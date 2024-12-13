Votre Créateur de Vidéos Explicatives sur la Cybersécurité

Créez facilement des vidéos de formation et de sensibilisation captivantes avec la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script.

Produisez une vidéo explicative animée de 60 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises, simplifiant des concepts complexes de cybersécurité tels que le phishing ou les ransomwares. Le style visuel et audio doit être clair, engageant et facile à comprendre, avec des avatars AI amicaux qui guident les spectateurs à travers les mesures de protection avec un ton rassurant. Mettez en avant comment les avatars AI de HeyGen simplifient la création de contenus aussi captivants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un guide de création de vidéo de cybersécurité de 45 secondes pour les professionnels de l'informatique et les éducateurs cherchant à améliorer l'engagement lors des formations. Cette vidéo doit présenter un style graphique en mouvement professionnel et corporatif avec des légendes claires et informatives, et une voix off soignée, détaillant les meilleures pratiques pour sécuriser les actifs numériques. Soulignez l'efficacité de l'utilisation des modèles et scènes de HeyGen pour construire rapidement des modules de formation robustes.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux personnes férues de technologie, annonçant une nouvelle solution ou produit de cybersécurité. Utilisez des animations dynamiques et rapides avec une bande sonore énergique et des visuels captivants pour démontrer les fonctionnalités du logiciel, complétées par des sous-titres professionnels pour une accessibilité large. Illustrez comment les sous-titres/captions de HeyGen assurent une portée et un impact maximum pour votre narration.
Exemple de Prompt 3
Créez un court-métrage éducatif de 75 secondes pour le grand public, expliquant les menaces cybernétiques courantes et les étapes pratiques pour se protéger dans les activités en ligne quotidiennes. La vidéo doit utiliser des personnages animés engageants et relatables illustrant des scénarios réels, accompagnés d'une voix off amicale et rassurante, en s'appuyant largement sur une bibliothèque médiatique diversifiée pour un soutien visuel. Montrez comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script de HeyGen permet une génération rapide de contenu pour ce créateur de vidéos explicatives sur la cybersécurité.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne Votre Créateur de Vidéos Explicatives sur la Cybersécurité

Simplifiez les concepts complexes de cybersécurité et engagez votre audience en créant facilement des vidéos explicatives animées professionnelles avec des outils alimentés par l'AI.

1
Step 1
Créer à partir de Script
Commencez par saisir votre explication de cybersécurité. Notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script convertit instantanément votre texte en scènes vidéo dynamiques, formant le cœur de votre création de vidéo de cybersécurité.
2
Step 2
Sélectionner un Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour délivrer votre message. Ces avatars AI offrent une présence à l'écran cohérente et engageante pour vos sujets complexes de cybersécurité.
3
Step 3
Incorporer des Visuels
Améliorez votre vidéo avec des médias de stock pertinents, de la musique et des éléments engageants de notre vaste bibliothèque médiatique. Sélectionnez parmi des scènes préconçues ou personnalisez les visuels pour illustrer efficacement des concepts complexes.
4
Step 4
Appliquer le Branding & Exporter
Intégrez l'identité de votre entreprise en utilisant des contrôles de branding personnalisables, y compris les logos, les couleurs et les polices. Enfin, exportez votre vidéo explicative soignée, prête pour une production et une distribution de vidéos de cybersécurité sans faille.

Démystifier les Concepts Complexes de Cybersécurité

Transformez les menaces et solutions de cybersécurité complexes en vidéos explicatives claires et compréhensibles pour tout public.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives sur la cybersécurité ?

HeyGen est un créateur avancé de vidéos explicatives sur la cybersécurité qui utilise des outils alimentés par l'AI et des avatars AI pour simplifier l'ensemble du processus de production. Notre plateforme vous aide à générer facilement des vidéos explicatives animées engageantes à partir de scripts, rendant simple la création de contenus captivants pour éduquer les publics sur des concepts complexes de cybersécurité.

Quelles fonctionnalités personnalisables HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos de cybersécurité ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus, permettant aux utilisateurs d'incorporer leur logo et leurs couleurs de marque directement dans la production de vidéos de cybersécurité. De plus, notre bibliothèque médiatique complète et nos divers modèles de vidéos permettent aux utilisateurs d'adapter le contenu à des besoins spécifiques de formation ou d'information.

HeyGen peut-il aider les professionnels de l'informatique à expliquer efficacement des concepts de sécurité complexes ?

Absolument. Les capacités de génération de texte-à-vidéo et de voix off de HeyGen permettent aux professionnels de l'informatique de simplifier des concepts complexes en vidéos explicatives animées dynamiques. Cette approche assure une plus grande clarté et améliore significativement l'engagement lors des formations en rendant les sujets complexes plus accessibles et mémorables.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour créer du contenu vidéo de cybersécurité de haute qualité ?

HeyGen offre une suite robuste d'outils alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes, une conversion intuitive de texte-à-vidéo, et une génération de voix off professionnelle pour votre contenu vidéo de cybersécurité. Ces fonctionnalités, combinées avec des modèles de vidéos prêts à l'emploi et des graphiques en mouvement, assurent un flux de création de vidéos de cybersécurité simplifié et efficace.

