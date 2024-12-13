Créateur de Vidéos : Maîtrisez Votre Stratégie Client
Créez des messages vidéo personnalisés sans effort avec des avatars AI pour renforcer les relations avec les clients.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un message vidéo personnalisé et émouvant de 45 secondes pour les responsables des ventes et de la réussite client, mettant en avant une histoire de réussite client à travers un style visuel chaleureux et authentique avec une musique de fond douce, mettant en scène un avatar AI engageant pour renforcer les relations avec les clients.
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les nouveaux utilisateurs potentiels, démontrant une fonctionnalité clé avec des graphiques animés clairs et une voix off générée par AI claire et concise, assurant l'accessibilité et la compréhension grâce à des sous-titres/captions automatiques, contribuant efficacement à leur stratégie vidéo globale.
Concevez une vidéo astuce rapide et dynamique de 15 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux, avec des visuels rapides sélectionnés dans la bibliothèque de médias/soutien de stock et une musique de fond tendance, optimisée pour diverses plateformes de réseaux sociaux grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect, en faisant un outil idéal pour la création rapide de contenu vidéo court.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Publicités Vidéo AI Performantes.
Générez rapidement des publicités vidéo convaincantes pour atteindre et convertir efficacement les clients cibles.
Engagez les Audiences avec des Vidéos sur les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement du contenu captivant pour les réseaux sociaux afin d'augmenter la notoriété de la marque et l'interaction avec les clients.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les projets créatifs ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui simplifie le processus créatif, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI, des voix off et des modèles dynamiques. Notre éditeur glisser-déposer rend les outils de montage vidéo accessibles à tous, garantissant que votre stratégie vidéo est facilement mise en œuvre.
HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing engageantes pour mon entreprise ?
Absolument ! HeyGen est un puissant créateur de vidéos marketing conçu pour renforcer votre stratégie vidéo. Vous pouvez créer sans effort des messages vidéo personnalisés et des vidéos explicatives convaincantes pour les entreprises avec des contrôles de marque personnalisables et une riche bibliothèque de médias.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI avancé ?
HeyGen utilise une technologie AI avancée pour générer des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité directement à partir de texte, rationalisant l'ensemble du processus de production vidéo. Cette capacité vous permet de produire des vidéos professionnelles efficacement sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.
Comment puis-je personnaliser mes messages vidéo avec HeyGen ?
HeyGen permet une personnalisation étendue de votre contenu vidéo grâce à des modèles personnalisables, des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et la possibilité d'ajouter des voix off uniques. Vous pouvez également adapter vos vidéos pour diverses plateformes de réseaux sociaux avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des scènes variées pour engager votre audience.