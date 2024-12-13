Générateur de Vidéos de Formation à la Réussite Client pour la Croissance

Transformez des scripts complexes en vidéos de formation professionnelles instantanément avec des voix off AI et une interface intuitive.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une démonstration produit dynamique de 90 secondes pour les utilisateurs existants, mettant en avant les nouvelles fonctionnalités collaboratives de notre plateforme. Employez un style visuel engageant et dynamique avec des éléments interactifs et une voix amicale et énergique, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les mises à jour et la génération de voix off pour une narration naturelle, rendant cette vidéo de formation AI efficace.
Exemple de Prompt 2
Créez un guide de procédure opérationnelle standard (SOP) interne de 2 minutes pour l'équipe de support client, détaillant le protocole d'escalade pour les problèmes techniques complexes. Cette vidéo nécessite un style visuel informatif et structuré, intégrant des diagrammes pertinents et une voix professionnelle et rassurante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour une configuration rapide et la bibliothèque de médias/stock pour les aides visuelles, améliorant notre approche de générateur de vidéos de formation à la réussite client.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo explicative animée de 45 secondes conçue pour les parties prenantes non techniques, simplifiant le concept d'intégration API. Le style visuel doit être illustratif et facile à comprendre avec des graphiques clairs, accompagné d'une voix énergique et claire. Cette vidéo utilisera les avatars AI de HeyGen pour personnifier des idées complexes et le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour la distribution sur diverses plateformes, nous permettant de créer efficacement des vidéos de formation pour des publics divers.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Formation à la Réussite Client

Créez rapidement des vidéos de formation engageantes, alimentées par l'AI, pour améliorer l'intégration des clients et la compréhension des produits avec une interface conviviale.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par coller votre contenu de formation ou taper votre script. Notre capacité de transformation du texte en vidéo à partir d'un script transformera votre texte en une vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de formation, rendant votre vidéo engageante et relatable pour votre public.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off
Améliorez la clarté et le professionnalisme en générant des voix off AI cristallines pour votre script, assurant une diffusion audio nette et engageante.
4
Step 4
Appliquez la Marque & Exportez
Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque intuitifs, puis exportez votre vidéo finale de réussite client dans le format souhaité.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez le Succès pour la Formation

Créez des vidéos AI convaincantes d'histoires de réussite client pour éduquer les nouvelles recrues ou démontrer les meilleures pratiques efficacement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation efficacement ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation AI engageantes en transformant le texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off AI. Ce processus simplifié en fait un générateur de vidéos de formation à la réussite client idéal pour divers besoins.

Quelles fonctionnalités techniques font de HeyGen une plateforme vidéo AI avancée ?

HeyGen offre des capacités techniques robustes, y compris la transformation fluide du texte en vidéo à partir d'un script, des sous-titres automatiques et une interface conviviale intuitive. Ces fonctionnalités permettent à quiconque de tirer parti de notre plateforme vidéo AI avancée pour produire du contenu professionnel avec facilité.

HeyGen offre-t-il des options de personnalisation pour la cohérence de la marque dans les vidéos ?

Absolument, HeyGen fournit des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque dans votre vidéo explicative et vos démonstrations de produits. Vous pouvez également utiliser divers modèles et scènes pour maintenir une esthétique de marque cohérente sans effort.

HeyGen peut-il soutenir l'intégration des clients et la collaboration d'équipe ?

Oui, HeyGen est conçu pour soutenir des expériences dynamiques d'intégration des clients et faciliter la collaboration au sein des équipes. Vous pouvez facilement partager et intégrer vos vidéos de formation AI, simplifiant ainsi la diffusion d'informations et le travail collaboratif sur des projets.

