Créez une vidéo d'accueil de 45 secondes destinée aux nouveaux utilisateurs de logiciels, les guidant à travers leur configuration initiale. Cette vidéo explicative doit présenter un avatar AI amical démontrant les étapes clés, en utilisant des visuels lumineux et épurés ainsi qu'une voix off encourageante. L'objectif est de simplifier les processus complexes et de favoriser l'adoption par les utilisateurs dès le premier jour, en exploitant les divers modèles et scènes de HeyGen pour un rendu professionnel et attrayant.

Générer une Vidéo