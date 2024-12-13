Modèles de Vidéos Publicitaires Cyber Monday pour des Ventes Épiques

Concevez des graphiques et vidéos promotionnels accrocheurs pour les réseaux sociaux afin de maximiser les ventes de Cyber Monday, créés sans effort avec les modèles et scènes de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez un modèle de vidéo engageant de 30 secondes parfait pour les créateurs de contenu et les équipes marketing, présentant une esthétique moderne et épurée avec une bande sonore énergique pour promouvoir les offres Cyber Monday sur les réseaux sociaux ; utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script pour générer sans effort un récit captivant.
Exemple de Prompt 2
Développez un modèle professionnel de 45 secondes pour Cyber Monday destiné aux grandes entreprises recherchant une publicité élégante et engageante, en utilisant un ton amical et autoritaire ; intégrez les avatars AI de HeyGen pour présenter les offres clés, assurant une touche personnalisée et une haute qualité de production.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo mobile de 20 secondes pour les marketeurs digitaux, présentant un contenu adaptable avec un style visuel dynamique et un audio positif qui peut être facilement réutilisé sur diverses plateformes pour les promotions Cyber Monday ; tirez pleinement parti du redimensionnement et des exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour une adaptation sans faille à tout écran.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Modèles de Vidéos Publicitaires Cyber Monday

Créez des vidéos promotionnelles accrocheuses pour vos ventes Cyber Monday. Nos modèles personnalisables et fonctionnalités puissantes vous aident à concevoir des campagnes efficaces pour n'importe quelle plateforme.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Modèle Cyber Monday
Parcourez une large gamme de modèles de vidéos conçus professionnellement spécifiquement pour les ventes Cyber Monday. Utilisez la fonctionnalité "Modèles & scènes" de HeyGen pour commencer votre processus créatif en toute simplicité.
2
Step 2
Personnalisez les Visuels de Votre Publicité
Personnalisez le modèle choisi avec le style unique de votre marque. Ajustez les couleurs, les polices et téléchargez votre logo en utilisant nos "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour le rendre vraiment vôtre.
3
Step 3
Générez un Contenu Promotionnel Captivant
Ajoutez votre texte promotionnel et laissez la capacité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen donner vie à votre vidéo promotionnelle. Améliorez votre message avec des visuels dynamiques et des voix off engageantes.
4
Step 4
Exportez pour Toute Plateforme Sociale
Préparez votre publicité terminée pour la distribution sur tous vos canaux. Utilisez le "Redimensionnement et exportations de rapport d'aspect" pour optimiser votre vidéo pour des plateformes comme Instagram, Facebook et TikTok en tant que graphiques pour les réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Suscitez l'Urgence pour les Ventes Cyber Monday

Produisez des vidéos promotionnelles excitantes et persuasives qui inspirent une action immédiate et soulignent l'urgence de vos offres exclusives Cyber Monday.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des modèles de vidéos publicitaires engageants pour Cyber Monday ?

HeyGen vous permet de créer facilement des modèles de vidéos publicitaires captivants pour Cyber Monday. Exploitez les avatars AI et les animations dynamiques pour transformer vos scripts de vidéos promotionnelles en contenus accrocheurs. Nos options de design variées garantissent que vos campagnes Cyber Monday se démarquent sur n'importe quelle plateforme.

Quelles options personnalisables sont disponibles pour les modèles de vidéos Cyber Monday dans HeyGen ?

HeyGen offre de nombreuses options personnalisables pour vos modèles de vidéos Cyber Monday. Personnalisez vos graphiques pour les réseaux sociaux avec les couleurs et le logo de votre marque, choisissez parmi diverses scènes et intégrez vos propres médias depuis la bibliothèque. Cette flexibilité vous permet de concevoir des promotions uniques et efficaces pour le Black Friday et le Cyber Monday.

HeyGen peut-il aider à générer des vidéos promotionnelles Cyber Monday pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à générer des vidéos promotionnelles Cyber Monday optimisées pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Redimensionnez facilement votre contenu vidéo mobile pour Instagram, Facebook et TikTok, assurant que votre message soit parfait partout. Notre plateforme propose des modèles de vidéos adaptables pour une large portée.

Comment HeyGen facilite-t-il la production rapide de vidéos de vente Cyber Monday de haute qualité ?

HeyGen simplifie la production de vidéos de vente Cyber Monday de haute qualité, permettant une création rapide. Notre fonctionnalité de texte en vidéo, associée à la génération de voix off professionnelle et aux avatars AI, vous permet de produire efficacement des vidéos promotionnelles soignées. Cela garantit que vous pouvez déployer rapidement des vidéos accrocheuses pour votre vente Cyber Monday.

