Transformez des sujets complexes de cybersécurité en vidéos de formation engageantes grâce à notre capacité de création de vidéos à partir de texte.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de formation professionnelle de 60 secondes destinée aux employés de divers départements, soulignant l'importance de prévenir les "violations de données". La vidéo doit adopter une esthétique visuelle propre et légèrement sérieuse avec un mélange de séquences d'archives d'entreprise et un avatar AI délivrant les messages clés, accompagné d'une voix off nette et autoritaire. Montrez comment les "avatars AI" de HeyGen peuvent personnaliser le contenu de formation tout en maintenant une image de marque cohérente.
Exemple de Prompt 2
Concevez une annonce de service public animée de 30 secondes pour les jeunes adultes, axée sur les dangers des "mots de passe faibles" et la promotion de bonnes habitudes en ligne. Employez un style visuel rapide et coloré avec des superpositions de texte dynamiques et une voix off synthétique sur une musique de fond tendance. Démontrez l'efficacité de la fonctionnalité "Modèles et scènes" de HeyGen pour produire rapidement un contenu visuellement attrayant et percutant pour un "créateur de vidéos de cybersécurité".
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo éducative informative de 60 secondes pour les professionnels de l'informatique à partager avec le personnel non technique, expliquant les "défenses numériques" essentielles contre les menaces cybernétiques courantes. La vidéo doit maintenir un ton autoritaire mais accessible, incorporant un mélange d'enregistrements d'écran, de photos d'archives pertinentes et une voix off calme et claire générée par AI. Soulignez la facilité de création de contenu aussi nuancé en utilisant les fonctionnalités robustes de génération de voix off et de support de bibliothèque multimédia/stock de HeyGen.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur de vidéos de cybersécurité

Créez rapidement des vidéos de sensibilisation à la cybersécurité engageantes avec des outils alimentés par AI, transformant des sujets complexes en contenu de formation captivant pour votre audience.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par écrire ou coller votre script. Notre plateforme alimentée par AI utilisera votre entrée de texte pour générer la base de votre vidéo de formation à la sensibilisation à la cybersécurité.
2
Step 2
Choisissez vos visuels et avatars
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message, ou utilisez des modèles vidéo et des scènes préconçus. Personnalisez les arrière-plans et ajoutez des médias pertinents de notre bibliothèque.
3
Step 3
Appliquez des voix off professionnelles
Appliquez une génération de voix off réaliste à votre script, en choisissant parmi une large gamme de voix et de langues. Cela garantit que vos messages de cybersécurité sont délivrés avec clarté et impact.
4
Step 4
Exportez et partagez
Finalisez votre vidéo de cybersécurité, ajustez les ratios d'aspect, et exportez-la instantanément. Votre vidéo complétée sera prête à être téléchargée au format .mp4, parfaite pour la formation en entreprise.

Cas d'Utilisation

Démystifier les menaces cybernétiques complexes

Transformez des concepts de cybersécurité complexes en vidéos éducatives claires et faciles à comprendre, permettant aux employés de mieux comprendre et atténuer les risques comme les violations de données et les arnaques par hameçonnage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sensibilisation à la cybersécurité ?

HeyGen sert de Générateur de Vidéos de Sensibilisation à la Cybersécurité par AI, simplifiant le processus de production de vidéos de formation à la sensibilisation à la cybersécurité de haute qualité. Notre plateforme vidéo AI vous permet de transformer du texte en vidéos dynamiques avec des avatars AI et une génération de voix off réaliste, rendant des sujets complexes comme les arnaques par hameçonnage ou les violations de données facilement compréhensibles.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo de HeyGen pour des besoins spécifiques de formation en entreprise ?

Absolument. HeyGen offre une gamme diversifiée de modèles vidéo et de contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser toute vidéo de formation avec votre contenu spécifique, vos logos et vos couleurs. Ce moteur créatif vous aide à créer des vidéos engageantes pour la formation en entreprise, assurant que vos défenses numériques contre les menaces sont efficacement communiquées.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la création de vidéos de cybersécurité avec HeyGen ?

Les avatars AI avancés de HeyGen donnent vie à votre création de vidéos de cybersécurité, délivrant votre message avec une touche humaine. En utilisant notre capacité de création de vidéos à partir de texte, vous pouvez simplement entrer votre script, et l'avatar AI présentera l'information, améliorant l'engagement pour des sujets tels que la reconnaissance des mots de passe faibles ou des liens suspects.

HeyGen prend-il en charge la génération de vidéos de bout en bout pour le contenu de cybersécurité ?

Oui, HeyGen fournit une solution de génération de vidéos de bout en bout pour tous vos besoins en contenu de cybersécurité. De l'écriture d'un script clair et convaincant à la génération de voix off réaliste et à l'exportation finale, nos outils alimentés par AI simplifient l'ensemble du flux de production, économisant du temps et des ressources pour vos équipes IT & InfoSec.

