Produisez un guide concis de création de vidéos de formation en relations clients de 2 minutes pour les nouvelles recrues du support technique, illustrant les meilleures pratiques pour une communication empathique. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant des enregistrements d'écran de scénarios courants, complétés par une voix off calme et encourageante générée par des avatars AI pour garantir la cohérence et la clarté des instructions.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une démonstration convaincante de vidéos de formation AI d'une minute pour les utilisateurs de logiciels existants, mettant en avant le nouveau tableau de bord d'analytique interactif. Cette vidéo doit présenter des démonstrations dynamiques à l'écran, des graphiques animés élégants et une musique de fond entraînante, avec des informations essentielles renforcées par des sous-titres pour l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 2
Développez un module de formation engageant de 90 secondes pour les représentants du service client, axé sur les techniques de désescalade pour les interactions difficiles avec les clients. La vidéo doit adopter un style visuel basé sur des scénarios avec des portraits de personnages empathiques, avec une narration professionnelle mais chaleureuse construite efficacement à l'aide de modèles et de scènes pour mettre rapidement en place des situations pertinentes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'instruction rapide de 45 secondes pour créer des vidéos de formation sur la navigation dans le nouveau système CRM pour les équipes de vente et de support. L'approche visuelle doit être rapide, incorporant des éléments de style infographique et des superpositions de texte claires et concises, le tout livré avec une voix d'instruction énergique optimisée pour diverses plateformes grâce au redimensionnement et à l'exportation des formats d'image.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Formation en Relations Clients

Élevez votre formation en relations clients avec la création de vidéos propulsée par AI. Produisez facilement du contenu professionnel et engageant qui améliore les compétences des employés et la satisfaction des clients.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Rédigez votre contenu de formation en relations clients ou générez-le avec AI. La capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script transforme votre texte en vidéo engageante, posant les bases de votre message.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI qui représente le mieux votre marque. HeyGen propose une variété d'avatars AI réalistes et de modèles vidéo professionnels pour délivrer votre message avec clarté et professionnalisme.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Vidéo Essentiels
Améliorez votre vidéo avec une personnalisation de marque, de la musique de fond, et assurez l'accessibilité en activant les sous-titres. Cela garantit que vos vidéos de formation en service client sont inclusives et percutantes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo de Formation
Une fois terminée, exportez facilement votre vidéo de formation en relations clients de haute qualité. Utilisez le redimensionnement et l'exportation des formats d'image de HeyGen pour intégrer sans effort votre contenu sur diverses plateformes d'apprentissage.

Présentez des Histoires de Réussite Client avec des Vidéos AI Engagantes

Utilisez des vidéos AI engageantes pour illustrer des interactions clients réussies, offrant des insights pratiques et des meilleures pratiques pour la formation interne.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation AI ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos de formation AI en vous permettant de transformer facilement du texte en vidéo à partir d'un script en utilisant des avatars AI réalistes et une génération de voix off sophistiquée. Cette approche innovante offre une méthode simplifiée pour produire efficacement du contenu pédagogique de haute qualité.

Puis-je créer rapidement des vidéos de formation professionnelles avec HeyGen ?

Absolument, HeyGen sert de puissant créateur de vidéos de formation, permettant une production rapide grâce à sa vaste bibliothèque de modèles vidéo et de présentateurs AI. Vous pouvez générer rapidement des supports de formation complets sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.

HeyGen prend-il en charge des fonctionnalités pour des vidéos de formation en service client accessibles ?

Oui, HeyGen garantit que vos vidéos de formation en service client sont inclusives en générant automatiquement des sous-titres. Cette fonctionnalité cruciale améliore l'accessibilité, rendant votre contenu compréhensible pour un public plus large.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour des vidéos de formation personnalisées ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'infuser l'identité unique de votre marque dans chaque vidéo personnalisée, y compris les logos et les schémas de couleurs. Cela garantit que vos efforts de création de vidéos de formation en relations clients reflètent le style spécifique de votre organisation.

