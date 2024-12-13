Générateur de Vidéos pour le Service Client : Améliorez le Support & l'Efficacité

Créez des vidéos tutoriels engageantes et des messages vidéo personnalisés pour le support client, réduisant les tickets de support grâce à de puissantes capacités de "Texte en vidéo à partir de script".

Créez une vidéo de 45 secondes pour les nouveaux clients, conçue pour faciliter une intégration fluide et répondre aux questions courantes de configuration. Le style visuel doit être épuré et accessible, avec un avatar AI amical pour guider les utilisateurs à travers les premières étapes, complété par un ton audio clair et rassurant. Cela sert de message vidéo personnalisé idéal pour accueillir et informer les nouveaux utilisateurs.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'annonce de 30 secondes ciblant les clients existants, mettant en avant une nouvelle fonctionnalité produit ou une mise à jour importante. La vidéo doit adopter un style visuel professionnel et engageant, utilisant des scènes dynamiques pour souligner les principaux avantages, accompagnée d'une voix off enthousiaste qui capte l'excitation. Cela sert efficacement de réponse vidéo proactive aux FAQ, garantissant que les utilisateurs sont bien informés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle de 60 secondes pour les utilisateurs ayant besoin de solutions rapides à un problème technique spécifique. Le style visuel sera étape par étape avec des démonstrations claires à l'écran, garantissant que les utilisateurs peuvent facilement suivre, tandis que les sous-titres/captions améliorent l'accessibilité pour tous les spectateurs. Ce contenu fonctionne comme une partie inestimable des vidéos AI pour le support client, réduisant efficacement la confusion.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo interne de 40 secondes expliquant une nouvelle procédure opérationnelle standard (SOP) pour les représentants du service client. Le style visuel doit être professionnel et concis, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour une création rapide et cohérente. Ce type de vidéo est crucial pour les vidéos de formation client, garantissant que tous les membres de l'équipe sont alignés et informés lorsque vous créez des SOP avec AI efficacement.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour le Service Client

Transformez rapidement votre contenu de support en vidéos AI engageantes qui améliorent la compréhension des clients et rationalisent les opérations. Créez des guides utiles sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par fournir votre texte ou script. Notre plateforme utilise une AI avancée pour convertir vos mots en contenu vidéo professionnel, facilitant la création de vidéos tutoriels.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre marque. Ces avatars transmettent votre message de manière naturelle et cohérente pour vos vidéos de formation client.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Visuels
Personnalisez votre vidéo en incorporant votre logo d'entreprise et vos couleurs de marque. Améliorez votre message avec des médias de stock pertinents et des sous-titres automatiques pour plus de clarté.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo parfaite, exportez-la dans le format d'aspect souhaité et partagez-la facilement sur vos canaux de support, réduisant efficacement les tickets de support.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Vidéos de Support Proactif et FAQ pour les Réseaux Sociaux

.

Produisez des réponses vidéo rapides et digestes aux questions courantes et des conseils utiles pour les réseaux sociaux, anticipant les tickets de support.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment le générateur de vidéos AI de HeyGen peut-il améliorer les opérations de service client ?

Le générateur de vidéos AI de HeyGen permet aux entreprises de créer des vidéos AI percutantes pour le support client, améliorant la communication et l'efficacité. Vous pouvez facilement produire des vidéos de formation client ou des réponses vidéo aux FAQ pour réduire considérablement les tickets de support et améliorer la satisfaction client.

HeyGen prend-il en charge la création de messages vidéo personnalisés pour les clients ?

Absolument. HeyGen vous permet de générer des messages vidéo personnalisés en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de voix off AI polyvalentes. Cette approche rend l'intégration des clients plus engageante et permet une communication ciblée avec chaque client.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos tutoriels efficaces et des SOP ?

HeyGen fournit des outils complets pour développer des vidéos tutoriels et créer des SOP avec AI, y compris une variété de modèles vidéo personnalisables. De plus, les sous-titres automatiques garantissent l'accessibilité, rendant votre contenu pédagogique clair et compréhensible pour tous les spectateurs.

À quelle vitesse puis-je produire des vidéos AI de haute qualité pour l'intégration des clients avec HeyGen ?

HeyGen est conçu pour une création de contenu rapide, vous permettant de produire rapidement des vidéos AI de haute qualité pour l'intégration des clients. Sa plateforme intuitive et ses capacités simplifient le processus, vous aidant à livrer un contenu engageant et informatif en quelques minutes plutôt qu'en heures ou jours.

