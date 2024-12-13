Créateur de Vidéo de Rapport Client : Boostez l'Engagement & les Ventes

Transformez sans effort les histoires de réussite client en vidéos dynamiques utilisant des voix off AI et des visuels époustouflants pour renforcer la preuve sociale.

Créez une vidéo de témoignage client de 30 secondes ciblant les propriétaires de petites entreprises et les responsables marketing, en adoptant un style visuel authentique et dynamique avec des médias de stock vibrants, mettant en avant une expérience client positive pour renforcer la preuve sociale. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier le processus de production et le rendre professionnel sans effort.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez un générateur de rapport vidéo AI de 45 secondes pour les équipes de vente et les chefs de produit, résumant les résultats trimestriels de la réussite client avec un ton professionnel et informatif. Le style visuel doit être moderne, incorporant des visualisations de données claires, et un avatar AI livrera la narration, activé par les capacités d'avatars AI et de génération de voix off de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 60 secondes ciblant les spécialistes du marketing digital et les créateurs de contenu pour introduire une nouvelle fonctionnalité produit. Employez un style visuel dynamique et narratif avec une personnalisation de la marque et des animations engageantes, intégrant harmonieusement une gamme diversifiée de visuels de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, et assurez une large accessibilité avec des sous-titres/captions générés automatiquement.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de documentation de 30 secondes pour les équipes de réussite client, illustrant une fonctionnalité produit spécifique pour l'intégration des nouveaux utilisateurs. La vidéo doit adopter un style visuel clair, instructif et amical, guidant les spectateurs étape par étape avec une voix off humaine générée directement à partir d'un script en utilisant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen, assurant clarté et facilité de compréhension.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéo de Rapport Client

Transformez sans effort des données clients complexes en rapports vidéo engageants. Créez des vidéos claires, concises et visuellement attrayantes pour présenter les résultats de réussite client.

1
Step 1
Créez Votre Script de Rapport
Commencez par rédiger votre récit de rapport client. Utilisez notre plateforme pour convertir votre script texte en une vidéo dynamique, assurant que vos idées clés sont clairement communiquées.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Visuel
Choisissez parmi une variété de modèles professionnels et de scènes conçus pour les rapports. Ces modèles fournissent un cadre structuré et engageant pour la présentation de vos données clients.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off Professionnelles
Améliorez votre rapport avec des voix off AI au son naturel pour délivrer votre message efficacement. Intégrez vos éléments de marque pour une présentation soignée et cohérente.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez votre vidéo de rapport client en l'exportant dans le format et le ratio d'aspect souhaités. Partagez facilement votre vidéo convaincante sur les plateformes pertinentes pour présenter la réussite client.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développer des Publicités Vidéo à Fort Impact

.

Exploitez les histoires de réussite client et les rapports pour créer des publicités vidéo performantes qui stimulent les conversions et renforcent la crédibilité de la marque.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la production créative de vidéos ?

Le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie la création de vidéos avec des modèles intuitifs et un éditeur glisser-déposer robuste, permettant aux utilisateurs de produire facilement du contenu engageant. Vous pouvez exploiter les avatars AI et les voix off AI pour donner vie à votre vision sans compétences complexes en montage.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour créer des vidéos de témoignages clients ?

HeyGen sert d'outil exceptionnel pour la création de vidéos de témoignages, vous permettant de produire des témoignages clients authentiques qui renforcent la confiance et la preuve sociale. Combinez facilement les résultats des clients avec des visuels époustouflants et des éléments d'identité de marque pour créer des vidéos marketing convaincantes.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos avec des avatars et des voix off AI ?

Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos personnalisées en utilisant une gamme diversifiée d'avatars AI et de voix off AI avancées. Cela permet une création de contenu efficace, des vidéos explicatives aux communications internes, assurant que votre message est délivré de manière claire et engageante.

Pour quels types de vidéos d'entreprise HeyGen est-il adapté ?

HeyGen est très polyvalent, parfait pour générer divers types de vidéos d'entreprise, y compris des vidéos marketing, des vidéos explicatives et des annonces sur les réseaux sociaux. Ses fonctionnalités, telles que les médias de stock et les animations, permettent la création de contenu professionnel et percutant sur différentes plateformes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo