Votre Créateur de Vidéos de Cybersécurité pour un Contenu Engagé

Créez des vidéos de formation en cybersécurité percutantes avec des avatars AI pour une communication dynamique et claire.

Imaginez un tutoriel de 45 secondes sur la création de vidéos de cybersécurité, conçu pour les propriétaires de petites entreprises occupés. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec un avatar AI amical démontrant les étapes clés, accompagné d'une voix off claire et rassurante. Cette vidéo mettra en avant la facilité de création de contenu essentiel de sensibilisation à la sécurité, en soulignant l'efficacité obtenue grâce aux avatars AI de HeyGen pour présenter des informations complexes de manière simple.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative animée de 60 secondes destinée aux employés non techniques, axée sur les bases de la détection de phishing. Le style visuel doit être amical et coloré, utilisant un contenu engageant et des animations légères pour simplifier le sujet, soutenu par une musique entraînante et une voix claire et accessible. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir sans effort les directives écrites en visuels captivants.
Exemple de Prompt 2
Développez une pièce promotionnelle dynamique de 30 secondes sur la production de vidéos de cybersécurité, ciblant les équipes marketing des entreprises technologiques B2B. Le style visuel doit être moderne, rapide, et comporter des coupes rapides de divers environnements professionnels, avec une voix confiante et autoritaire articulant la proposition de valeur. Cette vidéo doit montrer comment les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen peuvent accélérer considérablement la création de contenu.
Exemple de Prompt 3
Produisez un segment de vidéos de formation de 90 secondes pour les nouveaux employés dans un environnement d'entreprise, expliquant les politiques de confidentialité des données de l'entreprise. Le style visuel doit être clair et instructif, utilisant des superpositions de texte à l'écran et une voix calme et éducative pour transmettre les règlements importants. La puissance de la génération de voix off de HeyGen garantira un son de haute qualité et cohérent tout au long de la formation.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de cybersécurité

Produisez sans effort des vidéos de cybersécurité percutantes, du script à l'écran, en utilisant des outils intuitifs alimentés par l'AI conçus pour la clarté et l'engagement.

1
Step 1
Créez votre script initial
Commencez votre production de vidéos de cybersécurité en saisissant votre texte, puis transformez-le directement en vidéo grâce à notre capacité efficace de texte-à-vidéo à partir du script.
2
Step 2
Choisissez votre avatar AI
Renforcez votre message avec une présence professionnelle à l'écran. Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre contenu et établir un lien avec votre public.
3
Step 3
Ajoutez des visuels et du branding
Intégrez des visuels captivants dans vos scènes. Utilisez notre support étendu de bibliothèque multimédia/stock pour trouver des images et vidéos pertinentes, garantissant que votre contenu soit à la fois informatif et visuellement attrayant.
4
Step 4
Exportez votre vidéo finale
Complétez votre projet en exportant votre vidéo de haute qualité. Avec le redimensionnement et les exports de rapport d'aspect, vous pouvez adapter votre sortie pour diverses plateformes, rendant vos vidéos de cybersécurité prêtes pour la distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des Vidéos de Sensibilisation à la Cybersécurité

.

Créez rapidement des vidéos courtes et captivantes pour les réseaux sociaux afin de sensibiliser efficacement aux menaces de cybersécurité et aux meilleures pratiques.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de cybersécurité professionnelles ?

HeyGen offre une plateforme avancée alimentée par l'AI pour simplifier la création de vidéos de cybersécurité, permettant aux utilisateurs de produire du contenu professionnel et engageant efficacement sans nécessiter une expertise approfondie en production vidéo.

Quelles options créatives HeyGen propose-t-il pour produire des vidéos explicatives animées sur la cybersécurité ?

HeyGen permet aux utilisateurs de développer des vidéos explicatives animées captivantes sur la cybersécurité grâce à sa large gamme de modèles vidéo, d'avatars AI personnalisables et de support de bibliothèque multimédia étendu, garantissant un contenu hautement engageant.

Puis-je facilement convertir un script de cybersécurité en vidéo avec HeyGen ?

Absolument, la fonctionnalité innovante de texte-à-vidéo de HeyGen vous permet de transformer vos scripts de cybersécurité en vidéos de formation de haute qualité sans effort, avec une génération de voix off réaliste et des sous-titres générés automatiquement.

Comment les outils alimentés par l'AI de HeyGen améliorent-ils l'efficacité de la production de vidéos de cybersécurité ?

Les outils alimentés par l'AI de HeyGen, tels que les avatars AI et la génération automatique de voix off, améliorent considérablement l'efficacité de la production de vidéos de cybersécurité, simplifiant l'expérience de l'éditeur vidéo et accélérant la création de vidéos professionnelles.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo