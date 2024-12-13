Produisez une vidéo explicative animée de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, simplifiant des concepts complexes de cybersécurité tels que le phishing ou les ransomwares. Le style visuel et audio doit être clair, engageant et facile à comprendre, avec des avatars AI amicaux qui guident les spectateurs à travers les mesures de protection avec un ton rassurant. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen simplifient la création de contenus aussi captivants.

Générer une Vidéo