Créateur de Vidéos d'Offres Quotidiennes : Créez des Promos Engagantes Rapidement

Boostez les ventes avec des vidéos d'offres quotidiennes captivantes. Créez facilement des promos engageantes en générant des vidéos professionnelles à partir de scripts texte-en-vidéo.

Concevez une vidéo vibrante de 30 secondes pour les offres quotidiennes destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux boutiques en ligne, mettant en avant une vente flash avec des visuels lumineux et énergiques et une musique entraînante, en utilisant les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour lancer rapidement des promotions captivantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo promo moderne de 45 secondes ciblant les professionnels du marketing et les créateurs de contenu en ligne, avec un avatar AI expliquant une offre de service à durée limitée dans un style visuel épuré et professionnel et une voix amicale générée grâce à la capacité de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de réduction engageante de 60 secondes destinée aux consommateurs à la recherche de bonnes affaires et aux acheteurs sur les réseaux sociaux, démontrant comment bénéficier d'une réduction multi-produits avec des visuels persuasifs et une voix off enthousiaste, renforcée par des sous-titres clairs de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Créez une annonce vidéo dynamique de 30 secondes pour le marketing des entrepreneurs et des startups lançant de nouveaux produits, rapidement générée à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, avec des visuels rapides et une musique motivante pour mettre en avant une offre de lancement.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail



Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'offres quotidiennes

Générez rapidement des vidéos d'offres quotidiennes captivantes pour attirer des clients et augmenter les ventes avec notre créateur de vidéos promo AI intuitif. Créez des promos engageantes sans effort.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Choisissez parmi une large variété de modèles vidéo riches conçus pour les offres quotidiennes et les promotions pour lancer la création de votre vidéo.
2
Step 2
Créez Votre Contenu
Ajoutez vos informations spécifiques d'offres quotidiennes, des images de produits et un texte captivant. Utilisez notre créateur de vidéos AI pour générer des visuels engageants ou même un avatar AI pour présenter votre offre.
3
Step 3
Appliquez une Finition Professionnelle
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off professionnelle et intégrez le logo et les couleurs de votre marque en utilisant nos contrôles de branding pour un look cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez votre vidéo d'offres quotidiennes dans divers ratios d'aspect optimisés pour des plateformes comme les réseaux sociaux, assurant que vos promos captivantes atteignent un public plus large.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant le succès client avec des vidéos AI engageantes

.

Renforcez la crédibilité et la confiance pour vos offres quotidiennes en présentant de véritables histoires de succès et témoignages de clients.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des vidéos promo engageantes ?

HeyGen simplifie la création de vidéos promo engageantes en offrant une vaste bibliothèque de modèles vidéo riches. Les utilisateurs peuvent facilement personnaliser ces modèles avec leur contenu, générant des vidéos promo de haute qualité en quelques minutes avec cet outil de création de vidéos en ligne.

HeyGen peut-il fonctionner comme un créateur de vidéos d'offres quotidiennes ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos promo AI efficace conçu pour produire des vidéos d'offres quotidiennes captivantes. Exploitez les avatars AI et la génération de voix off pour livrer rapidement des vidéos de réduction attrayantes à votre audience.

Comment HeyGen garantit-il une qualité professionnelle pour le marketing vidéo avec AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer du contenu de marketing vidéo professionnel en utilisant des avatars AI avancés et une génération de voix off réaliste. Cela permet de produire des vidéos à fort impact avec un branding cohérent sans avoir besoin de configurations de production complexes.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour mes vidéos promo avec HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos promo, y compris des contrôles de branding pour intégrer votre logo et vos couleurs. Vous pouvez également utiliser sa bibliothèque multimédia et ajuster facilement les ratios d'aspect pour un partage fluide sur les plateformes de réseaux sociaux.

