Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes ciblant les CSM expérimentés et les responsables de comptes, illustrant les nuances de l'adoption d'une approche consultative lors des interactions avec les clients pour stimuler l'engagement client. La vidéo doit adopter un style visuel amical et accessible, peut-être en utilisant les avatars AI de HeyGen pour simuler une conversation client, en mettant l'accent sur la démonstration de techniques de communication efficaces et d'écoute empathique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation détaillée de 2 minutes conçue pour les équipes de succès client et les spécialistes de l'intégration, décrivant les meilleures pratiques pour créer des flux d'intégration client robustes et des plans de succès personnalisés. Adoptez un style visuel dynamique, étape par étape, avec des superpositions de texte animées, en utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour traduire la documentation de processus complexe en un guide visuel engageant.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo percutante de 45 secondes destinée aux CSM seniors et aux responsables du succès client, fournissant des stratégies concrètes pour redresser des comptes en difficulté et réengager des clients désengagés grâce à un engagement proactif. Le style visuel doit être percutant et orienté vers la résolution de problèmes, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide, avec un ton clair et encourageant pour permettre une application immédiate.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos de Formation au Succès Client

Produisez efficacement des vidéos de formation au succès client engageantes en utilisant l'AI pour élever les compétences et améliorer les résultats clients.

1
Step 1
Créez Votre Script
Définissez vos points clés de formation pour les sujets de succès client et générez votre vidéo avec notre AI, en utilisant "Texte en vidéo à partir d'un script" pour convertir instantanément votre contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour représenter votre marque, assurant une apparence professionnelle et cohérente pour le développement professionnel de votre équipe de succès client.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque
Ajoutez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les "contrôles de marque", créant une expérience client cohérente et percutante pour votre contenu de formation.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo en choisissant le format d'aspect optimal pour diverses plateformes avec "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect", prête à être intégrée dans vos programmes de formation en ligne.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez des histoires de succès client avec des vidéos AI engageantes

Produisez des vidéos captivantes alimentées par l'AI sur des histoires de succès client pour illustrer les meilleures pratiques et inspirer les CSM.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation au succès client ?

HeyGen révolutionne la production de vidéos de formation au succès client en vous permettant de transformer du texte en cours vidéo engageants à l'aide d'avatars AI et de modèles préconstruits. Cela permet un développement rapide de contenu de plateforme d'apprentissage professionnel sans compétences étendues en production vidéo.

Quels aspects techniques de la gestion du succès client la plateforme vidéo de HeyGen peut-elle améliorer ?

HeyGen permet aux équipes de traiter des aspects techniques critiques de la gestion du succès client, tels que la création de vidéos explicatives ciblées pour l'intégration, l'explication de métriques SaaS complexes, et le développement de contenu pour un engagement proactif. En fournissant des vidéos cohérentes sur les compétences CS, HeyGen aide à gérer les clients désengagés et à augmenter les renouvellements de manière plus efficace.

Comment les avatars AI et les modèles de HeyGen soutiennent-ils des programmes de formation en ligne évolutifs pour les CSM ?

Les avatars AI et les divers modèles de HeyGen permettent aux CSM et aux leaders du succès client de produire rapidement des programmes de formation en ligne évolutifs et des cours vidéo. Cette efficacité assure un développement professionnel et des compétences cohérents à travers les équipes, améliorant l'engagement client grâce à un contenu pédagogique de haute qualité.

HeyGen peut-il aider à créer des cours vidéo de marque pour une expérience client cohérente ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, y compris des logos et des couleurs personnalisés, pour garantir que tous vos cours vidéo et vidéos de formation s'alignent avec l'identité de votre marque. Cette cohérence améliore l'expérience client globale, renforçant la confiance et l'attrait professionnel de votre plateforme d'apprentissage.

