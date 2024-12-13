Créez une vidéo de formation au service client de 45 secondes, conçue pour les nouvelles recrues, en se concentrant sur les salutations initiales et le ton à adopter avec les clients. Ce contenu vidéo engageant doit présenter un avatar AI amical exposant les meilleures pratiques en utilisant les "Modèles & scènes" variés de HeyGen pour un style visuel propre et corporatif, complété par une voix off chaleureuse et rassurante pour intégrer efficacement les nouveaux clients.

Générer une Vidéo