Générateur de Vidéos Personnalisable pour des Résultats Professionnels
Créez des vidéos uniques et professionnelles avec facilité en utilisant des avatars AI dynamiques pour votre marque.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes adaptée aux gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à augmenter l'engagement du public. Visualisez une présentation rapide et riche en visuels avec des graphismes audacieux et divers avatars AI interagissant harmonieusement, le tout sur une musique tendance et énergique. Le script doit être conçu en utilisant la fonction Texte-à-vidéo à partir du script et se concentrer sur la manière dont un générateur de vidéos personnalisable permet une liberté créative dans le contenu des réseaux sociaux.
Concevez une vidéo d'instruction professionnelle de 60 secondes pour les créateurs de cours en ligne promouvant un module éducatif avancé. Les visuels doivent être soignés et informatifs, avec des transitions fluides et un texte à l'écran clair généré avec des sous-titres pour renforcer les concepts clés. Une musique de fond apaisante et autoritaire doit accompagner une génération de voix off confiante dérivée directement du Texte-à-vidéo du module, offrant aux utilisateurs un contrôle créatif exceptionnel sur leurs vidéos de qualité studio.
Imaginez un clip promotionnel concis de 15 secondes pour les créateurs de contenu en herbe cherchant à partager rapidement de nouvelles idées ou mises à jour. Cette vidéo nécessite un style visuel rapide et vibrant, utilisant divers modèles et scènes de la bibliothèque de médias/stock pour réaliser des transitions rapides et accrocheuses. Associez cela à une musique moderne et percutante et une génération de voix off brève et percutante pour introduire efficacement un nouveau concept, mettant en avant la rapidité et la commodité d'un générateur de vidéos AI.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Création de Publicités Performantes.
Produisez rapidement des publicités vidéo personnalisables et percutantes pour atteindre efficacement votre public cible et stimuler les conversions avec AI.
Contenu Engagé pour les Réseaux Sociaux.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux adaptés à votre marque, augmentant l'engagement du public et votre présence en ligne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer mon contrôle créatif sur la génération de vidéos AI ?
HeyGen offre aux utilisateurs un contrôle créatif étendu grâce à ses fonctionnalités de générateur de vidéos personnalisable. Vous pouvez utiliser des modèles, intégrer vos éléments de marque et affiner chaque aspect pour produire des vidéos marketing uniques et du contenu pour les réseaux sociaux.
Quelles options de personnalisation avancées HeyGen propose-t-il pour les projets vidéo ?
HeyGen propose des options de personnalisation robustes, vous permettant d'adapter chaque projet vidéo. Vous pouvez intégrer une image de marque personnalisée, choisir parmi divers modèles et utiliser une interface de glisser-déposer pour créer des vidéos de qualité studio véritablement uniques qui s'alignent parfaitement avec votre vision.
Les avatars AI de HeyGen sont-ils personnalisables pour diverses applications ?
Oui, HeyGen propose des avatars AI hautement personnalisables qui peuvent être adaptés à une large gamme d'applications. Ces avatars AI donnent vie à vos scripts de générateur de texte-à-vidéo avec des voix off réalistes et des apparences variées, offrant une communication visuelle dynamique.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour la communication d'entreprise ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI efficace, simplifiant la production de contenu engageant. Il permet aux utilisateurs de transformer des invites textuelles en vidéos de qualité studio avec des voix off professionnelles, idéales pour les vidéos marketing et les communications internes dans plusieurs langues.