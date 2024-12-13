Générateur de Vidéos de Formation à la Sécurité des Données : Simplifiez & Protégez

Créez facilement des vidéos de formation à la cybersécurité engageantes avec de puissants avatars AI, renforçant la sensibilisation et la conformité des employés.

Créez une vidéo de sensibilisation à la sécurité de 1,5 minute pour tous les employés, en particulier les nouvelles recrues, afin de lutter contre les "arnaques par hameçonnage" et les tactiques de "manipulation sociale" courantes. Le style visuel doit être un mélange de scénarios simulés en direct et d'explications animées, avec une voix off claire et autoritaire guidant les spectateurs. L'audio doit être sérieux mais accessible. Utilisez les "avatars AI" de HeyGen pour représenter de manière réaliste diverses tentatives de manipulation sociale et démontrer les meilleures pratiques pour identifier et signaler les "liens suspects", assurant une expérience d'apprentissage hautement relatable et percutante.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation professionnelle de 2 minutes ciblant à la fois le personnel informatique et non informatique, en soulignant l'importance cruciale de mots de passe forts et uniques et de l'authentification multi-facteurs pour renforcer la "sécurité de niveau entreprise". La présentation visuelle doit être épurée et axée sur les infographies, utilisant des "modèles et scènes" pour décomposer efficacement des concepts complexes en segments digestes. Un ton informatif et rassurant, soutenu par des "sous-titres" clairs pour l'accessibilité dans divers environnements de travail, aidera à démystifier la gestion des "mots de passe faibles" et à mettre en œuvre un "gestionnaire de mots de passe" robuste.
Exemple de Prompt 2
Générez un module de formation à la conformité d'une minute pour les employés manipulant des données sensibles de clients et d'entreprise, détaillant les meilleures pratiques pour la "sécurité des données" et respectant les réglementations telles que les normes "SOC 2 & GDPR compliant". Cette vidéo doit adopter un style visuel professionnel et corporatif avec des textes en surbrillance à l'écran. Exploitez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour garantir que des informations précises et légalement exactes soient transmises, augmentées par des séquences d'archives pertinentes de la "bibliothèque de médias/soutien d'archives" pour illustrer les protocoles de gestion sécurisée des données sans être trop technique.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de mise à jour critique de 1,5 minute pour les équipes de sécurité informatique et la direction sur le paysage des menaces en évolution, en se concentrant spécifiquement sur les "menaces émergentes alimentées par l'IA" telles que les "deepfakes", "smishing" et "vishing". Le style visuel et audio doit être percutant et légèrement dramatique, signalant l'urgence tout en donnant au public les connaissances nécessaires. Employez les "avatars AI" de HeyGen pour illustrer la sophistication de ces attaques modernes, en utilisant le "redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect" pour garantir que le contenu soit facilement déployable sur diverses plateformes de communication interne.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de formation à la sécurité des données

Créez sans effort des vidéos de formation à la sécurité des données engageantes et informatives qui protègent votre organisation contre les cybermenaces, le tout alimenté par l'IA.

1
Step 1
Créez votre Script de Formation
Commencez par coller votre contenu de formation à la sécurité des données dans l'éditeur de script. Ensuite, choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, rendant votre expérience de générateur de vidéos de formation à la sécurité des données fluide.
2
Step 2
Sélectionnez les Visuels et la Voix
Améliorez votre vidéo avec des modèles et des scènes professionnels. Sélectionnez parmi une variété de voix AI pour des voix off naturelles, créant un contenu engageant qui résonne avec votre public.
3
Step 3
Appliquez l'Image de Marque de l'Entreprise
Intégrez les contrôles de l'image de marque de votre entreprise (logo, couleurs) pour maintenir la cohérence à travers tous vos supports de formation internes. Cela assure un aspect professionnel et unifié pour votre formation à la conformité.
4
Step 4
Générez et Distribuez votre Vidéo
Une fois votre contenu de formation finalisé, générez vos vidéos de formation de haute qualité. Utilisez facilement le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour la distribution sur toutes vos plateformes, assurant une portée maximale.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Concepts de Sécurité Complexes

.

Transformez des sujets complexes de sécurité des données et de cybersécurité en leçons vidéo faciles à comprendre, améliorant efficacement la sensibilisation globale à la sécurité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité des données ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de formation essentielles à la sécurité des données en utilisant des avatars AI et la conversion de texte en vidéo. Cela permet aux équipes de formation et développement de générer rapidement du contenu de formation engageant pour les employés, améliorant l'efficacité et l'efficience dans l'éducation contre les violations de données.

HeyGen peut-il aider à aborder les menaces avancées en cybersécurité comme les deepfakes et la manipulation sociale ?

Absolument. HeyGen permet aux organisations de créer des modules de formation ciblés qui expliquent et contrent les menaces émergentes alimentées par l'IA telles que les deepfakes, le smishing, le vishing et la manipulation sociale. Cette approche proactive aide à se protéger contre les attaques avancées en cybersécurité et renforce votre culture de sécurité.

Quelles fonctionnalités de sécurité et de conformité de niveau entreprise HeyGen propose-t-il ?

HeyGen est conçu avec une sécurité de niveau entreprise, garantissant la conformité SOC 2 & GDPR pour tous vos besoins en vidéos de formation. Avec l'intégration SAML SSO et des protocoles de sécurité des données robustes, HeyGen offre une plateforme sécurisée pour la formation à la conformité sensible et l'intégration des employés.

HeyGen améliore-t-il la rétention des connaissances pour la formation à la sensibilisation à la sécurité ?

Oui, HeyGen transforme la formation à la sensibilisation à la sécurité en expériences dynamiques et interactives en utilisant des modèles personnalisables et une voix off AI réaliste. En rendant les concepts techniques complexes facilement digestes, HeyGen assure une meilleure rétention des connaissances et favorise une culture de sécurité plus forte parmi les employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo