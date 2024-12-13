Le Créateur Ultime de Vidéos de Formation au Service Client

Créez des vidéos de formation au service client engageantes qui simplifient des sujets complexes et améliorent la performance de l'équipe avec des avatars AI.

Créez une vidéo de formation au service client de 45 secondes, conçue pour les nouvelles recrues, en se concentrant sur les salutations initiales et le ton à adopter avec les clients. Ce contenu vidéo engageant doit présenter un avatar AI amical exposant les meilleures pratiques en utilisant les "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour un style visuel propre et corporatif, complété par une voix off chaleureuse et rassurante pour intégrer efficacement les nouveaux clients.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation de 60 secondes basée sur des scénarios pour des agents de service client expérimentés, illustrant des techniques de résolution de conflits. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer un script détaillé en une narration visuelle engageante, en utilisant plusieurs avatars AI pour incarner différents rôles, assurant une présentation soignée et informative avec une "Génération de voix off" naturelle. Cela illustre une création vidéo efficace alimentée par l'AI.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de mise à jour concise de 30 secondes en utilisant un créateur de vidéos de formation au service client pour expliquer une nouvelle fonctionnalité produit. Ce guide pratique avec AI devrait employer un style visuel lumineux et moderne en utilisant le "Soutien de la bibliothèque/média" de HeyGen pour des visuels pertinents, assurant la clarté avec des "Sous-titres/captions" automatiques et une "Voix off AI" professionnelle pour tenir tout le personnel informé.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo inspirante de 45 secondes présentant les meilleures pratiques pour l'empathie client et l'écoute active. Cette vidéo devrait tirer parti des "modèles de vidéos de formation" de HeyGen pour créer des visuels époustouflants, avec un "Présentateur AI" convaincant qui délivre le message avec chaleur et autorité, optimisé pour diverses plateformes grâce au "Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect".
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation au Service Client

Créez rapidement des vidéos de formation au service client engageantes pour éduquer les équipes et intégrer les clients, augmentant l'efficacité et la cohérence avec l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script de Vidéo de Formation
Commencez par écrire ou coller votre script vidéo. Exploitez la création vidéo alimentée par l'AI pour transformer le texte en vidéos de formation au service client engageantes avec facilité.
2
Step 2
Sélectionnez des Présentateurs et Voix Off AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et d'options de voix off AI de haute qualité pour donner vie à votre contenu de formation, améliorant l'engagement de votre audience.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments de Marque et des Visuels
Ajoutez votre logo, vos couleurs de marque et des médias pertinents de la bibliothèque. Utilisez les contrôles de marque pour assurer une cohérence de marque dans tous vos supports de formation.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de formation au service client et exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité. Intégrez facilement les vidéos dans votre bibliothèque de tutoriels existante ou partagez-les instantanément.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motivez les Équipes de Service Client

.

Produisez un contenu vidéo inspirant et motivant pour renforcer le moral, renforcer les attitudes positives et motiver vos représentants du service client.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation au service client ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation au service client engageantes sans effort. Utilisez des présentateurs AI et la capacité de transformer du texte en vidéo pour simplifier votre production, transformant des sujets complexes en contenu visuel captivant.

Quelles fonctionnalités rendent HeyGen efficace pour des vidéos de formation engageantes ?

HeyGen propose des avatars AI et une génération de voix off AI réaliste pour améliorer l'engagement dans vos vidéos de formation. Cela permet une communication personnalisée et assure une qualité constante dans tous vos supports de formation au service client.

HeyGen peut-il aider à créer un contenu vidéo de formation cohérent et de marque ?

Absolument, HeyGen fournit des modèles de vidéos de formation professionnels et des contrôles de marque robustes. Vous pouvez facilement intégrer votre logo et vos couleurs de marque pour garantir que toutes vos vidéos de formation au service client maintiennent une apparence unifiée et professionnelle.

Comment HeyGen facilite-t-il la création de guides pratiques efficaces avec AI ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des guides pratiques clairs et des tutoriels techniques. Avec la création vidéo alimentée par l'AI, vous pouvez intégrer de nouveaux clients ou expliquer des processus complexes efficacement, rendant l'apprentissage plus accessible et efficace.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo