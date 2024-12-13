Imaginez un tutoriel de 45 secondes sur la création de vidéos de cybersécurité, conçu pour les propriétaires de petites entreprises occupés. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec un avatar AI amical démontrant les étapes clés, accompagné d'une voix off claire et rassurante. Cette vidéo mettra en avant la facilité de création de contenu essentiel de sensibilisation à la sécurité, en soulignant l'efficacité obtenue grâce aux avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière simple.

