accompagnés d'une voix off claire et rassurante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation professionnelle de 90 secondes destinée à tout le personnel pour leur formation annuelle de sensibilisation à la sécurité, en soulignant les meilleures pratiques pour créer des mots de passe forts et activer l'authentification à plusieurs facteurs. Adoptez un style visuel épuré avec un texte à l'écran proéminent via des sous-titres/légendes pour renforcer les étapes clés, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour maintenir un ton autoritaire.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation à la conformité de 2 minutes pour les départements traitant des données sensibles des clients ou de l'entreprise, tels que les RH ou le juridique, détaillant les protocoles de gestion sécurisée des données et les exigences réglementaires. La vidéo doit avoir un style visuel informatif et sérieux, incorporant des séquences d'archives pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, le tout généré efficacement en utilisant la fonction de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de conseils rapides de 45 secondes pour les travailleurs à distance et les employés utilisant des appareils personnels, couvrant les pratiques essentielles de sécurité des appareils mobiles pour prévenir la perte de données. Le style visuel et audio doit être moderne, rapide et concis, avec des avatars AI dynamiques et optimisé pour divers formats d'écran grâce au redimensionnement et aux exportations de HeyGen pour une distribution facile.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation à la Sécurité des Données

Créez rapidement des vidéos de formation à la sécurité des données engageantes et précises pour renforcer la sensibilisation à la sécurité et la conformité dans votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Contenu de Formation
Commencez par convertir vos scripts de sécurité des données en contenu vidéo captivant en utilisant le texte à vidéo. Alternativement, sélectionnez parmi une bibliothèque de modèles professionnels pour construire rapidement vos modules de formation à la sensibilisation à la sécurité.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI diversifié pour transmettre vos messages de sécurité des données. Nos avatars AI donnent vie à votre script, rendant les sujets complexes plus accessibles pour les employés.
3
Step 3
Personnalisez et Affinez
Appliquez l'identité unique de votre marque avec des logos et des couleurs personnalisés. Générez des voix off naturelles et ajoutez des sous-titres pour garantir que vos vidéos de formation à la conformité soient accessibles et percutantes.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Téléchargez vos vidéos de formation à la sécurité des données complètes dans divers formats d'aspect adaptés à toute plateforme. Intégrez facilement votre nouveau contenu dans votre Système de Gestion de l'Apprentissage (LMS) pour un déploiement facile aux employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifier les Concepts Complexes de Sécurité

Transformez des sujets complexes de sécurité des données en vidéos claires, compréhensibles et visuellement attrayantes, rendant la formation à la conformité accessible à tous.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de formation à la sécurité des données ?

HeyGen, un générateur de vidéos AI, vous permet de créer du contenu vidéo très engageant pour la formation à la sécurité des données. Vous pouvez transformer des formations complexes de sensibilisation à la sécurité en leçons claires et mémorables en utilisant des avatars AI et des scènes dynamiques.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la création de vidéos de formation à la conformité à grande échelle ?

HeyGen propose des capacités robustes de texte à vidéo, une voix off AI en plusieurs langues pour la localisation, et une intégration facile pour la distribution LMS. Cela simplifie le processus technique de production de contenu vidéo de formation à la conformité étendu.

Puis-je personnaliser les avatars AI et les modèles pour des scénarios spécifiques de formation à la sensibilisation à la sécurité ?

Absolument ! HeyGen permet une personnalisation étendue des avatars AI et offre une variété de modèles adaptés à des scénarios spécifiques de formation à la sensibilisation à la sécurité comme les simulations de phishing ou les violations de données. Cela garantit que la création de votre vidéo s'aligne parfaitement avec votre marque et votre message.

À quelle vitesse HeyGen peut-il nous aider à produire des vidéos d'intégration des employés efficaces pour la sécurité des données ?

Avec HeyGen, vous pouvez produire rapidement des vidéos de formation à la sécurité des données professionnelles pour l'intégration des employés en quelques minutes, pas en jours. Son interface intuitive et ses outils alimentés par l'AI accélèrent considérablement votre flux de travail de création vidéo.

