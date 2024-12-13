Créateur de Vidéos Cyber Monday : Stimulez les Ventes avec des Publicités Époustouflantes

Créez rapidement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour le Cyber Monday et boostez vos ventes en utilisant nos avatars AI.

Créez une publicité percutante de 30 secondes pour le Cyber Monday, ciblant les petites entreprises de commerce électronique, avec une succession rapide de prises de vue de produits et des annonces de réductions claires. Le style visuel doit être vibrant et énergique, accompagné d'une bande sonore pop moderne et dynamique, et d'animations textuelles conçues pour stimuler les ventes. Utilisez la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour assembler rapidement des visuels convaincants.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo promotionnelle de 45 secondes destinée aux acheteurs en ligne férus de technologie, mettant en scène un avatar AI amical présentant des offres de réduction limitées pour le Cyber Monday. Le style visuel doit être élégant et professionnel, utilisant des graphismes épurés et un compte à rebours bien visible, tandis que l'audio comprend une voix off claire et engageante. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour créer une annonce personnalisée mais évolutive qui encourage les achats immédiats.
Exemple de Prompt 2
Réalisez une vidéo promotionnelle convaincante de 60 secondes pour les entreprises cherchant à lancer rapidement des campagnes sur les réseaux sociaux pour le Cyber Monday. Cette vidéo doit présenter des coupes dynamiques et engageantes de points forts de produits et de témoignages de clients, sur une musique de fond tendance, avec des messages clés affichés via du texte à l'écran. L'objectif est de créer des vidéos époustouflantes qui peuvent être facilement adaptées à diverses plateformes grâce à la fonction de redimensionnement et d'exportation de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de 30 secondes démontrant à quel point il est facile pour les utilisateurs de créer des vidéos pour le Cyber Monday en utilisant des modèles préconçus. Cette vidéo doit cibler les individus et les petites équipes marketing cherchant à augmenter les ventes avec un minimum d'effort. Visuellement, elle doit être propre et professionnelle avec des transitions minimales, se concentrant sur des affichages clairs des offres, accompagnée de musique libre de droits entraînante et de sous-titres/captions informatifs. Exploitez la vaste bibliothèque de modèles et de scènes de HeyGen pour mettre en avant la rapidité et la qualité de création.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Cyber Monday

Créez sans effort des vidéos promotionnelles percutantes pour le Cyber Monday pour capter l'attention et mettre en valeur vos offres incroyables.

1
Step 1
Choisissez un Modèle pour le Cyber Monday
Sélectionnez parmi une variété de modèles de vidéos préconçus pour le Cyber Monday pour démarrer rapidement votre projet et donner le ton festif parfait.
2
Step 2
Personnalisez Vos Visuels
Personnalisez votre vidéo en ajoutant vos propres images de produits, éléments de marque à l'aide des contrôles de branding, ou en sélectionnant dans la vaste bibliothèque de médias/stock.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et du Texte Engagés
Générez des voix off convaincantes pour votre message promotionnel en utilisant la génération de voix off ou incluez des sous-titres/captions pour vous assurer que votre offre atteint chaque spectateur.
4
Step 4
Exportez pour Toutes les Plateformes
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes de médias sociaux avec le redimensionnement des ratios d'aspect et exportez en qualité 4K époustouflante, prête à booster vos ventes pour le Cyber Monday.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettre en Avant le Succès des Clients pour les Ventes

.

Renforcez la confiance et encouragez les achats pendant le Cyber Monday en mettant en avant des histoires de réussite client convaincantes à travers des vidéos engageantes AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos convaincantes pour le Cyber Monday ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des publicités et vidéos promotionnelles époustouflantes pour le Cyber Monday en utilisant des avatars AI et une riche bibliothèque de modèles vidéo personnalisables. Convertissez simplement votre script en contenu vidéo engageant grâce à la technologie de texte-à-vidéo, rendant le processus créatif efficace et percutant pour vos campagnes marketing.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour stimuler les ventes avec des vidéos promotionnelles pour le Cyber Monday ?

HeyGen propose des fonctionnalités puissantes comme la génération de voix off AI et des exports en qualité 4K pour créer des vidéos promotionnelles percutantes qui stimulent les ventes. Optimisez vos vidéos pour le Cyber Monday sur toutes les plateformes de médias sociaux avec le redimensionnement des ratios d'aspect et assurez un branding cohérent pour capter l'attention des clients.

HeyGen peut-il m'aider à personnaliser mes modèles de vidéos pour le Cyber Monday pour ma marque ?

Absolument, l'éditeur vidéo en ligne de HeyGen permet une personnalisation étendue des modèles de vidéos pour le Cyber Monday afin de s'aligner sur l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement ajouter votre logo et vos couleurs de marque, et utiliser la vaste bibliothèque de ressources stock pour rendre vos vidéos promotionnelles uniques, mettant efficacement en avant vos réductions.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de compte à rebours pour le Cyber Monday ?

HeyGen simplifie la création de vidéos dynamiques de compte à rebours pour le Cyber Monday en vous permettant de générer du contenu rapidement en utilisant le texte-à-vidéo à partir de votre script. Notre éditeur vidéo en ligne intuitif, combiné à l'option d'incorporer des avatars AI, rend la production de vidéos promotionnelles engageantes et professionnelles pour vos ventes flash remarquablement simple.

