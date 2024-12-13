Libérez l'efficacité avec un générateur de vidéos tutoriels pour tableau de bord

Créez sans effort des vidéos tutoriels professionnelles. Transformez vos scripts en guides visuels captivants grâce à notre capacité de conversion de texte en vidéo à partir de script.

Imaginez créer sans effort une vidéo tutorielle de 45 secondes pour un tableau de bord destinée aux utilisateurs novices, présentée avec des visuels clairs et lumineux et une voix off amicale et dynamique. Cette vidéo captivante, un exemple parfait d'un générateur de vidéos tutoriels par IA en action, met en scène un avatar IA réaliste qui guide les spectateurs étape par étape, le tout propulsé par la génération de voix off précise de HeyGen pour une clarté maximale.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez une documentation vidéo professionnelle de 60 secondes pour les équipes internes et les nouveaux employés, en utilisant une esthétique visuelle épurée et un ton calme et instructif. Concentrez-vous sur la transformation de textes complexes en SOP simplifiés avec l'IA, facilement réalisable grâce à la fonctionnalité avancée de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script, et incluez des sous-titres essentiels pour améliorer la compréhension.
Exemple de Prompt 2
Comment les professionnels de la vente et du marketing peuvent-ils rapidement produire des présentations clients percutantes ? Développez une vidéo dynamique de 30 secondes avec des graphismes modernes et élégants et une voix confiante et persuasive, montrant comment les modèles alimentés par l'IA de HeyGen et sa vaste bibliothèque de médias/stock élèvent l'engagement et le professionnalisme, rendant chaque présentation inoubliable.
Exemple de Prompt 3
Transformez le contenu des plateformes d'apprentissage en ligne en une vidéo pédagogique convaincante de 90 secondes pour les éducateurs et les responsables de formation. Présentez des visuels éducatifs étape par étape combinés à une voix claire et autoritaire, démontrant comment la capacité de conversion de texte en vidéo à partir de script de HeyGen transforme sans effort des instructions détaillées en tutoriels professionnels, offrant un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio polyvalents pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos tutoriels pour tableau de bord

Créez sans effort des vidéos tutoriels captivantes et précises pour tout tableau de bord avec notre plateforme alimentée par l'IA, transformant des explications de données complexes en guides visuels clairs et professionnels.

1
Step 1
Créez votre script de tutoriel
Commencez par écrire ou coller votre contenu pour le tutoriel du tableau de bord. Notre fonctionnalité **conversion de texte en vidéo à partir de script** vous permet de convertir instantanément vos explications écrites en un récit vidéo dynamique, prêt pour l'amélioration visuelle.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar IA
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'**avatars IA** pour présenter votre tutoriel. Ces présentateurs numériques ajoutent une touche professionnelle, rendant votre documentation vidéo engageante et accessible pour les spectateurs.
3
Step 3
Personnalisez les visuels et l'image de marque
Intégrez des captures d'écran de votre tableau de bord et appliquez les couleurs et logos de votre marque en utilisant les **contrôles de branding**. Cela garantit que vos tutoriels professionnels sont cohérents avec l'identité de votre entreprise.
4
Step 4
Générez et exportez votre vidéo
Une fois votre tutoriel de tableau de bord terminé, générez facilement votre vidéo finale. Utilisez le **redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio** pour vous assurer que vos vidéos tutoriels finies sont parfaitement formatées pour toute plateforme ou appareil.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les concepts complexes de tableau de bord

Créez une documentation vidéo claire et engageante pour des tableaux de bord complexes, rendant les fonctionnalités complexes facilement compréhensibles.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de tutoriels professionnels ?

HeyGen est un générateur de vidéos tutoriels par IA avancé qui simplifie la création de tutoriels professionnels en transformant le texte en vidéos captivantes avec des avatars IA réalistes et une voix off générée par IA, en s'appuyant sur sa plateforme d'IA générative.

HeyGen peut-il m'aider à produire une documentation vidéo efficace pour les SOP ?

Absolument. HeyGen simplifie le processus de création de documentation vidéo et de SOP avec l'IA en offrant des modèles alimentés par l'IA et un éditeur vidéo intuitif, garantissant que vos procédures opérationnelles standard sont clairement communiquées.

Quelles capacités HeyGen offre-t-il pour générer des vidéos de formation sur les tableaux de bord de reporting ?

HeyGen fonctionne comme un puissant générateur de vidéos tutoriels pour tableaux de bord, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de formation complètes sur les tableaux de bord de reporting pour des plateformes comme Power BI, améliorant la clarté pour les équipes internes et les présentations clients.

Au-delà des tutoriels, comment l'IA générative de HeyGen peut-elle élever divers contenus ?

La plateforme d'IA générative de HeyGen permet la création de contenus diversifiés, des plateformes d'apprentissage en ligne au marketing, en utilisant des avatars IA et une voix off générée par IA pour produire facilement des contenus vidéo de haute qualité et évolutifs.

