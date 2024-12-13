Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne la création de vidéos tutoriels de danse avec des outils renforcés par l'IA, permettant aux créateurs de produire sans effort des vidéos de danse engageantes et professionnelles. En exploitant des générateurs de vidéos de danse avec IA et des outils de montage, les utilisateurs peuvent améliorer leur contenu avec des narrations en voix off, des effets vidéo et de la musique de fond, rendant les tutoriels de danse plus captivants et accessibles.