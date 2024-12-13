Générateur de Vidéos de Support Client : Améliorez le Service, Réduisez les Coûts

Transformez le texte en vidéos explicatives captivantes et guides d'accueil en quelques minutes. Utilisez la fonction de texte en vidéo de HeyGen pour renforcer l'habilitation des clients.

Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels, les guidant à travers leur configuration initiale. Cette vidéo explicative doit présenter un avatar AI amical démontrant les étapes clés, en utilisant des visuels lumineux et épurés ainsi qu'une voix off encourageante. L'objectif est de simplifier les processus complexes et de favoriser l'adoption par les utilisateurs dès le premier jour, en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un rendu professionnel et attrayant.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction concise de 60 secondes pour les clients existants, répondant à une FAQ produit courante afin de réduire les tickets de support. Cette vidéo, idéale pour une base de connaissances vidéo dynamique, doit présenter les solutions de manière claire et professionnelle avec des superpositions de texte à l'écran pour les points clés, et une voix off calme et autoritaire. Produisez ce guide efficace en convertissant directement un script détaillé à l'aide de la fonction de texte en vidéo de HeyGen, garantissant précision et cohérence.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo énergique de 30 secondes spécifiquement pour les équipes de vente, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité produit pour améliorer l'habilitation des clients. Le style visuel doit être dynamique avec des coupes rapides et des animations engageantes qui mettent en valeur les avantages de la fonctionnalité. Une voix off claire et enthousiaste, facilement produite avec les capacités de génération de voix off de HeyGen, articulera la proposition de valeur, servant de documentation vidéo efficace et partageable.
Exemple de Prompt 3
Imaginez une vidéo de 40 secondes pour le personnel interne, décrivant méticuleusement une nouvelle procédure opérationnelle standard (SOP). Ce guide pratique doit utiliser une esthétique visuelle épurée, se concentrant sur des enregistrements d'écran ou des démonstrations de processus avec un minimum de distractions, accompagné d'une narration simple et professionnelle. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonction de sous-titres automatiques de HeyGen, faisant de ce contenu facilement digestible un outil essentiel pour une formation cohérente.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Support Client

Donnez à vos clients des tutoriels vidéo engageants générés par l'IA, réduisant les tickets de support et améliorant la compréhension des produits. Créez, personnalisez et partagez facilement.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par définir votre sujet de support. Utilisez notre fonction de texte en vidéo pour transformer rapidement et efficacement votre script en une narration visuelle captivante.
2
Step 2
Sélectionnez un Avatar AI et une Scène
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter votre vidéo de support client. Personnalisez vos scènes pour qu'elles s'alignent avec l'esthétique de votre marque.
3
Step 3
Améliorez avec des Voix Off Multilingues
Élargissez votre portée en ajoutant des voix off multilingues, garantissant que votre contenu de support est accessible à un public mondial avec une narration au son naturel.
4
Step 4
Partagez Votre Connaissance Vidéo
Générez un lien partageable pour votre vidéo terminée, facilitant son intégration dans votre base de connaissances ou sa distribution directe aux clients pour un libre-service instantané.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Explications Complexes

Décomposez les fonctionnalités de produit complexes ou les guides de dépannage en vidéos AI faciles à comprendre, minimisant la confusion.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mon expérience de support client ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de support client engageantes, en construisant une base de connaissances vidéo complète avec des vidéos explicatives alimentées par l'IA. Cette approche aide à réduire les tickets de support en fournissant une assistance visuelle claire et à la demande pour vos utilisateurs.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI efficace pour les entreprises ?

HeyGen utilise une IA avancée pour générer des vidéos professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des capacités de texte en vidéo, ce qui en fait une plateforme vidéo AI idéale pour les besoins des entreprises. Il simplifie la création de contenu pour l'habilitation des clients, l'accueil et les SOP, favorisant l'adoption par les utilisateurs.

HeyGen peut-il aider à créer de la documentation vidéo et du contenu en libre-service ?

Absolument, HeyGen est conçu pour simplifier la création de documentation vidéo dynamique et enrichir vos offres en libre-service. Vous pouvez facilement construire une bibliothèque de vidéos tutoriels complète et partager des vidéos via un lien partageable direct, améliorant votre centre d'aide vidéo.

Comment HeyGen facilite-t-il les mises à jour faciles du contenu vidéo ?

HeyGen rend la mise à jour du contenu vidéo sans effort, vous permettant de modifier les scripts et de régénérer les vidéos en quelques minutes sans tournages complexes. Notre éditeur vidéo AI intuitif et nos modèles vidéo diversifiés garantissent que votre contenu pédagogique reste actuel et précis.

