Créez des vidéos de formation engageantes et efficaces sans effort. Nos avatars AI donnent vie à votre contenu, assurant un flux de travail simplifié et de meilleurs résultats d'apprentissage.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide pratique de 90 secondes pour les professionnels de l'informatique, illustrant la création de tutoriels logiciels rapides avec HeyGen. Adoptez un style visuel dynamique, similaire aux enregistrements d'écran, associé à une voix off AI amicale et conversationnelle. Cette vidéo doit mettre en avant l'utilisation de modèles personnalisables et la génération automatique de sous-titres pour améliorer la compréhension et l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 2 minutes ciblant les départements RH et les spécialistes de l'intégration des employés, en se concentrant sur la création d'expériences engageantes pour les nouveaux arrivants. La vidéo doit présenter des visuels modernes et dynamiques avec divers avatars AI accueillant les nouveaux membres de l'équipe, complétés par une voix off encourageante générée grâce à la "Génération de voix off" de HeyGen. Cela souligne le pouvoir des avatars AI dans l'intégration personnalisée.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour les managers d'entreprise cherchant à optimiser la création de vidéos, mettant en avant HeyGen comme une plateforme AI générative. Le style visuel doit être élégant et futuriste, transmettant l'efficacité en termes de coûts et de temps, avec une voix AI confiante et concise. Démontrez comment "Texte en vidéo à partir du script" produit rapidement du contenu de haute qualité, facilement adaptable pour diverses plateformes grâce au "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne Notre Générateur de Vidéos de Formation AI

Transformez sans effort vos supports de formation en vidéos professionnelles et engageantes alimentées par l'AI, économisant un temps et des ressources précieux pour votre équipe.

1
Step 1
Collez Votre Script ou Contenu
Commencez par entrer votre contenu de formation ou script dans l'éditeur de texte. Notre plateforme utilise cette entrée pour alimenter la création de votre vidéo de formation AI.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre formation, et sélectionnez une voix off AI qui correspond au ton et au style de votre marque.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des éléments de notre bibliothèque multimédia, et appliquez vos contrôles de marque, y compris logos, couleurs et musique de fond.
4
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Une fois finalisée, générez votre vidéo de formation de haute qualité. Exportez-la facilement dans divers ratios d'aspect et partagez-la avec votre équipe ou votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes de DAO

Transformez des sujets complexes de gouvernance, techniques ou procéduraux de DAO en vidéos de formation claires et faciles à comprendre qui améliorent la compréhension des membres.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation alimentées par l'AI ?

HeyGen est une plateforme AI générative qui transforme le texte en vidéo, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos de formation professionnelles en utilisant des avatars AI et une technologie avancée de synthèse vocale, simplifiant l'ensemble du processus de production vidéo.

HeyGen peut-il s'intégrer aux flux de travail existants pour simplifier la production vidéo ?

Oui, HeyGen prend en charge un flux de travail simplifié en permettant aux utilisateurs de convertir des scripts en vidéo, de s'intégrer à des outils comme ChatGPT, et d'utiliser des modèles personnalisables, améliorant considérablement l'efficacité pour les équipes de formation et développement et les initiatives d'intégration des employés.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les avatars AI et le contenu vidéo dans HeyGen ?

HeyGen offre une personnalisation étendue pour les avatars AI et le contenu vidéo, y compris des contrôles de marque, une riche bibliothèque multimédia, et la possibilité de créer des Clones d'Avatars Personnalisés pour des vidéos de formation hautement personnalisées et engageantes.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour créer des vidéos de formation multilingues et accessibles ?

Oui, HeyGen utilise une technologie avancée de synthèse vocale et des sous-titres automatiques pour faciliter la création de vidéos de formation multilingues, améliorant l'accessibilité et la portée pour des audiences diversifiées sans avoir besoin de micros, caméras ou acteurs.

