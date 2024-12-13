Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux employés en général, axée sur les dangers des arnaques par hameçonnage dans le cadre d'une formation essentielle à la sensibilisation à la sécurité. Le style visuel doit être engageant et illustratif, utilisant des exemples basés sur des scénarios, accompagnés d'une voix off claire et amicale. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour narrer des conseils pratiques pour identifier et éviter les tentatives de hameçonnage courantes.

