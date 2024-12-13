Créez une vidéo de 60 secondes destinée aux nouveaux agents du service client et à leurs formateurs, démontrant comment les simulations de jeu de rôle pilotées par l'IA peuvent considérablement renforcer la confiance des agents. Le style visuel doit être professionnel et épuré, utilisant un texte clair à l'écran pour mettre en évidence les points d'apprentissage clés, complété par une voix off confiante et rassurante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transmettre efficacement des scénarios de formation complexes.

