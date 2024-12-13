Créateur de Vidéos de Formation à la Protection des Données pour une Conformité Simplifiée

Améliorez l'Engagement et la Rétention de la Formation à la Confidentialité des Employés en Utilisant des Avatars AI Dynamiques.

Créez une vidéo de formation détaillée de 2 minutes pour les nouveaux employés, axée sur les meilleures pratiques essentielles du 'créateur de vidéos de formation à la protection des données'. Cette vidéo doit utiliser les 'avatars AI' de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière claire et professionnelle, en ciblant un public d'entreprise avec un style visuel propre et informatif et un ton audio rassurant.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une mise à jour de 'Conformité' d'une minute sous forme de 'vidéo de formation' pour tous les employés, expliquant les récents changements dans les réglementations sur la confidentialité. La vidéo doit être directe et autoritaire dans son style visuel et audio, en utilisant la fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen pour garantir précision et cohérence à travers plusieurs versions linguistiques pour une main-d'œuvre mondiale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les professionnels de 'l'Apprentissage + Développement' montrant comment mener efficacement une 'formation à la confidentialité des employés'. Le style visuel doit être engageant et dynamique, avec une voix audio encourageante, en utilisant pleinement la 'Génération de voix off' de HeyGen pour fournir un guide concis mais complet aux équipes RH et L&D.
Exemple de Prompt 3
Concevez une 'vidéo explicative' de 75 secondes pour les équipes de sécurité informatique décrivant les nouveaux protocoles de 'sécurité de niveau entreprise'. La présentation visuelle doit être technique et précise, avec un style audio sérieux et concentré, en utilisant les 'Sous-titres/légendes' de HeyGen pour s'assurer que tous les termes techniques critiques sont clairement compris par le personnel informatique et la direction.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation à la Protection des Données

Créez des vidéos de formation à la protection des données engageantes et conformes sans effort. Améliorez la compréhension et la rétention des employés grâce à la création de vidéos alimentées par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Saisissez facilement votre contenu de protection des données. Notre création de vidéos alimentée par l'AI transforme votre texte en un script professionnel, prêt pour la génération de vidéos.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Ces présentateurs réalistes améliorent l'engagement et rendent les sujets de conformité complexes plus accessibles.
3
Step 3
Appliquez Votre Image de Marque
Intégrez les contrôles de marque de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour garantir la cohérence. Personnalisez l'apparence pour correspondre aux normes de communication interne.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Générez vos vidéos de formation à la protection des données complètes avec des sous-titres automatiques. Produisez un contenu de haute qualité qui garantit que votre équipe est conforme et bien informée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Règles Complexes de Confidentialité des Données

.

Transformez des réglementations complexes sur la confidentialité des données en vidéos animées claires et faciles à comprendre, améliorant le transfert de connaissances et l'adhésion.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation alimentées par l'AI ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation professionnelles grâce à son interface conviviale et ses capacités avancées de texte en vidéo. Les utilisateurs peuvent facilement transformer des scripts en contenu engageant avec des avatars AI et la génération de voix off, accélérant considérablement le temps de production.

Quelles fonctionnalités de sécurité avancées HeyGen offre-t-il pour la formation à la conformité et à la protection des données ?

HeyGen privilégie la sécurité de niveau entreprise pour protéger votre contenu sensible, ce qui en fait un créateur de vidéos de formation à la protection des données idéal. Ce cadre robuste garantit que vos vidéos de formation à la confidentialité des employés respectent des normes de conformité strictes tout en protégeant les informations confidentielles.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour aligner les vidéos avec l'image de marque de l'entreprise ?

Absolument. HeyGen propose des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer sans effort le logo, les couleurs et d'autres éléments visuels de votre entreprise dans vos vidéos de formation. Ces fonctionnalités de personnalisation garantissent que votre contenu maintient un style vidéo d'entreprise cohérent et professionnel.

À quelles fins les agents vidéo AI de HeyGen peuvent-ils être utilisés au sein d'une organisation ?

Les puissants agents vidéo AI de HeyGen sont polyvalents pour divers besoins de communication interne et d'apprentissage en ligne, allant de la création de vidéos explicatives engageantes à des modules complets d'Apprentissage + Développement. Ils sont efficaces pour améliorer l'engagement et la rétention de la formation sur des sujets tels que la Santé & Sécurité et l'intégration des nouveaux employés.

