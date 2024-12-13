Imaginez une vidéo de 45 secondes ciblant les responsables de service client occupés, démontrant comment ils peuvent créer facilement des vidéos explicatives percutantes. Le style visuel doit être épuré et professionnel, en se concentrant sur des instructions claires et étape par étape, complétées par une voix off amicale et autoritaire d'AI. Cette vidéo mettra en avant la capacité de HeyGen à transformer un "Texte en vidéo à partir d'un script", montrant comment un script écrit se transforme en guide visuel, rendant ainsi la création de vidéos de support client incroyablement efficace.

