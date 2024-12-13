Générateur de Vidéos de Démonstration Client : Créez des Démos Engagantes

Transformez vos scripts en vidéos tutoriels dynamiques grâce à la conversion de texte en vidéo, rendant les fonctionnalités complexes claires pour les clients.

Créez une vidéo de présentation de produit de 45 secondes, élégante et moderne, destinée aux clients B2B potentiels, montrant comment notre générateur de vidéos de démonstration simplifie les explications de logiciels complexes. Utilisez un style audio confiant et dynamique avec une génération de voix off professionnelle pour mettre en avant les caractéristiques et avantages clés, garantissant une impression haut de gamme.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative amicale et accessible de 30 secondes destinée aux propriétaires de petites entreprises novices en IA, démontrant la facilité de création d'une vidéo tutorielle rapide à l'aide de notre plateforme. Employez un avatar IA pour guider les spectateurs à travers le processus avec un langage clair et concis et un style audio léger et encourageant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de présentation de produit complète de 60 secondes pour les nouveaux utilisateurs de logiciels d'entreprise, illustrant comment notre créateur de vidéos de démonstration transforme l'intégration. Utilisez des modèles et des scènes personnalisables pour maintenir une interface utilisateur propre, avec un style audio calme et informatif pour articuler clairement chaque étape et fonctionnalité.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo explicative dynamique et engageante de 20 secondes ciblant les spécialistes du marketing sur les réseaux sociaux, montrant comment notre générateur de vidéos de démonstration produit rapidement du contenu partageable. Exploitez la conversion de texte en vidéo à partir de script pour créer des visuels rapides synchronisés avec une musique de fond tendance, garantissant une livraison rapide et concise.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de démonstration client

Créez facilement des vidéos de démonstration client engageantes et professionnelles qui éduquent et intègrent votre audience, en présentant les fonctionnalités avec clarté et impact.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script de démonstration ou utilisez l'IA pour la conversion de texte en vidéo à partir de script, détaillant chaque étape du produit avec précision.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez un avatar IA dans notre bibliothèque diversifiée pour servir de guide à l'écran, améliorant l'engagement et la personnalisation pour vos spectateurs.
3
Step 3
Générez la Voix Off
Produisez une voix off claire et professionnelle en utilisant notre fonctionnalité de génération de voix off pour narrer votre démonstration avec précision et un ton naturel.
4
Step 4
Appliquez les Sous-titres
Améliorez l'accessibilité pour tous les publics en ajoutant facilement des sous-titres/captions à votre vidéo de démonstration client, garantissant une compréhension universelle.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Démonstrations de Produits sur les Réseaux Sociaux

.

Générez rapidement des vidéos explicatives et des démonstrations de produits optimisées pour les réseaux sociaux, élargissant votre portée et engageant votre audience.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de démonstration client engageantes ?

HeyGen vous permet de produire facilement des vidéos de démonstration client professionnelles et des vidéos explicatives. Utilisez des avatars IA, des capacités de conversion de texte en vidéo et des modèles vidéo personnalisables pour présenter efficacement les fonctionnalités, améliorant ainsi votre processus d'intégration client.

Quelles fonctionnalités IA HeyGen propose-t-il pour créer des vidéos de présentation de produit ?

HeyGen exploite des fonctionnalités IA avancées telles que des avatars IA réalistes et la conversion de texte en vidéo à partir de script pour simplifier la création de vidéos de présentation de produit captivantes. Cette plateforme d'IA générative facilite l'ajout automatique de voix off professionnelles et de sous-titres.

Puis-je personnaliser mes vidéos tutoriels pour correspondre à l'identité de ma marque avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation pour vos vidéos tutoriels. Vous pouvez utiliser des modèles vidéo personnalisables et des contrôles de marque puissants pour garantir que votre contenu s'aligne parfaitement avec votre stratégie marketing, y compris des logos et des couleurs de marque personnalisés.

HeyGen est-il adapté pour générer divers types de vidéos marketing ?

Absolument. HeyGen est un éditeur vidéo polyvalent et une plateforme d'IA générative conçue pour créer du contenu diversifié, des vidéos explicatives et tutoriels aux présentations de produits. Ses fonctionnalités, y compris la génération de voix IA et le support multimédia riche, améliorent votre stratégie marketing globale.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo