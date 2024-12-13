Créateur de Vidéos de Rapports de Sécurité pour des Récits Cyber Engagés

Créez facilement des vidéos explicatives convaincantes sur la cybersécurité pour la formation et le marketing avec un texte avancé vers vidéo à partir de script.

Développez une vidéo explicative animée de 45 secondes ciblant les employés d'entreprise pour sensibiliser aux attaques de phishing courantes. Le style visuel doit être engageant et légèrement ludique, utilisant des couleurs vives et des graphiques animés simples pour transmettre les dangers des e-mails suspects, accompagné d'une voix off claire et amicale. Mettez en avant l'utilisation de la génération de voix off de HeyGen pour garantir un audio cohérent et de haute qualité dans différentes langues pour les équipes mondiales.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Réalisez une vidéo de synthèse de 60 secondes pour la direction exécutive, résumant les principales conclusions d'un rapport trimestriel sur la cybersécurité concernant les récentes violations de données et les menaces émergentes. Le style visuel doit être moderne et professionnel, intégrant des infographies et des visualisations de données présentées par un avatar AI autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer les récits complexes de la sécurité de l'information avec une présentation soignée et cohérente.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 90 secondes pour les équipes de sécurité informatique détaillant la mise en œuvre d'un nouveau protocole de défense numérique pour la prévention des ransomwares. Le style visuel doit être épuré et technique, avec des enregistrements d'écran, des organigrammes et du texte à l'écran pour guider les spectateurs à chaque étape, soutenu par une voix concise et informative. Exploitez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour clarifier les termes techniques et garantir l'accessibilité pour tous les membres de l'équipe.
Exemple de Prompt 3
Créez un contenu marketing dynamique de 30 secondes destiné aux propriétaires de petites entreprises, soulignant l'importance des stratégies de protection des données proactives. Le style visuel doit être inspirant et digne de confiance, utilisant des séquences cinématographiques montrant des opérations commerciales sécurisées et des entrepreneurs confiants, accompagnées d'une musique de fond motivante. Mettez en avant la polyvalence de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour trouver rapidement des visuels pertinents et de haute qualité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Rapports de Cybersécurité

Transformez des données complexes de cybersécurité en rapports vidéo engageants et professionnels sans effort. Créez des vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité et des vidéos explicatives convaincantes avec l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Saisissez votre rapport de cybersécurité sous forme de script. Notre plateforme alimentée par l'AI utilise le "texte vers vidéo à partir de script" pour convertir vos "récits complexes de sécurité de l'information" en scènes dynamiques.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez parmi notre bibliothèque diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre rapport. Ces présentateurs numériques ajoutent un élément humain professionnel et engageant à votre vidéo.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Améliorez votre "récit visuel" avec des médias stock pertinents et exploitez notre génération avancée de "voix off" pour narrer vos vidéos explicatives sur la cybersécurité de manière claire et précise.
4
Step 4
Exportez Votre Rapport Vidéo
Finalisez vos "vidéos de formation à la cybersécurité" en ajoutant des sous-titres et en utilisant le "redimensionnement des rapports d'aspect et les exportations" pour adapter votre vidéo à toute plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Concepts Complexes de Cybersécurité

Transformez des rapports et des menaces de cybersécurité complexes en vidéos explicatives facilement compréhensibles et visuellement attrayantes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il servir de Créateur de Vidéos de Rapports de Sécurité alimenté par l'AI ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer facilement des vidéos de formation en cybersécurité et des résumés de rapports de sécurité convaincants. Exploitez notre créateur de vidéos alimenté par l'AI pour transformer des récits complexes de sécurité de l'information en récits visuels engageants, simplifiant ainsi vos efforts de communication.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives animées sur la cybersécurité ?

HeyGen fournit un moteur créatif puissant pour les vidéos explicatives professionnelles, vous permettant de générer des vidéos explicatives animées en utilisant des avatars AI et du texte vers vidéo à partir de script. Vous pouvez facilement créer des récits visuels engageants sur des sujets tels que les violations de données et les attaques de phishing, garantissant que votre public comprend les concepts de sécurité complexes.

HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité ?

Absolument, HeyGen simplifie considérablement la production de vidéos de formation à la sensibilisation à la sécurité grâce à l'AI générative. Utilisez notre plateforme robuste pour une génération rapide de voix off, des modèles de vidéos préconçus et des sous-titres automatiques, rendant la création de contenu rentable et efficace pour votre organisation.

HeyGen permet-il la personnalisation et le branding pour le contenu marketing en cybersécurité ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour garantir que votre contenu marketing en cybersécurité s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque. Vous pouvez intégrer votre logo, choisir des couleurs personnalisées et utiliser la bibliothèque de médias, ainsi que le redimensionnement des rapports d'aspect et les exportations pour diverses plateformes.

