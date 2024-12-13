Générateur de Vidéos Personnalisable pour des Résultats Professionnels

Créez des vidéos uniques et professionnelles avec facilité en utilisant des avatars AI dynamiques pour votre marque.

Produisez une vidéo marketing dynamique de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises lançant un nouveau produit écologique. Le style visuel doit être moderne et épuré, mettant en avant les caractéristiques du produit avec des coupes rapides et engageantes, accompagnées d'une bande sonore entraînante et d'une génération de voix off amicale et professionnelle qui explique les avantages du produit, en soulignant la simplicité de créer des vidéos marketing convaincantes.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes adaptée aux gestionnaires de réseaux sociaux cherchant à augmenter l'engagement du public. Visualisez une présentation rapide et riche en visuels avec des graphismes audacieux et divers avatars AI interagissant harmonieusement, le tout sur une musique tendance et énergique. Le script doit être conçu en utilisant la fonction Texte-à-vidéo à partir du script et se concentrer sur la manière dont un générateur de vidéos personnalisable permet une liberté créative dans le contenu des réseaux sociaux.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo d'instruction professionnelle de 60 secondes pour les créateurs de cours en ligne promouvant un module éducatif avancé. Les visuels doivent être soignés et informatifs, avec des transitions fluides et un texte à l'écran clair généré avec des sous-titres pour renforcer les concepts clés. Une musique de fond apaisante et autoritaire doit accompagner une génération de voix off confiante dérivée directement du Texte-à-vidéo du module, offrant aux utilisateurs un contrôle créatif exceptionnel sur leurs vidéos de qualité studio.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un clip promotionnel concis de 15 secondes pour les créateurs de contenu en herbe cherchant à partager rapidement de nouvelles idées ou mises à jour. Cette vidéo nécessite un style visuel rapide et vibrant, utilisant divers modèles et scènes de la bibliothèque de médias/stock pour réaliser des transitions rapides et accrocheuses. Associez cela à une musique moderne et percutante et une génération de voix off brève et percutante pour introduire efficacement un nouveau concept, mettant en avant la rapidité et la commodité d'un générateur de vidéos AI.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos Personnalisable

Transformez facilement vos idées en vidéos professionnelles de qualité studio avec notre puissant créateur de vidéos AI et ses nombreuses options de personnalisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre script ou entrer des invites textuelles. Notre générateur de vidéos personnalisable utilise cela pour alimenter le récit de votre vidéo avec des capacités de Texte-à-vidéo à partir du script.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre message. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement à votre marque et au style de votre contenu.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo avec des contrôles de marque personnalisés. Intégrez votre logo, vos couleurs de marque et d'autres visuels pour maintenir la cohérence et renforcer votre identité.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo perfectionnée, exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité. Produisez des vidéos de qualité studio prêtes pour n'importe quelle plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développement de Cours Évolutif

.

Développez et personnalisez plus efficacement des cours éducatifs, élargissant votre portée à un public mondial avec un contenu vidéo engageant alimenté par AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon contrôle créatif sur la génération de vidéos AI ?

HeyGen offre aux utilisateurs un contrôle créatif étendu grâce à ses fonctionnalités de générateur de vidéos personnalisable. Vous pouvez utiliser des modèles, intégrer vos éléments de marque et affiner chaque aspect pour produire des vidéos marketing uniques et du contenu pour les réseaux sociaux.

Quelles options de personnalisation avancées HeyGen propose-t-il pour les projets vidéo ?

HeyGen propose des options de personnalisation robustes, vous permettant d'adapter chaque projet vidéo. Vous pouvez intégrer une image de marque personnalisée, choisir parmi divers modèles et utiliser une interface de glisser-déposer pour créer des vidéos de qualité studio véritablement uniques qui s'alignent parfaitement avec votre vision.

Les avatars AI de HeyGen sont-ils personnalisables pour diverses applications ?

Oui, HeyGen propose des avatars AI hautement personnalisables qui peuvent être adaptés à une large gamme d'applications. Ces avatars AI donnent vie à vos scripts de générateur de texte-à-vidéo avec des voix off réalistes et des apparences variées, offrant une communication visuelle dynamique.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI efficace pour la communication d'entreprise ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI efficace, simplifiant la production de contenu engageant. Il permet aux utilisateurs de transformer des invites textuelles en vidéos de qualité studio avec des voix off professionnelles, idéales pour les vidéos marketing et les communications internes dans plusieurs langues.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo