Créateur de Vidéos Publicitaires Cyber Monday : Créez des Vidéos de Vente Époustouflantes

Créez rapidement des publicités vidéo Cyber Monday époustouflantes en utilisant des modèles professionnels et boostez vos ventes de vacances sans effort.

395/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une publicité shopping dynamique de 45 secondes ciblant un large public, présentant plusieurs offres Cyber Monday avec des visuels professionnels et épurés et des transitions dynamiques, complétée par une voix off claire et persuasive expliquant les avantages de chaque produit. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour articuler parfaitement les détails de vos produits.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'expérience de déballage engageante de 60 secondes pour les acheteurs recherchant des informations détaillées sur les produits, en utilisant un style visuel conversationnel et authentique avec un éclairage chaleureux et une musique de fond engageante, où un avatar AI déballe et démontre un produit vedette. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement votre récit captivant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une publicité FLASH SALE de 15 secondes captivante pour les réseaux sociaux, ciblant spécifiquement les acheteurs impulsifs avec des superpositions de texte audacieuses et accrocheuses et de la musique tendance, optimisée pour une visualisation rapide sur mobile, afin de créer des publicités Cyber Monday virales qui génèrent une excitation instantanée. Employez le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen pour garantir que votre publicité soit parfaite sur n'importe quelle plateforme.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos Publicitaires Cyber Monday

Créez rapidement et facilement des publicités vidéo Cyber Monday engageantes avec l'AI, en utilisant des modèles, des avatars AI et des médias riches pour captiver votre audience.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Vidéo Cyber Monday
Sélectionnez parmi notre collection diversifiée de modèles de vidéos Cyber Monday conçus pour capter l'attention et mettre en avant vos meilleures offres, offrant un point de départ parfait pour votre publicité.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI à Votre Publicité
Intégrez des avatars AI dynamiques dans votre vidéo pour présenter vos offres Cyber Monday avec une touche humaine, rendant vos promotions plus engageantes et personnelles.
3
Step 3
Générez des Voix Off Engagantes
Rédigez des scripts convaincants et utilisez notre fonctionnalité de génération de voix off pour ajouter une narration professionnelle, garantissant que vos offres Cyber Monday soient communiquées clairement et de manière persuasive.
4
Step 4
Exportez et Optimisez pour les Plateformes
Préparez votre publicité Cyber Monday terminée pour la distribution en utilisant nos fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect, garantissant qu'elle soit parfaite sur n'importe quel canal de réseaux sociaux.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant des Témoignages Clients dans les Publicités

.

Exploitez des histoires de réussite client authentiques avec des vidéos AI engageantes pour renforcer la confiance et influencer les décisions d'achat lors du Cyber Monday.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer rapidement des publicités vidéo Cyber Monday engageantes ?

HeyGen simplifie la création de publicités vidéo Cyber Monday dynamiques avec une variété de modèles et de scènes conçus par des professionnels. Vous pouvez facilement les personnaliser pour mettre en avant vos offres de réduction, rendant vos campagnes très efficaces pour la saison des achats.

Les avatars AI de HeyGen peuvent-ils améliorer mes publicités de vente Cyber Monday ?

Absolument, les avatars AI réalistes de HeyGen peuvent servir de porte-parole convaincants pour vos publicités de vente Cyber Monday. Ils délivrent votre message avec des voix off de haute qualité, captant l'attention des spectateurs et rendant vos publicités de présentation de produits plus mémorables.

Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour les modèles vidéo Cyber Monday ?

HeyGen propose une riche bibliothèque d'éléments de stock, y compris des éléments animés, de la musique et divers éléments de design, pour enrichir vos modèles vidéo Cyber Monday. Cela vous permet de personnaliser chaque scène et de créer une affiche ou une vidéo de vente Cyber Monday visuellement attrayante.

HeyGen prend-il en charge la création de publicités Cyber Monday optimisées pour différentes plateformes de réseaux sociaux ?

Oui, HeyGen vous permet de produire des publicités Cyber Monday adaptées à diverses plateformes de réseaux sociaux. Avec des fonctionnalités comme le redimensionnement en un clic et les rapports d'aspect personnalisables, vous pouvez créer facilement des vidéos pour les Stories Instagram, les publications carrées, ou tout autre format pour maximiser votre portée.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo