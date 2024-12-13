Créateur de Vidéos de Formation en Cybersécurité : Créez des Cours de Sécurité Engagés

Créez facilement des formations en cybersécurité convaincantes avec des avatars AI, améliorant l'engagement et la rétention des connaissances pour tout votre personnel.

Créez une vidéo convaincante de 60 secondes destinée aux nouveaux employés, introduisant les pratiques essentielles de sensibilisation à la sécurité. Le style visuel doit être professionnel mais accessible, utilisant des animations claires et simples et un avatar AI amical pour délivrer le message, garantissant des cours de sécurité engageants dès le départ. Une voix off claire et encourageante doit accompagner les visuels, rendant les sujets complexes faciles à comprendre.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes ciblant le support informatique et les administrateurs réseau, axée sur des protocoles de sécurité des données avancés. Le style visuel doit être technique et détaillé, incorporant des diagrammes interactifs et des extraits de code, complétés par une voix off informative et confiante. Cette vidéo, facilement générée à partir d'un script grâce aux capacités de texte-à-vidéo, servira de ressource de formation technique cruciale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 45 secondes pour tout le personnel de l'organisation, décrivant les mises à jour récentes de la formation en conformité. L'esthétique visuelle doit être moderne et accessible, employant des graphiques épurés et une voix rassurante et autoritaire pour expliquer les nouvelles politiques et promouvoir la rétention des connaissances. L'utilisation de modèles et de scènes préconçus peut simplifier la création de cette mise à jour vitale.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo promotionnelle dynamique de 30 secondes destinée aux responsables RH et L&D, montrant comment un générateur de vidéos AI peut révolutionner les initiatives de création de vidéos de formation en cybersécurité. Le style visuel et audio doit être énergique et persuasif, mettant en avant l'efficacité et l'impact à travers des coupes rapides et une voix off vibrante. Utilisez la génération de voix off professionnelle pour démontrer les capacités multilingues pour des équipes diversifiées.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation en Cybersécurité

Générez efficacement des vidéos de formation en cybersécurité engageantes et précises. Exploitez l'AI pour créer un contenu convaincant qui améliore la rétention des connaissances.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI
Sélectionnez un avatar AI dans une bibliothèque diversifiée pour être le présentateur de votre vidéo de formation en cybersécurité, assurant une présence à l'écran cohérente et engageante.
2
Step 2
Appliquez Votre Branding
Utilisez les contrôles de marque pour intégrer le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise, garantissant que vos vidéos de formation en cybersécurité sont professionnelles et conformes à votre image de marque.
3
Step 3
Créez des Voix Off Professionnelles
Transformez votre script en un audio clair et naturel en créant des voix off professionnelles, améliorant l'engagement et la compréhension des apprenants.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Exportez votre cours de cybersécurité terminé et intégrez-le sans effort à votre système de gestion de l'apprentissage existant pour un déploiement et un suivi faciles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Concepts Complexes de Cybersécurité

.

Transformez des sujets de formation technique et de sécurité des données complexes en contenu vidéo facilement digestible, rendant la formation en conformité plus accessible et efficace.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer nos efforts de formation en cybersécurité et de sensibilisation à la sécurité ?

HeyGen sert de créateur efficace de vidéos de formation en cybersécurité, utilisant des avatars AI et des voix off professionnelles pour créer des cours de sécurité engageants. Cette approche améliore la rétention des connaissances et renforce la sensibilisation à la sécurité pour votre équipe.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI avancé pour la création de contenu diversifié ?

HeyGen offre de puissantes capacités de génération de vidéos AI, transformant le texte en vidéo à partir de scripts avec une large sélection d'avatars AI réalistes. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles et des contrôles de marque robustes pour créer rapidement du contenu vidéo professionnel de haute qualité.

HeyGen est-il adapté à la production de vidéos de formation technique et de conformité efficaces ?

Oui, HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos, permettant aux utilisateurs de générer efficacement des vidéos de formation technique complexes en utilisant une plateforme intuitive. Sa fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de scripts rationalise la production de contenu, garantissant une qualité constante pour tous vos matériaux de formation en conformité.

HeyGen peut-il prendre en charge la personnalisation de la marque et diverses langues pour un usage d'entreprise ?

Absolument, HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes vos vidéos. Il prend également en charge plus de 100 langues, ce qui le rend idéal pour créer du contenu de sensibilisation à la sécurité et de formation technique à l'échelle mondiale.

