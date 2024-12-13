Créateur de Vidéos de Sensibilisation à la Cybersécurité : Créez des Formations Engagantes

Transformez des scripts en vidéos de formation engageantes instantanément avec Text-to-Video, rendant la formation à la conformité économique et claire.

Créez une vidéo de sensibilisation à la cybersécurité de 45 secondes pour les employés en général, en utilisant une animation moderne dynamique et visuellement stimulante pour illustrer les dangers des arnaques par hameçonnage. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour produire rapidement un message percutant qui capte l'attention et éduque efficacement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative informative de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, adoptant un style visuel amical et clair de type dessin animé pour introduire les menaces de sécurité courantes. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer le contenu de manière accessible, garantissant que les nouveaux membres de l'équipe comprennent les principes essentiels de la cybersécurité dès le départ.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur la cybersécurité destinée aux responsables informatiques, mettant en avant un style visuel professionnel et axé sur les données. Cette vidéo doit souligner les procédures de mise à jour rapide pour les outils vidéo alimentés par l'IA. Employez les divers modèles et scènes de HeyGen pour accélérer la production, en veillant à ce que le contenu soit à la fois informatif et visuellement cohérent pour les publics techniques.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de formation de 50 secondes pour tout le personnel, en utilisant une approche narrative captivante avec des scénarios relatables et un son clair pour souligner l'importance des visuels engageants dans la formation à la conformité. Concentrez-vous sur la manière dont la génération de voix off supérieure de HeyGen peut améliorer la clarté et l'engagement, transformant des sujets banals en expériences d'apprentissage mémorables.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sensibilisation à la Cybersécurité

Créez sans effort des vidéos professionnelles de sensibilisation à la cybersécurité avec des outils alimentés par l'IA, améliorant la compréhension de votre équipe des menaces numériques.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Commencez par sélectionner parmi une variété de "modèles vidéo" préconçus. Ces "modèles et scènes" fournissent une base professionnelle pour créer votre contenu de sensibilisation à la cybersécurité.
2
Step 2
Collez Votre Script
"Collez" votre script directement dans l'éditeur. Notre capacité avancée de "texte en vidéo à partir d'un script" convertira instantanément votre texte en une voix off naturelle, simplifiant votre "production de vidéos de cybersécurité".
3
Step 3
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Visuels
"Sélectionnez" un "avatar AI" pour présenter vos informations, ajoutant une touche humaine à votre formation. Améliorez encore votre vidéo avec des visuels engageants et des médias de la bibliothèque intégrée.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois vos "vidéos de formation" terminées, "exportez"-les facilement dans le format souhaité en utilisant les options de "redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect". Votre contenu captivant est maintenant prêt pour la distribution.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Clips de Sensibilisation à la Cybersécurité Engagés pour les Réseaux Sociaux

Créez rapidement du contenu vidéo partageable pour sensibiliser aux arnaques par hameçonnage et aux meilleures pratiques de sécurité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sensibilisation à la cybersécurité engageantes ?

HeyGen vous permet de produire sans effort des vidéos de "formation à la sensibilisation à la cybersécurité" professionnelles avec des "visuels engageants". Utilisez ses divers "modèles vidéo" et "avatars AI" pour simplifier la "production de vidéos de cybersécurité" et éduquer efficacement les employés.

Quelles fonctionnalités AI HeyGen offre-t-il pour la production de vidéos de formation à la cybersécurité ?

HeyGen exploite une technologie vidéo avancée "alimentée par l'IA" pour rationaliser vos efforts de "formation des employés". Avec des "avatars AI" et une conversion fluide "texte en vidéo", vous pouvez générer rapidement du contenu de haute qualité, rendant la "production de vidéos de cybersécurité" incroyablement "économique".

HeyGen peut-il créer des vidéos explicatives personnalisées pour diverses menaces de sécurité ?

Oui, HeyGen est idéal pour créer des "vidéos explicatives" personnalisées abordant diverses "menaces de sécurité" comme les "arnaques par hameçonnage" et promouvant la "formation à la conformité". Ses "contrôles de marque" assurent la cohérence avec vos directives organisationnelles.

Comment HeyGen soutient-il la distribution de contenu de formation à la cybersécurité ?

HeyGen simplifie la distribution de vos "vidéos de formation" en prenant en charge l'"intégration LMS" pour un déploiement facile. Vous pouvez exporter des vidéos dans divers formats d'aspect et inclure des "sous-titres/légendes" pour une accessibilité et une portée maximales.

