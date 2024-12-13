Créateur de Vidéos de Formation Client : Simplifiez l'Apprentissage et le Support

Fournissez des mises à jour sans effort et favorisez le partage des connaissances avec la génération de voix off professionnelle pour tout votre contenu de formation.

Créez une vidéo d'introduction engageante de 45 secondes pour les nouveaux clients, conçue pour simplifier la configuration initiale du produit. Ce segment de créateur de vidéos de formation client doit présenter un avatar AI amical guidant les spectateurs à travers les étapes essentielles avec une voix off claire et calme, utilisant des visuels professionnels et faciles à suivre pour garantir une expérience d'intégration fluide.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez une vidéo de formation interne de 60 secondes destinée aux équipes de L&D et aux employés, présentant une nouvelle politique de l'entreprise. Cette vidéo doit être informative mais dynamique, en utilisant des visuels dynamiques de la bibliothèque de médias/stock pour maintenir l'attention, avec une voix off professionnelle générée à partir d'un script, transformant des informations complexes en vidéos de formation digestes.
Exemple de Prompt 2
Développez un tutoriel vidéo concis de 30 secondes pour les clients existants, illustrant une fonctionnalité logicielle spécifique. Le style visuel doit être propre et professionnel, se concentrant sur des démonstrations étape par étape, enrichies de sous-titres précis pour aider à la compréhension de tous les spectateurs, garantissant un partage efficace des connaissances.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de mise à jour dynamique de 15 secondes ciblant tous les clients et employés, annonçant une nouvelle amélioration de produit. Cette vidéo doit utiliser des avatars AI pour un look et une sensation modernes, incorporant des transitions de scène rapides, conçue pour être rapidement redimensionnée et exportée pour diverses plateformes, en faisant un excellent exemple de création de vidéos de formation pour des annonces rapides et des mises à jour sans effort.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation Client

Rationalisez la création de vidéos de formation engageantes et informatives pour vos clients, améliorant leur expérience d'apprentissage avec des outils AI puissants.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de formation dans la plateforme. Utilisez notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script pour transformer facilement votre texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar et Scène
Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers avatars AI pour représenter votre marque et présenter vos informations clairement. Personnalisez les scènes pour répondre à vos besoins de formation.
3
Step 3
Générez des Voix off AI
Ajoutez une narration naturelle à votre vidéo avec notre fonctionnalité de génération de voix off, garantissant que vos clients reçoivent des conseils clairs et efficaces dans n'importe quelle langue.
4
Step 4
Exportez Vos Vidéos de Formation
Appliquez des contrôles de branding pour maintenir la cohérence visuelle, ajoutez des sous-titres, puis exportez vos vidéos de formation soignées pour vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant le Succès des Clients

Produisez des vidéos convaincantes générées par AI des histoires de réussite client pour inspirer de nouveaux utilisateurs et renforcer la valeur de votre produit pendant leur parcours d'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation client ?

HeyGen, en tant que générateur de vidéos AI avancé, vous permet de créer efficacement des vidéos de formation client professionnelles. Exploitez les avatars AI et la conversion de texte en vidéo à partir de script pour rationaliser votre production de contenu et engager vos clients.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un outil idéal pour la formation et l'intégration des employés ?

HeyGen propose des Avatars AI et des Voix off AI pour créer des vidéos d'intégration et des tutoriels engageants pour les employés. Son lecteur vidéo multilingue garantit également que votre formation atteint efficacement une main-d'œuvre mondiale.

HeyGen peut-il aider les équipes de L&D à améliorer le partage des connaissances ?

Absolument, la plateforme AI générative de HeyGen permet aux équipes de L&D de produire rapidement des vidéos de formation et de documentation vidéo de haute qualité. Utilisez des modèles personnalisables pour assurer un partage des connaissances cohérent et efficace au sein de votre organisation.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation engageantes avec AI ?

HeyGen utilise des Voix off AI et la conversion de texte en vidéo à partir de script pour générer rapidement des vidéos de formation captivantes. Vous pouvez également ajouter des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité et l'engagement de votre audience.

