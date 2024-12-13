HeyGen simplifie la création de vidéos dynamiques de compte à rebours pour le Cyber Monday en vous permettant de générer du contenu rapidement en utilisant le texte-à-vidéo à partir de votre script. Notre éditeur vidéo en ligne intuitif, combiné à l'option d'incorporer des avatars AI, rend la production de vidéos promotionnelles engageantes et professionnelles pour vos ventes flash remarquablement simple.