Créez une vidéo de formation à la sensibilisation à la cybersécurité de 60 secondes pour les nouveaux employés, en mettant l'accent sur la nature insidieuse des arnaques par hameçonnage. Le style visuel doit être engageant et légèrement humoristique, avec une voix off professionnelle mais accessible pour expliquer les méthodes de détection. Cette vidéo utilisera efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information directement au public, rendant les sujets complexes digestes et mémorables.

Générer une Vidéo