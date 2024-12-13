Créateur de Vidéos : Maîtrisez Votre Stratégie Client

Créez des messages vidéo personnalisés sans effort avec des avatars AI pour renforcer les relations avec les clients.

369/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un message vidéo personnalisé et émouvant de 45 secondes pour les responsables des ventes et de la réussite client, mettant en avant une histoire de réussite client à travers un style visuel chaleureux et authentique avec une musique de fond douce, mettant en scène un avatar AI engageant pour renforcer les relations avec les clients.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative informative de 60 secondes pour les nouveaux utilisateurs potentiels, démontrant une fonctionnalité clé avec des graphiques animés clairs et une voix off générée par AI claire et concise, assurant l'accessibilité et la compréhension grâce à des sous-titres/captions automatiques, contribuant efficacement à leur stratégie vidéo globale.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo astuce rapide et dynamique de 15 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux, avec des visuels rapides sélectionnés dans la bibliothèque de médias/soutien de stock et une musique de fond tendance, optimisée pour diverses plateformes de réseaux sociaux grâce au redimensionnement et à l'exportation des ratios d'aspect, en faisant un outil idéal pour la création rapide de contenu vidéo court.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour la Stratégie Client

Créez des messages vidéo personnalisés percutants pour améliorer votre stratégie client. Notre plateforme alimentée par AI facilite l'engagement et le renforcement des relations.

1
Step 1
Choisissez Votre Point de Départ
Commencez par choisir parmi notre bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes professionnels, ou commencez avec une toile vierge pour construire votre vidéo de stratégie client.
2
Step 2
Générez Votre Contenu Principal
Saisissez votre script, et laissez notre créateur de vidéos AI transformer votre texte en contenu vidéo captivant avec des avatars AI réalistes, vous faisant gagner du temps et des efforts.
3
Step 3
Personnalisez pour un Impact
Améliorez vos messages vidéo personnalisés avec des éléments spécifiques et l'identité unique de votre marque en utilisant des contrôles de marque robustes, garantissant que votre message résonne avec les clients.
4
Step 4
Déployez Votre Stratégie
Exportez facilement votre vidéo de stratégie client polie dans divers ratios d'aspect pour un déploiement fluide sur votre plateforme et vos canaux de marketing vidéo préférés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Réussite Client

.

Développez des vidéos AI persuasives pour présenter efficacement les témoignages clients et instaurer la confiance avec les clients potentiels.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les projets créatifs ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI intuitif qui simplifie le processus créatif, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI, des voix off et des modèles dynamiques. Notre éditeur glisser-déposer rend les outils de montage vidéo accessibles à tous, garantissant que votre stratégie vidéo est facilement mise en œuvre.

HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos marketing engageantes pour mon entreprise ?

Absolument ! HeyGen est un puissant créateur de vidéos marketing conçu pour renforcer votre stratégie vidéo. Vous pouvez créer sans effort des messages vidéo personnalisés et des vidéos explicatives convaincantes pour les entreprises avec des contrôles de marque personnalisables et une riche bibliothèque de médias.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos AI avancé ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour générer des avatars AI réalistes et des voix off de haute qualité directement à partir de texte, rationalisant l'ensemble du processus de production vidéo. Cette capacité vous permet de produire des vidéos professionnelles efficacement sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo.

Comment puis-je personnaliser mes messages vidéo avec HeyGen ?

HeyGen permet une personnalisation étendue de votre contenu vidéo grâce à des modèles personnalisables, des contrôles de marque comme les logos et les couleurs, et la possibilité d'ajouter des voix off uniques. Vous pouvez également adapter vos vidéos pour diverses plateformes de réseaux sociaux avec un redimensionnement flexible des ratios d'aspect et des scènes variées pour engager votre audience.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo