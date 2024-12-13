Créateur de Vidéos de Formation à la Cybersécurité : Rapide, Engagé & Efficace

Améliorez la rétention des connaissances et simplifiez les sujets complexes de cybersécurité avec des vidéos de formation dynamiques propulsées par des avatars AI.

Imaginez ceci : une vidéo de 60 secondes basée sur un scénario pour les employés d'entreprise, illustrant de manière dramatique comment les escroqueries par hameçonnage peuvent facilement compromettre les données de l'entreprise. Le style visuel doit être élégant et professionnel, mélangeant des séquences du monde réel avec des superpositions graphiques, soutenu par une bande sonore à la fois captivante et éducative. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour incarner différents rôles, ajoutant un élément humain qui renforce la rétention des connaissances pour cette formation cruciale à la sensibilisation à la sécurité.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Comment rendre les principes complexes de la cybersécurité accessibles ? Développez une vidéo explicative animée de 45 secondes pour les travailleurs à distance, axée sur la création de mots de passe forts et uniques et les avantages d'un gestionnaire de mots de passe. La vidéo nécessite un style d'animation lumineux et engageant, accompagné d'une voix off amicale et claire et d'une musique de fond entraînante. Exploitez la génération de voix off et les sous-titres/captions de HeyGen pour livrer une vidéo engageante qui simplifie les sujets complexes et maximise la rétention des connaissances pour tous les spectateurs.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation critique de 90 secondes pour les équipes informatiques et de conformité, soulignant l'impact sévère des violations de données et la nécessité de correctifs de sécurité immédiats et d'une manipulation prudente des liens suspects. Le style visuel et audio doit être sérieux et très informatif, utilisant des visualisations de données et une narration calme et autoritaire sur une bande sonore subtile et urgente. Utilisez le texte-à-vidéo de HeyGen à partir du script pour convertir avec précision les protocoles de sécurité détaillés en un récit captivant, soutenu par une bibliothèque de médias/vidéos de stock pertinente pour une génération vidéo de bout en bout.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de cybersécurité chaleureuse et accueillante de 30 secondes pour l'intégration des nouveaux employés, conçue pour introduire les défenses numériques fondamentales. Cette vidéo doit employer une esthétique visuelle moderne et épurée, facilement réalisable en utilisant l'un des modèles professionnels et scènes de HeyGen, combinée à une voix amicale et une musique de fond optimiste. L'objectif est de fournir des conseils de cybersécurité dans un format engageant et accessible, favorisant un environnement numérique sécurisé dès le premier jour.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation à la Cybersécurité

Produisez rapidement des vidéos de formation à la cybersécurité engageantes avec des outils alimentés par l'AI, améliorant la rétention des connaissances et renforçant vos défenses numériques.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Rédigez un contenu captivant pour vos leçons de cybersécurité. Le flux de travail de texte-à-vidéo de la plateforme transforme efficacement votre script en scènes dynamiques.
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI Engagés
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter vos informations de cybersécurité, rendant vos vidéos plus accessibles et engageantes.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre formation à la cybersécurité avec une génération de voix off claire et professionnelle pour garantir que votre message est délivré efficacement.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Finalisez votre vidéo et exportez-la facilement pour une intégration transparente dans votre système de gestion de l'apprentissage, atteignant tous vos employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créer Rapidement des Vidéos Explicatives sur la Sécurité Numérique

Produisez rapidement des vidéos explicatives animées concises et percutantes pour diffuser des conseils essentiels sur la sécurité numérique et renforcer les messages de formation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il créer des vidéos de formation à la cybersécurité attrayantes et visuellement plaisantes ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos visuellement captivantes et engageantes pour la formation à la cybersécurité. Avec une large gamme de modèles de vidéos, de scènes personnalisables et d'avatars AI, vous pouvez simplifier des sujets complexes grâce à une narration efficace et des visuels dynamiques qui améliorent la rétention des connaissances.

Quel rôle jouent les avatars AI dans la formation à la sensibilisation à la cybersécurité de HeyGen ?

Les avatars AI réalistes de HeyGen agissent comme des présentateurs professionnels à l'écran, rendant la formation à la sensibilisation à la cybersécurité plus personnelle et percutante. Ils aident à simplifier des sujets complexes et à délivrer un message cohérent, améliorant considérablement l'engagement des spectateurs et la rétention des connaissances dans tous vos modules de formation.

Comment HeyGen simplifie-t-il la génération de vidéos de bout en bout pour le contenu de cybersécurité ?

HeyGen offre un flux de travail intuitif de texte-à-vidéo, transformant vos scripts de cybersécurité en vidéos professionnelles rapidement et efficacement. Nos outils alimentés par l'AI gèrent la création de scripts, les voix off, les sous-titres et la génération de scènes, faisant de HeyGen un créateur complet de vidéos de formation à la cybersécurité.

HeyGen peut-il fournir des options de personnalisation et de branding pour les vidéos de formation à la cybersécurité ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices directement dans vos vidéos de formation à la cybersécurité. Vous pouvez également exploiter notre vaste bibliothèque de médias et nos modèles de vidéos pour maintenir une identité de marque cohérente et professionnelle dans tout votre contenu éducatif.

