Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux professionnels de l'informatique et aux responsables de la conformité des données, expliquant comment mettre en œuvre des contrôles de confidentialité spécifiques au sein d'un système. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des diagrammes animés et du texte à l'écran pour illustrer des concepts complexes, accompagné d'une voix off calme et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement le contenu explicatif et assurer un message cohérent sur ce sujet crucial de la confidentialité des données.

Concevez un module de formation d'entreprise de 2 minutes destiné aux responsables RH et aux managers de la formation et du développement, soulignant l'importance primordiale de la protection des données pour les employés. La vidéo doit adopter un style visuel engageant et éducatif avec divers avatars AI démontrant les meilleures pratiques en matière de gestion de contenu sécurisé, complété par une voix encourageante et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen et les modèles & scènes pour produire efficacement une vidéo de formation professionnelle de haute qualité sur les pratiques de contenu sécurisé.
Développez une vidéo promotionnelle de 60 secondes pour les équipes marketing et les propriétaires de petites entreprises, illustrant comment un créateur de vidéos AI peut créer un contenu percutant sur la confidentialité et la sécurité sans nécessiter de production complexe. Le style visuel doit être moderne et dynamique, avec des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnées d'une voix off rassurante et confiante et d'une musique de fond entraînante. Assurez-vous que tous les points clés sont renforcés par des sous-titres/captions clairs pour communiquer efficacement les avantages des capacités du créateur de vidéos AI pour la protection de la confidentialité.
Produisez une annonce de service public de 45 secondes destinée au grand public et aux consommateurs, expliquant brièvement les droits fondamentaux des données personnelles en vertu des réglementations modernes sur la confidentialité des données. Le style visuel doit être simple et accessible, utilisant des graphiques et des animations facilement compréhensibles, associé à une voix amicale et informative générée à l'aide de la génération de voix off de HeyGen. Cette vidéo doit être facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect, rendant les sujets complexes accessibles.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos sur la Confidentialité des Données

Produisez sans effort du contenu vidéo sécurisé et de haute qualité pour protéger les données personnelles et assurer la conformité de la formation d'entreprise avec nos outils de création de vidéos alimentés par l'AI.

Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre script dans la plateforme. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir d'un script transforme rapidement votre contenu écrit en une base vidéo dynamique.
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une variété d'avatars AI pour présenter votre message. Ces présentateurs numériques assurent la cohérence et le professionnalisme de votre contenu vidéo.
Step 3
Personnalisez les Contrôles de Confidentialité
Appliquez des contrôles de confidentialité avancés à vos projets vidéo. Configurez l'accès, le partage et les autorisations de contenu pour protéger efficacement les informations sensibles.
Step 4
Générez Votre Vidéo Finale
Produisez et téléchargez facilement votre vidéo finale. Profitez de la génération rapide de vidéos pour créer et déployer rapidement votre contenu sécurisé et informatif.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Démystifiez les Concepts Complexes de Confidentialité

Transformez les réglementations complexes sur la confidentialité des données et les protocoles de sécurité en vidéos AI de haute qualité et faciles à comprendre pour une communication claire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen assure-t-il la confidentialité des données dans la création de vidéos AI ?

HeyGen accorde la priorité à une "protection des données" robuste pour tout le contenu utilisateur et les "données personnelles". Notre "créateur de vidéos AI" intègre des "contrôles de confidentialité" stricts pour garantir la génération de "contenu sécurisé", vous offrant la tranquillité d'esprit lors de la création avec la "création de vidéos alimentée par l'AI".

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen exploite une "création de vidéos alimentée par l'AI" avancée, permettant aux utilisateurs de transformer le "texte en vidéo à partir d'un script" avec des "avatars AI" réalistes. Ce "logiciel convivial" simplifie la production vidéo complexe, rendant la "génération rapide de vidéos" accessible à tous.

HeyGen peut-il protéger les informations sensibles lors de la génération de vidéos ?

Oui, HeyGen est conçu comme un "créateur de vidéos AI pour la protection de la confidentialité", mettant en œuvre de forts "contrôles de confidentialité" pour protéger vos "données personnelles" et informations sensibles. Nous nous engageons à la "protection des données", garantissant que votre "contenu sécurisé" généré reste confidentiel.

HeyGen prend-il en charge diverses options de personnalisation pour les vidéos de formation d'entreprise sécurisées ?

HeyGen offre une personnalisation étendue grâce aux "modèles" et aux contrôles de marque, idéal pour créer une "sortie vidéo de haute qualité" et du "contenu sécurisé" pour la "formation d'entreprise". Notre plateforme soutient une "création de vidéos alimentée par l'AI" efficace avec "confidentialité et sécurité" à l'esprit.

