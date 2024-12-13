Générateur de Vidéos de Formation à la Sensibilisation à la Cybersécurité pour Équipes Sécurisées

Générez des vidéos de formation à la cybersécurité captivantes avec des avatars AI. Améliorez vos programmes d'apprentissage en ligne et renforcez la sensibilisation à la sécurité de votre équipe.

Créez une vidéo de formation à la sensibilisation à la cybersécurité de 60 secondes pour les nouveaux employés, en mettant l'accent sur la nature insidieuse des arnaques par hameçonnage. Le style visuel doit être engageant et légèrement humoristique, avec une voix off professionnelle mais accessible pour expliquer les méthodes de détection. Cette vidéo utilisera efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information directement au public, rendant les sujets complexes digestes et mémorables.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 45 secondes sur les meilleures pratiques pour utiliser un gestionnaire de mots de passe, destinée à la fois aux personnes férues de technologie et à celles ayant besoin d'un rapide rappel. La vidéo doit adopter un style visuel moderne et épuré avec des animations de type infographique et une musique de fond entraînante. Elle doit souligner la facilité de générer des vidéos de formation critiques en cybersécurité en convertissant un script bien structuré grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation informative de 90 secondes pour les travailleurs à distance et les voyageurs d'affaires, en soulignant l'importance cruciale des connexions Wi-Fi sécurisées et les dangers des réseaux publics. Le style visuel et audio doit être sérieux et informatif, utilisant des graphiques animés pour illustrer clairement les risques potentiels et une voix off calme et autoritaire. Ce module d'apprentissage en ligne peut être rapidement créé et personnalisé en utilisant les modèles vidéo personnalisables de HeyGen pour maintenir un message cohérent à travers tout le contenu de conformité et de sécurité de l'information.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo professionnelle de 75 secondes spécifiquement pour la haute direction et les employés ayant accès à des données sensibles, détaillant comment reconnaître les tactiques sophistiquées d'ingénierie sociale. Le style visuel doit être élégant et corporatif, incorporant des scénarios réalistes pour démontrer les menaces, complétés par des sous-titres/captions clairs pour une meilleure compréhension et accessibilité. La plateforme vidéo AI robuste de HeyGen garantit que même les concepts complexes sont transmis clairement, en faisant un outil idéal pour créer des vidéos de formation à fort impact.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Formation à la Sensibilisation à la Cybersécurité

Créez facilement des vidéos de formation à la cybersécurité percutantes en quelques minutes, en dotant votre équipe de connaissances essentielles grâce à une plateforme vidéo AI intuitive.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Rédigez ou collez votre contenu pour former le "script vidéo", détaillant les leçons de cybersécurité que vous souhaitez transmettre. Notre capacité de "texte-à-vidéo à partir de script" transformera votre texte en paroles engageantes pour votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez des Avatars AI et des Modèles
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre formation. Améliorez votre vidéo en choisissant parmi nos "modèles vidéo personnalisables" professionnels.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Personnalisez vos modules d'"apprentissage en ligne" avec l'identité de votre entreprise en utilisant des "contrôles de branding (logo, couleurs)" robustes, garantissant une cohérence de marque et un aspect professionnel.
4
Step 4
Exportez Vos Vidéos de Formation
Finalisez votre projet et générez vos "vidéos de formation" de haute qualité. Utilisez le "redimensionnement et les exports de rapport d'aspect" pour les préparer pour toute plateforme ou appareil, prêtes pour un déploiement immédiat.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Clips de Sensibilisation Rapides

.

Générez rapidement un contenu vidéo percutant et de courte durée pour des mises à jour de sensibilisation à la cybersécurité en temps opportun et une diffusion rapide sur diverses plateformes internes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la cybersécurité ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen rend la création de vidéos de formation à la cybersécurité engageantes simple et efficace. Notre plateforme utilise des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo pour rationaliser la création de contenu pour l'apprentissage en ligne, garantissant que votre équipe reste informée facilement.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de formation à la sensibilisation à la cybersécurité ?

HeyGen propose de nombreuses options créatives pour vos vidéos de formation à la sensibilisation à la cybersécurité, y compris une variété d'avatars AI réalistes et de modèles vidéo personnalisables. Vous pouvez personnaliser le contenu avec des contrôles de marque spécifiques et affiner facilement votre script vidéo pour répondre aux besoins uniques de votre organisation.

Comment HeyGen transforme-t-il un script vidéo en vidéo de formation à la sensibilisation à la cybersécurité ?

HeyGen transforme votre script vidéo en vidéos de formation captivantes en utilisant une technologie avancée de texte-à-vidéo. Notre plateforme vidéo AI génère automatiquement des visuels engageants avec divers avatars AI, rendant le processus efficace pour un contenu d'apprentissage en ligne de haute qualité.

HeyGen peut-il aider mon organisation à produire un contenu de sensibilisation à la cybersécurité efficace pour la conformité ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos AI idéal pour produire des vidéos de formation à la sensibilisation à la cybersécurité efficaces qui soutiennent les initiatives de conformité et de sécurité de l'information. Créez facilement des modules sur des sujets critiques comme les arnaques par hameçonnage ou les gestionnaires de mots de passe pour l'intégration et l'éducation continue au sein de votre organisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo