Générateur de Vidéos de Sensibilisation au Cyber : Créez des Formations Engagantes

Créez facilement des vidéos de formation à la cybersécurité engageantes avec des avatars AI pour réduire les erreurs humaines et simplifier la conformité.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo instructive de 60 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises, expliquant comment des gestionnaires de mots de passe robustes renforcent leurs défenses numériques. L'esthétique visuelle doit être propre et de type infographique, soutenue par une voix off rassurante et experte, utilisant des modèles vidéo personnalisables pour diffuser rapidement des pratiques de sécurité essentielles.
Exemple de Prompt 2
Produisez un conte de mise en garde percutant de 30 secondes pour les utilisateurs d'Internet en général, illustrant la nature insidieuse des tactiques d'ingénierie sociale. Concevez le style visuel avec des coupes dramatiques et nettes et une musique de fond suspense, facilement réalisé grâce à la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script, garantissant un message de sensibilisation au cyber puissant et mémorable.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un explicatif animé amical de 90 secondes pour les travailleurs à distance, décrivant les meilleures pratiques pour maintenir des connexions Wi-Fi sécurisées afin de prévenir les erreurs humaines. Les visuels doivent être chaleureux et illustratifs, accompagnés d'une voix off calme et amicale générée grâce à la génération de voix off, rendant les concepts de sécurité complexes accessibles et exploitables.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Sensibilisation au Cyber

Produisez rapidement des vidéos de formation à la cybersécurité percutantes en utilisant l'AI, en donnant à votre équipe des défenses numériques critiques et en minimisant les erreurs humaines.

1
Step 1
Collez Votre Script
Entrez votre "script vidéo" critique détaillant les sujets clés de sensibilisation au cyber. Exploitez la capacité de HeyGen de "texte-à-vidéo à partir de script" pour donner vie à votre contenu.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Choisissez parmi divers "avatars AI" pour transmettre visuellement votre message. Sélectionnez un arrière-plan approprié et appliquez des modèles existants pour une expérience d'apprentissage engageante.
3
Step 3
Appliquez Votre Branding
Intégrez facilement l'identité de votre organisation en utilisant les "contrôles de marque". Ajoutez des logos et des couleurs pour que vos vidéos de formation reflètent l'apparence établie de votre entreprise.
4
Step 4
Générez et Distribuez
Produisez des "vidéos de formation à la cybersécurité" soignées conçues pour éduquer votre personnel. Donnez à votre équipe des connaissances vitales pour combattre efficacement le phishing et les tactiques d'ingénierie sociale.

Cas d'Utilisation

Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation

Améliorez significativement l'engagement et la rétention des employés dans la formation à la cybersécurité avec des vidéos alimentées par l'AI, assurant une meilleure absorption des informations critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de formation à la sensibilisation au cyber de manière créative ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation à la sensibilisation au cyber engageantes avec des modèles vidéo personnalisables. Vous pouvez intégrer les contrôles de marque de votre entreprise comme les logos et les couleurs, assurant un aspect cohérent et professionnel pour toutes vos vidéos de formation des employés.

Quel est le processus pour créer des vidéos de formation à la cybersécurité en utilisant le texte-à-vidéo de HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez facilement transformer votre script vidéo en vidéos de formation à la cybersécurité professionnelles en utilisant la technologie de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre texte, de sélectionner parmi divers avatars AI, et HeyGen générera la vidéo, y compris la voix off et les sous-titres, simplifiant ainsi votre production de contenu.

HeyGen peut-il aider à aborder les menaces courantes de cybersécurité comme le phishing dans la formation des employés ?

Oui, HeyGen est idéal pour créer des vidéos de formation ciblées pour les employés afin de les éduquer sur les risques critiques tels que les escroqueries par hameçonnage et les tactiques d'ingénierie sociale. En démontrant des scénarios réels, HeyGen aide à réduire les erreurs humaines et améliore la conformité globale avec les protocoles de défense numérique.

HeyGen permet-il la personnalisation et le branding dans le contenu de cybersécurité ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes qui permettent une personnalisation complète de vos vidéos de formation, y compris les logos, les couleurs et les polices. Cela garantit que tout votre contenu de défense numérique maintient une identité de marque professionnelle et cohérente.

