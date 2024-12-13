Imaginez ceci : une vidéo de 60 secondes basée sur un scénario pour les employés d'entreprise, illustrant de manière dramatique comment les escroqueries par hameçonnage peuvent facilement compromettre les données de l'entreprise. Le style visuel doit être élégant et professionnel, mélangeant des séquences du monde réel avec des superpositions graphiques, soutenu par une bande sonore à la fois captivante et éducative. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour incarner différents rôles, ajoutant un élément humain qui renforce la rétention des connaissances pour cette formation cruciale à la sensibilisation à la sécurité.

