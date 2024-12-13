Créateur de Vidéos de Mise à Jour Quotidienne : Créez des Vidéos Engagantes Rapidement

Rationalisez vos mises à jour d'entreprise et vos vidéos sur les réseaux sociaux avec des modèles vidéo prêts à l'emploi, rendant la création facile et rapide.

Créez une vidéo tutorielle convaincante d'une minute destinée aux développeurs férus de technologie, démontrant comment HeyGen fonctionne comme un puissant "créateur de vidéos AI" pour générer des explications techniques complexes. Adoptez un style visuel épuré et minimaliste avec une génération de voix off précise et confiante. Mettez en avant la capacité fluide de "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer une documentation détaillée en contenu visuel captivant, illustrant l'efficacité de la création vidéo automatisée pour les équipes de développement.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo instructive animée de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes marketing, illustrant comment HeyGen simplifie la production vidéo, remplaçant les "logiciels de montage vidéo" traditionnels. Utilisez des visuels dynamiques et lumineux et une narration claire et entraînante. Concentrez-vous sur la facilité d'ajout de "Sous-titres/légendes" pour garantir l'accessibilité et augmenter l'engagement sur les plateformes de médias sociaux, rendant la création vidéo professionnelle accessible sans compétences techniques approfondies.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne soignée de 2 minutes destinée aux responsables de la communication d'entreprise, détaillant comment HeyGen sert de "créateur de vidéos de mise à jour quotidienne" efficace. Adoptez une esthétique visuelle professionnelle et corporative avec une voix amicale mais autoritaire d'un avatar AI. Mettez en avant la cohérence et l'évolutivité offertes par les "avatars AI" de HeyGen pour diffuser régulièrement des annonces d'entreprise et des modules de formation à travers des équipes mondiales.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo introductive inspirante de 30 secondes pour les nouveaux créateurs de contenu, présentant HeyGen comme un "créateur de vidéos en ligne" intuitif pour une génération rapide de contenu. Employez des visuels vibrants et accueillants accompagnés d'une voix off utile et guidante. Illustrez le bénéfice des "Modèles & scènes" disponibles pour démarrer rapidement des projets, permettant aux utilisateurs de produire des vidéos d'aspect professionnel sans expérience préalable en design.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour Quotidienne

Créez facilement des vidéos de mise à jour quotidienne engageantes. Exploitez des outils alimentés par l'AI et des modèles prêts à l'emploi pour rationaliser votre création de contenu et tenir votre audience informée sans effort.

1
Step 1
Générez Votre Script
Commencez par utiliser des outils alimentés par l'AI pour générer rapidement le contenu de script pour vos mises à jour quotidiennes. Entrez simplement vos points clés ou un bref aperçu, et regardez-le se transformer en un script soigné prêt pour votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez un Modèle
Parcourez notre vaste bibliothèque de modèles vidéo pour trouver le style parfait pour votre mise à jour quotidienne. Sélectionnez un design professionnel qui s'aligne avec votre marque, assurant une cohérence visuelle et vous faisant gagner un temps précieux de conception.
3
Step 3
Ajoutez des Médias et une Voix Off
Améliorez votre vidéo en ajoutant des visuels pertinents de notre bibliothèque de contenu stock ou en téléchargeant vos propres ressources. Générez facilement une voix off naturelle à partir de votre script grâce à notre fonctionnalité intégrée de génération de voix off pour une communication claire.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre mise à jour quotidienne terminée, exportez-la dans divers formats d'aspect optimisés pour différentes plateformes. Partagez facilement vos vidéos sur les réseaux sociaux pour tenir votre équipe ou votre audience informée et engagée.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mises à Jour Vidéo Marketing Rapides

.

Générez rapidement des vidéos marketing convaincantes et des mises à jour promotionnelles pour informer constamment votre audience sur les nouveaux produits ou campagnes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen utilise-t-il l'AI pour la création vidéo ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI avancé qui utilise des outils alimentés par l'AI pour simplifier les processus complexes. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos convaincantes avec des avatars AI et des capacités de texte en vidéo à partir de script, rendant la production sans effort.

HeyGen peut-il ajouter automatiquement des sous-titres aux vidéos ?

Oui, HeyGen dispose de capacités robustes pour générer automatiquement des sous-titres et légendes précis pour vos vidéos. Cela simplifie l'expérience des logiciels de montage vidéo et améliore l'accessibilité pour votre audience.

Quel est le processus de HeyGen pour générer des vidéos à partir de texte ?

HeyGen permet aux utilisateurs de transformer du contenu écrit en vidéos captivantes grâce à sa fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script. Il suffit d'entrer votre script, et le système intelligent de HeyGen générera des voix off et les synchronisera avec des éléments visuels, y compris des avatars AI.

HeyGen fournit-il des modèles pour rationaliser la production vidéo ?

Absolument, HeyGen offre une large gamme de modèles vidéo conçus professionnellement pour démarrer votre processus créatif. Ces modèles sont parfaits pour créer divers contenus, des vidéos sur les réseaux sociaux aux mises à jour d'entreprise, faisant de HeyGen un créateur de vidéos en ligne polyvalent.

