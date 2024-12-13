Générez des Vidéos Tutoriels sur la Cybersécurité avec Notre AI

Créez rapidement des vidéos professionnelles de sensibilisation à la sécurité et des modules de formation pour les employés en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux employés en général, axée sur les dangers des arnaques par hameçonnage dans le cadre d'une formation essentielle à la sensibilisation à la sécurité. Le style visuel doit être engageant et illustratif, utilisant des exemples basés sur des scénarios, accompagnés d'une voix off claire et amicale. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer des conseils pratiques pour identifier et éviter les tentatives de hameçonnage courantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez un tutoriel professionnel de 45 secondes destiné aux propriétaires de petites entreprises, soulignant l'importance cruciale des mises à jour de sécurité régulières pour prévenir les potentielles violations de données. La vidéo doit adopter un style visuel propre et autoritaire avec un avatar AI présentant l'information de manière concise et informative. Les avatars AI de HeyGen fourniront un présentateur fiable et cohérent pour ce message vital sur la cybersécurité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo explicative concise de 30 secondes ciblant les professionnels de l'informatique, démontrant comment un générateur de vidéo AI peut simplifier la création d'explications rapides et percutantes sur la cybersécurité. Le style visuel et audio doit être moderne, dynamique et axé sur la technologie, utilisant efficacement des animations et du texte à l'écran. Cette vidéo sera directement générée via la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, mettant en avant une production de contenu rapide.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo d'instruction pratique de 90 secondes pour les nouveaux employés en cours d'intégration, offrant un guide étape par étape pour reconnaître les e-mails suspects. Le style visuel doit être amical et de type infographique, utilisant des graphiques et des exemples facilement compréhensibles, complétés par une voix chaleureuse et guidante. Exploitez la fonctionnalité de modèles et de scènes de HeyGen pour construire rapidement la vidéo avec un aspect professionnel et cohérent adapté aux modules de formation des employés.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos Tutoriels sur la Cybersécurité

Produisez sans effort des vidéos professionnelles de sensibilisation à la sécurité et des modules de formation pour les employés avec des outils alimentés par l'AI, transformant le texte en tutoriels engageants.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre contenu de sensibilisation à la cybersécurité. Notre plateforme utilise une technologie avancée de texte-à-vidéo pour convertir votre script en scènes dynamiques, formant la base de votre tutoriel.
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI et des Modèles
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Utilisez nos modèles de vidéo personnalisables pour structurer rapidement votre tutoriel et maintenir un aspect cohérent pour la formation à la sensibilisation à la sécurité.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Générez des voix off de haute qualité pour votre tutoriel directement à partir de votre script. Choisissez parmi diverses voix naturelles pour assurer une transmission claire et percutante de vos informations sur la cybersécurité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Une fois votre vidéo professionnelle de sensibilisation à la sécurité terminée, exportez-la facilement dans divers formats d'aspect. Distribuez vos modules de formation engageants pour informer le personnel sur des sujets critiques comme les arnaques par hameçonnage et les violations de données.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes de la Cybersécurité

Transformez des informations complexes sur la cybersécurité en vidéos claires et faciles à comprendre pour une formation professionnelle de sensibilisation à la sécurité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité ?

HeyGen simplifie la production de vidéos professionnelles de sensibilisation à la sécurité en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer rapidement des scripts vidéo en contenu engageant. Vous pouvez également utiliser divers modèles de vidéo et voix off pour améliorer efficacement vos modules de formation des employés.

HeyGen peut-il fournir des avatars AI et des voix off personnalisées pour les vidéos tutoriels sur la cybersécurité ?

Oui, HeyGen offre une sélection robuste d'avatars AI et une génération avancée de voix off pour créer des vidéos tutoriels dynamiques sur la cybersécurité. Cela permet aux professionnels de l'informatique d'expliquer clairement des sujets complexes comme les arnaques par hameçonnage ou les violations de données sans avoir besoin d'être eux-mêmes devant la caméra.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les modèles de vidéo de HeyGen dans les modules de formation des employés ?

HeyGen propose de nombreuses options de personnalisation pour les modèles de vidéo, y compris des contrôles de marque, le support de bibliothèque multimédia et des ajustements de scène. Cela vous permet d'adapter vos modules de formation des employés aux besoins spécifiques de sensibilisation à la sécurité et de maintenir une identité de marque cohérente.

La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen prend-elle en charge la génération efficace de contenu pour les professionnels de l'informatique ?

Absolument, la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen est un outil alimenté par l'AI qui permet aux professionnels de l'informatique de générer rapidement du contenu vidéo à partir de texte simple. Cela rend la production de mises à jour vitales, de correctifs de sécurité ou d'autres vidéos éducatives pour leurs équipes incroyablement efficace.

